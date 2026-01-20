Pet in, pet out: Evo koje ćemo boje nositi u 2026, a koje ostavljamo u prošlosti

Nova godina znači i modni reset, vrijeme je da iz ormara izbacimo stare favorite i napravimo mjesta za svježe nijanse. U 2026. boje će biti jasne, hrabre i neočekivane, a mi ti donosimo pet nijansi koje će vladati i pet trendova koje je najbolje zaboraviti

Nova godina sa sobom donosi osjećaj novog početka, priliku da okrenemo novi list i redefiniramo sebe. A gdje je bolji početak za tu promjenu od vlastite garderobe? Vrijeme je da odlučiš kojim trendovima ćeš dati priliku, a koje ćeš s olakšanjem ostaviti iza sebe. Dok se opraštamo od nekih favorita iz 2025., modni radari već jasno pokazuju koje će nijanse dominirati u mjesecima pred nama. Pripremi se za paletu koja spaja smirujuću eleganciju i odvažnu energiju, jer 2026. godina donosi boje koje neće proći nezapaženo.

Shutterstock

Boje koje ćemo obožavati u 2026.

Nakon vladavine zemljanih i zagasitih tonova, na scenu stupaju boje koje su istovremeno sofisticirane i pune života. Od ledenih plavih do dubokih, tajanstvenih ljubičastih, ovo je pet nijansi koje ćeš viđati posvuda.

Hladna, ledena plava

Zaboravi na jarki kobalt, jer stiže njegova nježnija i profinjenija sestra. Hladna, gotovo ledena plava nijansa, koju neki nazivaju Capri Blue, donosi dašak svježine i mira. Ona je odgovor na zasićenje toplim tonovima poput bordo i crvene koji su dominirali protekle sezone. Ova boja asocira na vedro nebo i mirno more, a odlično funkcionira u monokromatskim kombinacijama, na udobnom pletivu, ali i kao neočekivani detalj na modnim dodacima ili čak noktima.

Žad zelena

Inspirirana prirodom i wellness trendovima, žad zelena je boja koja spaja eleganciju i smirenost. Nalazi se negdje između mente i mahovine, a njena zagasita priroda čini je iznenađujuće svestranom. Prema podacima s Pinteresta, pretrage za modnim dodacima u boji žada porasle su za 135 posto. Bilo da se radi o svilenoj haljini, efektnim naušnicama ili torbici, ova boja unosi dozu prizemljenog luksuza u svaki look.

Duboka šljiva

Za sve ljubiteljice tamnijih i dramatičnijih tonova, Plum Noir ili duboka boja šljive bit će pravi pogodak. Ova raskošna nijansa s podtonovima smeđe i bordo boje savršeno se uklapa u trend 'moody maksimalizma'. Iako ima nostalgičnu notu koja podsjeća na devedesete, u 2026. dobiva moderni prizvuk. Idealna je za večernje kombinacije, baršunaste sakoe ili kožne komade, a prostoru daje osjećaj topline i profinjenosti.

Kanarinac žuta

Dok je njezina puterasta prethodnica imala svojih pet minuta slave, sada je vrijeme za hrabriju i sunčaniju verziju. Kanarinac žuta je vibrantna, energična i puna optimizma. Savršena je za razbijanje monotonije i davanje izjave. Ako ti se od glave do pete čini previše, kreni s detaljima: cipele, torbica ili upečatljiv komad nakita u ovoj boji trenutačno će podići svaku pa i najjednostavniju kombinaciju.

Candy ružičasta

Nakon što je 'Barbiecore groznica' polako splasnula, ružičasta se ne povlači, već se transformira u svoju slađu i nježniju verziju. Bombon ružičasta, inspirirana šećernom vatom i gumenim bombonima, donosi dašak romantike i zaigranosti. Nije suptilna, ali nije ni napadna kao njezina neonska prethodnica. Kombiniraj je s neutralnim komadima poput plavog trapera ili maslinasto zelene za uravnotežen i šik izgled.

Trendovi koje ostavljamo iza sebe

Kao što neke boje dolaze u fokus, tako druge blijede i odlaze u zaborav. Vrijeme je da se oprostimo od nekoliko trendova koji su obilježili proteklo razdoblje.

Prva na listi za odstrel je bordo boja. Nakon snažne vladavine crvenih tonova, modni ciklus okreće se prema hladnijem spektru. Mjesto joj preuzimaju plave i duboke ljubičaste nijanse. Također, pozdravljamo se i s intenzivnom Barbie ružičastom, njezina era je završila, a na scenu stupaju suptilniji tonovi. Maslac žuta također gubi na popularnosti, ustupajući mjesto življim i energičnijim žutim nijansama. Isto će se dogoditi i s klasičnom ljubičastom te koraljno crvenom koja će više ići prema narančastoj.

Što se tiče uzoraka, iako je vječan, leopard uzorak uzima pauzu, a njegovo mjesto zauzima elegantniji i hladniji zmijski uzorak te dalmatiner točke.

Na kraju, opraštamo se i od trapera izrazito svijetlog pranja. Njegov ležerni prizvuk zamjenjuje sofisticiranost tamnog trapera, koji je puno lakše stilizirati za dnevne i večernje prilike.

Godina pred nama donosi uzbudljivu igru boja. Bilo da se odlučiš za smirujuće tonove plave i zelene ili za energični nalet žute, 2026. je godina u kojoj se ne treba bojati istaknuti. Vrijeme je za osvježenje i hrabre modne iskorake.