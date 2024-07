Hit natikače s domaćim potpisom! Borovo verzija kultnih sandala sada ima nove nijanse

Kultne Hermès Oran ravne natikače već se godinama nalaze na popisu najpopularnijih sandala za ljeto, a i ove sezone su izuzetno trendi. Izrazito su svestrane i prilagodljive svakom stilu pa i ne čudi da ih žene naprosto obožavaju.

Udobne su, ali istovremeno i jako chic pa dobro izgledaju i uz ležerne i uz one malo formalnije kombinacije. No, luksuzne Oran natikače imaju jednu manu, a to je njihova visoka cijena – za njih je potrebo izdvojiti oko 700 eura. Na sreću, jako slični, ali povoljniji modeli ovakvih ravnih sandala danas se mogu pronaći u ponudi mnogih brendova, a među njima je i jedan naš domaći.

Borovo je već prije nekoliko godina predstavio natikače inspirirane upravo Hermesovim kultnim modelom, a ovog su ljeta svoju kolekciju obogatili s nekoliko modela u novim hit nijansama. Njihove natikače izrađene su ručno i to od prirodnih materijala poput prave kože, udobne su i stylish pa su savršen dodatak ljetnoj garderobi.

U kolekciji ovog domaćeg brenda trenutno je dostupno nekoliko različitih modela BQueen kožnih natikača koji dolaze u različitim bojama, poput zlatne, plave i smeđe. U usporedbi s Hermsovim modelima, Borovo natikače cjenovno su prihvatljivije – koštaju samo 43 eura, a model u plavoj boji trenutno je na sniženju i može se kupiti za 30-ak eura. Shopping vodič donosimo u nastavku.

BQueen Borovo bijele natikače - 42,95 €