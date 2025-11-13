Čarape na japanke? Ovo je previše čak i za Kim Kardashian, pogledajte neobičan styling

Bez trunke šminke, kosom zavezanom u rep i velikim sunčanim naočalama neobičnog okvira, pokazala je potpuno prirodni i opušteni look

Poduzetnica, influencerica i reality zvijezda Kim Kardashian nerijetko iznenadi svojim modnim izričajem, a nedavno se pojavila u vrlo neobičnom izdanju u Rio de Janeiru.

Profimedia

Zanosna 45-godišnjakinja, pojavila se u opuštenom i sportskom izdanju. Bez grudnjaka, u oskudnom žarko crvenom topu privukla je znatiželjne poglede. Gornji dio trenirke u crvenoj, bijeloj i crnoj boji opušteno je prebacila preko ramena, a kombinirala ga je s donjim dijelom trenirke u istoj nijansi.

Profimedia

Ispod trenirke nazirale su se mrežaste čarape, a detalj koji je najviše iznenadio definitivno su bijele japanke koje je obula preko crnih vunenih čarapa, što je potpuna suprotnost njezinom uobičajenom stilu koji je elegantan. Često se pojavljuje u visokim potpeticama i čizmama.

