Bordo ostaje, ali ljubičasta osvaja – boja koja unosi dozu mistike u zimske kombinacije
Bordo boja i ove sezone zadržava status jedne od najpopularnijih nijansi jeseni i zime, no za one koji žele unijeti dašak svježine u svoju garderobu, ljubičasta se nameće kao savršena alternativa. Ova boja, jednako profinjena, ali s izraženijom notom mističnosti, unosi dozu drame u garderobu i daje svakoj kombinaciji dašak umjetničkog i enigmatičnog šarma. Idealna je za sve koji žele odmak od klasičnih tonova, a pritom zadržati raskoš i dubinu koje bordo pruža.
Ljubičasta boja, osobito njezine tamne nijanse, oduvijek je nosila simboliku luksuza i individualnosti, a ove sezone istaknula se kao jedna od ključnih u kolekcijama poznatih dizajnera. Od baršunastih haljina i satenskih bluza do vunenih kaputa i pletenih pulovera, pojavljuje se u nizu varijacija koje potvrđuju njezinu svestranost. U kombinaciji s crnom, sivom ili bež stvara uravnotežen i elegantan dojam, dok uz zlatne ili srebrne dodatke poprima glamurozan karakter savršen za večernje prilike.
Za dnevne kombinacije dovoljno je dodati jedan ljubičasti detalj – kaput, torbu ili pulover – kako bi se postigao efekt promišljene elegancije. U poslovnim kombinacijama tamno ljubičasta može zamijeniti uobičajene neutralne tonove, osobito u krojenim odijelima ili midi suknjama, dok je za večernje trenutke izbor jednostavan – baršunasta haljina u ovoj nijansi uvijek ostavlja dojam bezvremenske sofisticiranosti.
Ako želiš osvježiti ormar i unijeti dašak nečeg drugačijeg, ljubičasta boja idealan je izbor. Spoj elegancije, samopouzdanja i mistike čini je savršenom pratnjom za hladne mjesece. U nastavku izdvajamo i najljepše ljubičaste komade iz aktualnih kolekcija za jesen i zimu koji će dodati dozu profinjenosti svakom looku.