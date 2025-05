Kako nositi bijele traperice ovog ljeta? Izdvojili smo najbolje nove modele

Kad temperature porastu, bijele traperice postaju jedan od najpoželjnijih komada u ormaru – svježe, lagane i svestrane, savršeno utjelovljuju ljetnu eleganciju. Bez obzira jesi li ljubiteljica minimalizma ili voliš upečatljive modne kombinacije, bijele traperice uvijek djeluju čisto, moderno i chic.

Bijela boja je odlična za tople dane, a traper kao materijal daje im čvrstoću i oblik. One su poput praznog platna – lako ih je stilizirati za dnevne, poslovne i večernje prigode. Osim toga, bijela simbolizira svježinu i lakoću, što ih čini idealnim izborom za sve tvoje ljetne kombinacije.

Kako nositi bijele traperice ovog ljeta?

Bijele traperice možeš nositi u bezbroj varijanti – od opuštenih dnevnih kombinacija do elegantnih večernjih izlazaka. U kombinaciji s lanenom košuljom ili jednostavnim topom stvaraju savršen casual look za šetnju gradom ili kavu na suncu. Za uredski outfit biraj klasični model ravnih nogavica i upari ga s blejzerom i bluzom, dok će crop top, salonke i upečatljiv nakit transformirati bijele traperice u večernju kombinaciju. Na odmoru ih slobodno nosi s japankama i slamnatim šeširom, jer pristaju uz svaki ležerni, ljetni look.

Trendi modeli za ljeto 2025.

Ovog ljeta trendovi u prvi plan stavljaju udobnost i opuštene siluete, ali bez gubitka stila. Široke nogavice dominiraju ulicama i društvenim mrežama, idealne za kombinacije koje odišu lepršavošću i elegancijom. Ravni krojevi zadržavaju svoju popularnost jer su izuzetno svestrani i lako se stiliziraju u svakodnevne ili poslovne kombinacije. Cropped modeli postaju sve traženiji, osobito za one koji žele pokazati gležnjeve i nositi udobnu obuću poput espadrila ili laganih sandala. High-waisted modeli i dalje su u fokusu jer savršeno naglašavaju struk i daju ženstven oblik silueti, bilo da su u užem ili širokom kroju.

U nastavku smo izdvojili i najbolje modele bijelih traperica iz aktualne high street ponude. Istražili smo koje krojeve i duljine popularni brendovi nude ove sezone kako bi ti pomogli da pronađeš savršen par – bilo da tražiš klasične ravne, udobne široke ili efektne cropped modele.

H&M - 19,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 39,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 39,99 €

Mango - 59,99 €

Massimo Dutti - 59,95 €

Massimo Dutti - 69,95 €

& Other Stories - 99 €

& Other Stories - 89 €

& Other Stories - 79 €

Zara - 29,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 35,95 €