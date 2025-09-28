Kardigani su i ove jeseni omiljeni komad, pronašli smo za modele za svaki stil

Kardigani su i ove sezone nezaobilazan modni komad – dolaze u različitim krojevima i bojama, ali najviše se ističu klasični modeli u neutralnim nijansama koji se s lakoćom prilagođavaju svakom stilu

Stigla je jesen, a s njom i prvi hladniji dani koji nas pozivaju da posegnemo za omiljenim pletivom. Kardigani su se ponovno istaknuli kao ključan komad sezone – udobni, praktični i dovoljno svestrani da se nose u gotovo svakoj prilici. Ove jeseni posebno su popularni klasični modeli u neutralnim nijansama poput bež, sive i smeđe, koji se lako uklapaju u svaku garderobu i odišu bezvremenskom elegancijom.

Prilikom kupnje vrijedi obratiti pažnju na materijale – kardigani od kašmira i kvalitetne vune predstavljaju dugoročnu investiciju jer pružaju toplinu, izdržljivost i luksuzan osjećaj na koži. Ako pak tražiš povoljniju opciju, odličan izbor su kardigani od mješavine pamuka i vune koji također pružaju udobnost i izgledaju stylish.

Jedna od najvećih prednosti kardigana je njihova prilagodljivost – možeš ih nositi preko jednostavne bijele majice i traperica za casual kombinaciju, uz elegantnu haljinu i čizme za sofisticiraniji izgled, ili čak umjesto jakne u prijelaznom razdoblju. Popularni su i oversize krojevi koje možeš kombinirati s remenom u struku za ženstven i strukturiran dojam.

Kako bismo ti olakšali potragu za savršenim modelom za ovu jesen, izdvojile smo najljepše kardigane iz aktualnih kolekcija popularnih high street brendova.

