Birkenstock lansirao novi model cipela koje bi mogle obilježiti jesen

Popularni njemački brend je još jednom dokazao da zna spojiti tradiciju i trend.

Birkenstock, poznati njemački brend koji već desetljećima diktira pravila kada je u pitanju udobna obuća, predstavio je novi model koji je već počeo osvajati modni svijet – Naples Wrapped. Riječ je o mule cipelama inspiriranima klasičnim mokasinama, izrađenima od brušene kože, a iako su se tek pojavile, ove cipele već su počele prikupljati velik broj obožavatelja na društvenim mrežama. Sve upućuje na to da će upravo ovaj model postati must-have komad u nadolazećoj jesenskoj sezoni.

Naples Wrapped donosi svjež pogled na bezvremenske mokasine – elegantne i prepoznatljive, ali s modernim zaokretom. Poluotvorena peta daje im ležerniji karakter i čini ih savršenima za prijelazno razdoblje, dok brušena koža naglašava chic i sofisticiran izgled. Upravo spoj praktičnosti, udobnosti i trendi izgleda razlog je zbog kojeg mnogi već sada ovom modelu predviđaju veliku popularnost.

Birkenstock

Birkenstock

U današnje vrijeme trendovi se potvrđuju prije svega na TikToku i Instagramu – a Naples Wrapped cipele tamo su već postale prava senzacija. Unboxing videi i outfiti s ovim modelom preplavili su feedove, stvarajući efekt „instant hita“. Ako je suditi prema dosadašnjoj reakciji publike, cipele bi vrlo brzo mogle nestati s polica.

@lifeofnikki_o Are these the new IT shoe ??? Love a loafer ♬ original sound - Stan:)

Naples Wrapped cipele dolaze u nekoliko nijansi od brušene kože, a svaki model donosi onu prepoznatljivu Birkenstock udobnost uz suvremeni dizajn. Dostupne su na službenom online shopu brenda, po cijeni od 160 eura.

Birkenstock

Birkenstock je još jednom dokazao da zna spojiti tradiciju i trend. Nakon što su modeli Arizona i Boston obilježili protekle godine, sada je red na Naples Wrapped da postane novi hit u svijetu obuće. Ako želiš unijeti dašak udobne elegancije u svoj jesenski stil, ove mule cipele vrijedi imati na radaru.