Chic noviteti iz Zare, H&M-a i COS-a koje vrijedi dodati u zimsku garderobu

Nove kolekcije Zare, H&M-a i COS-a u siječnju donose chic komade koji spajaju eleganciju, nosivost i bezvremenski dizajn. Neutralne nijanse poput sive, krem i bež dominiraju kolekcijama, dok su krojevi promišljeni tako da osvježe svaku garderobu i ostanu aktualni i nakon ove sezone

Siječanj je idealno vrijeme za pametno osvježavanje garderobe. Zimska sezona je u punom jeku, ali u naše omiljene high street trgovine su stigli brojni uzbudljivi noviteti koji će odlično funkcionirati i u prijelaznom razdoblju, kao i tijekom prvih proljetnih dana. Tako i nove kolekcije Zare, H&M-a i COS-a donose chic, promišljene komade koji spajaju eleganciju, nosivost i dugoročnu isplativost. Riječ je o odjevnim predmetima koji ne prate kratkotrajne trendove, već se lako uklapaju u postojeću garderobu i ostaju aktualni sezonama.

Neutralna paleta boja apsolutno dominira. Siva u svim svojim varijacijama, od svijetlog melangea do tamnog ugljena, pojavljuje se na kaputima, hlačama i pletivu. Krem i bež tonovi dodatno naglašavaju dojam profinjenosti i čine ove komade savršenom bazom za zimske i prijelazne kombinacije. Upravo takva paleta omogućuje jednostavno kombiniranje, ali i elegantan izgled bez puno truda.

Zara

Visoke čizme jedan su od ključnih komada novih kolekcija. Minimalistički dizajn, čiste linije i kvalitetni materijali poput brušene kože čine ih idealnim izborom za svakodnevne i poslovne kombinacije. Nose se uz široke hlače, midi suknje ili pletene haljine, a njihova neutralna boja osigurava dugovječnost i lako uklapanje u različite stilove.

Uz obuću, posebno se ističu elegantne bluze i puloveri. Lagano pletivo u mekanim, prirodnim nijansama savršeno je za slojevito odijevanje, dok bluze s naglašenim krojem, decentnim ovratnicima ili suptilnim detaljima podižu i najjednostavniji outfit. Ovi komadi lako prelaze iz dnevnih u večernje kombinacije, što ih čini iznimno praktičnima.

H&M

Kaputi iz siječanjskih kolekcija potvrđuju da klasika nikada ne izlazi iz mode. Ravni, strukturirani krojevi, naglašena ramena i duže siluete stvaraju sofisticiran dojam, a istovremeno pružaju toplinu i funkcionalnost. Upravo takvi kaputi postaju temelj zimske garderobe, ali i ključni komad koji se bez problema nosi i sljedećih sezona.

Zara, H&M i COS ove zime nude promišljene novitete koji ne služe samo kao kratkotrajno modno osvježenje, već kao ulaganje u capsule garderobu. Elegantni krojevi, neutralne boje i bezvremenski dizajn čine ove komade savršenim izborom za sve koji žele izgledati chic, ali i graditi održiv, dugoročno nosiv stil. Naše favorite iz novih kolekcija otkrivamo u nastavku.

H&M, kaput - 49,99 €

H&M, kardigan - 34,99 €

H&M, sako - 49,99 €

H&M, hlače - 44,99 €

H&M, pulover - 37,99 €

COS, cipele - 99 €

COS, bluza - 89 €

COS, pulover - 129 €

COS, torba - 249 €

COS, majica - 35 €

COS, kardigan - 149 €

COS, suknja - 129 €

Zara, baloner - 99,95 €

Zara, hlače - 35,95 €

Zara, košulja - 35,95 €

Zara, čizme - 49,99 €

Zara, pulover - 29,95 €

Zara, bluza - 25,95 €

Zara, kaput - 89,95 €

Zara, suknja - 39,95 €

Zara, pulover - 29,95 €