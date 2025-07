Bijele haljine sa sniženja: Obožavani ljetni klasik koji nikad ne izlazi iz mode

Bijela haljina uvijek izgleda svježe, elegantno i chic, a s obzirom na to da su u tijeku sniženja, brojni modeli mogu se uloviti po znatno nižim cijenama – zato donosimo naših 12 favorita koje vrijedi dodati u ljetnu garderobu

Bijele haljine već su desetljećima sinonim za ljetnu eleganciju. Bez obzira na kroj, materijal ili stil, bijela haljina odiše lakoćom, svježinom i bezvremenskom ženstvenošću. Od lepršavih maksi modela do minimalističkih slip haljina, bijela je savršen izbor za tople dane jer ne samo da vizualno savršeno ide uz ljetne vrućine, već i djeluje profinjeno i chic u svakoj prilici.

Ovaj modni klasik odlično pristaje preplanuloj puti, savršeno se kombinira s prirodnim materijalima i modnim dodacima te se lako transformira iz dnevnog u večernji outfit. U dnevnim kombinacijama bijelu haljinu možeš nositi uz ravne sandale, pletenu torbu i oversized sunčane naočale za ležeran, ali dotjeran look. Za večernje prilike tu su modeli s finijim detaljima – vez, čipka ili volani – koje možeš upariti s elegantnim sandalama s potpeticom i statement nakitom. Uz traper jaknu i tenisice, bijela haljina postaje idealan spoj casual i romantičnog, dok uz espadrile i šešir stvara savršen look za šetnje uz more.

S obzirom na to da su sezonska ljetna sniženja u punom jeku, sada je pravo vrijeme da ugrabiš bijelu haljinu iz snova po nižoj cijeni. High street brendovi nude pregršt modela – od jednostavnih pamučnih varijanti do sofisticiranijih krojeva koji izgledaju poput dizajnerskih modela.

Zato smo zavirili u aktualnu ponudu i izdvojili 12 bijelih haljina sa sniženja koje se isplati dodati u ormar – jer klasična bijela nikada ne izlazi iz mode.

Reserved - 25,99 €

Reserved - 22,99 €

Reserved - 25,99 €

Zara - 19,99 €

Zara - 12,99 €

Zara - 19,99 €

Zara - 19,99 €

Mango - 35,99 €

Mango - 49,99 €

H&M - 9,99 €

H&M - 13,99 €