Jogurt kocke: Recept za omiljeni kolač koji se topi u ustima
Blagdansko vrijeme nezamislivo je bez mirisa božićnih kolača koji se širi domom, a među brojnim receptima koji se prenose s generacije na generaciju, jogurt kocke zauzimaju posebno mjesto. Ovaj kolač, poznat po svojoj jednostavnosti i savršenom spoju prhkog tijesta i laganog, kremastog nadjeva, idealan je odabir za svaku prigodu. Njegova osvježavajuća nota, koju duguje glavnom sastojku, jogurtu, pruža savršenu ravnotežu slatkoći, čineći ga desertom u kojem se može uživati bez osjećaja težine.
Iako na prvi pogled može djelovati kao zahtjevna slastica zbog svoja dva sloja tijesta i bogatog punjenja, priprema je iznenađujuće jednostavna. Ne zahtijeva posebne slastičarske vještine, a rezultat je uvijek isti: sočan i ukusan kolač koji će oduševiti sve ukućane i goste. Upravo ga ta kombinacija jednostavnosti i profinjenog okusa čini zvijezdom blagdanskog stola.
Klasik koji ne izlazi iz mode
Tajna popularnosti ovog kolača leži u njegovoj teksturi i okusu. Donji sloj prhkog tijesta pruža stabilnu i blago hrskavu podlogu, dok se na njemu nalazi bogat i pjenast nadjev od jogurta. Vrh kolača prekriven je naribanim komadićima istog tijesta, koji tijekom pečenja postaju zlatni i hrskavi, stvarajući neodoljiv kontrast kremastom srcu kolača. Jogurt kao ključni sastojak nije tu samo zbog okusa. Njegova kiselost u kombinaciji s praškom za pecivo pomaže tijestu da bude rahlo, a nadjevu daje vlažnost i svježinu koja uravnotežuje slatkoću šećera.
Ovaj je kolač savršen za posluživanje uz popodnevnu kavu ili čaj, ali jednako dobro funkcionira i kao elegantan desert nakon svečanog ručka. Može se čuvati nekoliko dana u hladnjaku, a mnogi će se složiti da je čak i ukusniji dan nakon pečenja, kada se svi okusi prožmu i sjedine.
Jogurt kocke recept
Za uspješnu pripremu jogurt kocki najvažnije je slijediti korake i koristiti kvalitetne sastojke. Iako postoje brojne varijacije, donosimo klasičan recept koji jamči savršen rezultat. Za izradu ovog kolača bit će vam potrebni sastojci za tijesto i za nadjev. Preporučuje se da svi sastojci budu sobne temperature, osim ako nije drugačije navedeno.
Sastojci za tijesto:
- četiri žumanjka
- 170 g maslaca ili margarina
- 100 g šećera
- 250 g glatkog brašna
- jedan vanilin šećer
- jedan prašak za pecivo
Za nadjev:
- četiri bjelanjka
- 540 g čvrstog jogurta
- 150 g šećera
- pet žlica oštrog brašna
- jedan vanilin šećer
- naribana korica jednog limuna (po želji)
Priprema:
- Izrada tijesta: U posudi pomiješajte maslac narezan na listiće sa šećerom i vanilin šećerom. Dodajte žumanjke i sve dobro sjedinite. Na kraju postepeno dodajte brašno pomiješano s praškom za pecivo te umijesite glatko tijesto. Nemojte ga predugo mijesiti kako ne bi postalo žilavo.
- Podjela tijesta: Tijesto podijelite na dva jednaka dijela. Jedan dio razvaljajte i njime obložite dno lima za pečenje (dimenzija otprilike 24x34 cm) koji ste prethodno namastili i pobrašnili. Drugi dio tijesta zamotajte u prozirnu foliju i stavite u zamrzivač na tridesetak minuta.
- Priprema nadjeva: Dok se tijesto hladi, pripremite nadjev. Bjelanjke s prstohvatom soli izmiksajte u čvrst snijeg. U drugoj, većoj posudi, ručno pomiješajte čvrsti jogurt, šećer, vanilin šećer i oštro brašno. Po želji dodajte i naribanu koricu limuna.
- Spajanje nadjeva: U smjesu s jogurtom lagano, špatulom, umiješajte snijeg od bjelanjaka. Miješajte laganim pokretima odozdo prema gore kako bi nadjev ostao pjenast i prozračan.
- Slaganje kolača: Pripremljeni nadjev ravnomjerno izlijte preko podloge od tijesta u limu za pečenje. Zatim izvadite drugi dio tijesta iz zamrzivača te ga naribajte na krupni ribež direktno preko nadjeva, trudeći se da ga ravnomjerno rasporedite.
- Pečenje: Kolač pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C otprilike 50 do 60 minuta, odnosno dok površina ne dobije lijepu zlatnožutu boju.
- Hlađenje i posluživanje: Nakon pečenja, kolač obavezno dobro ohladite prije rezanja. Najbolje ga je ostaviti nekoliko sati na sobnoj temperaturi, a zatim i preko noći u hladnjaku. Dobro ohlađen kolač lakše će se rezati na uredne kocke. Poslužite ga posutog šećerom u prahu za potpun doživljaj.