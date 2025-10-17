Car coat: Savršeni kaput za svaku priliku i svaku garderobu

Ove jeseni modna scena vraća se klasici koja nikad ne izlazi iz mode – car coatu. Izvorno stvoren kao praktičan kaput za vozače početkom 20. stoljeća, ovaj jednostavan, elegantan i svestran model danas je jedan od najtraženijih komada u kolekcijama dizajnera i high street brendova

Postoje komadi koji prkose trendovima i svake sezone iznova pronalaze svoje mjesto u modnim ormarima – jedan od njih svakako je car coat. Ovaj kaput, jednostavnog i profinjenog kroja, ove je jeseni ponovno u središtu pažnje. Elegantno balansira između funkcionalnosti i minimalizma, a zahvaljujući svojoj svestranosti, jednako dobro izgleda uz poslovne kombinacije i ležerne dnevne lookove.

Povijest car coata

Car coat izvorno potječe s početka 20. stoljeća, kada su prvi automobili zahtijevali praktičnu, toplu i vjetrootpornu odjeću. Kaputi su tada bili izrađeni od teške vune, kože ili čak krzna, kako bi vozače i suputnike štitili od hladnoće u otvorenim vozilima. Kako su automobili postajali udobniji, i car coat se mijenjao – postao je kraći, elegantniji i prikladniji za svakodnevno nošenje. Do 60-ih godina prošlog stoljeća ovaj je kroj već bio pravi simbol modernog stila, noseći duh jednostavnosti i praktične elegancije.

Zašto je car coat i danas popularan?

Danas car coat predstavlja savršen spoj klasike i suvremenog dizajna, a ujedno je i idealno utjelovljenje tihog luksuza, koji je i dalje vrlo popularan među minimalisticama. Najčešće je dužine do sredine bedra, ima ravnu siluetu, klasičnu kragnu i jednostavno kopčanje na gumbe.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Idealno za hladne dane: Krem juha od cvjetače s hrskavim iznenađenjima

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Njegova čista linija pristaje svakoj figuri i lako se uklapa u svaki ormar. Upravo u tome leži njegova čar – ne nameće se, a uvijek izgleda besprijekorno. Možeš ga nositi uz traperice i tenisice za ležeran look, ili preko haljine i čizama za sofisticiranu, ženstvenu kombinaciju.

Car coat je jedan od onih komada u koje se zaista isplati investirati. Praktičan, topao i profinjen, idealan je za prijelazno razdoblje, a njegova jednostavnost jamči da ga nećeš poželjeti zamijeniti već sljedeće sezone. U vremenu kada se moda često mijenja iz tjedna u tjedan, car coat ostaje simbol nenametljivog luksuza i besprijekornog stila.

High street favoriti

Zahvaljujući svojoj bezvremenskoj estetici, car coat ima stalno mjesto u kolekcijama brojnih modnih kuća, a ove sezone isti taj duh klasike i elegancije pronaći ćeš i u ponudi pristupačnih high street brendova kao što su Zara i H&M. Od vunenih modela u bež i kamel nijansama do modernih verzija od kože i tehničkih tkanina – izbor je veći nego ikad.

U nastavku izdvajamo najljepše modele ove sezone – od klasičnih do modernih interpretacija – koji potvrđuju da je car coat komad koji nikada ne izlazi iz mode.

Zara - 69,95 €

Zara - 109 €

Zara - 69,95 €

Zara - 149 €

H&M - 27,99 €

H&M - 69,99 €

H&M - 59,99 €

H&M - 59,99 €

H&M - 69,99 €

Mango - 379,99 €

Mango - 199,99 €

Mango - 159,99 €

Massimo Dutti - 449 €

Massimo Dutti - 449 €

Massimo Dutti - 149 €

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Nutricionistica iz 'Života na vagi' otkrila najveću zabludu o ugljikohidratima