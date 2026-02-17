Besprijekorna Isabelle Huppert: Francuskinja u 73. godini još jednom dokazala zašto je modna ikona

Njezin nastup u Berlinu samo je još jedan podsjetnik na njezinu izvanrednu snagu. U dobi kada se mnogi povlače sa scene, ona ne samo da nastavlja snimati filmove intenzitetom kao i prije, već s jednakom strašću i samopouzdanjem vlada crvenim tepisima

Dok Berlinom odjekuju filmske priče sa 76. izdanja prestižnog Berlinalea, jedna zvijezda sjaji postojanošću koja prkosi vremenu. Francuska glumačka diva Isabelle Huppert, u 73. godini života, ponovno je dokazala zašto nosi titulu ne samo jedne od najvećih glumica svih vremena, već i neprikosnovene ikone stila. Promovirajući svoj novi film, Huppert je crveni tepih pretvorila u vlastitu modnu pistu, serviravši dva besprijekorna izdanja koja su potvrdila njezin status majstorice minimalističke, ali moćne elegancije.

Njezin dolazak u Berlin bio je povodom svjetske premijere filma "Die Blutgräfin" (Krvava grofica) njemačke redateljice Ulrike Ottinger, prikazanog u sklopu programa Berlinale Special Gala. Uloga zloglasne mađarske grofice Erzsébet Báthory savršeno se uklapa u njezin opus likova koji su često hladni, enigmatični i moralno kompleksni. No, za razliku od mračne tematike filma, njezina pojava na crvenom tepihu bila je čista suprotnost, oda svjetlosti i avangardnoj profinjenosti.

Anđeosko izdanje s dozom drame

Za večernju premijeru održanu 16. veljače, Isabelle Huppert odabrala je kombinaciju koja će se dugo pamtiti. U potpunosti odjevena u bijelo, prošetala je tepihom u kreaciji modne kuće Balenciaga, čija je dugogodišnja muza i globalna ambasadorica. Kombinacija se sastojala od bijelih hlača oštrog kroja i skulpturalnog topa sa strukturiranim ramenima i četvrtastim izrezom, stvarajući siluetu koja je istovremeno bila moćna i eterična.

Profimedia

Ipak, detalj koji je cjelokupnom izgledu dao neočekivanu dozu dramatičnosti bile su duge, bijele kožne operne rukavice. Ovaj odvažan modni dodatak transformirao je inače minimalistički komplet u statement izdanje, potvrđujući da Huppert razumije moć detalja bolje od ikoga. Njezin nastup bio je još upečatljiviji uz kolegu iz filma, njemačkog glumca Larsa Eidingera, koji je stajao uz nju odjeven u crno od glave do pete, stvarajući vizualno upečatljiv crno-bijeli kontrast koji su mediji odmah primijetili. Dokaz je to da njezin osjećaj za stil nadilazi odjeću i proteže se na cjelokupnu prezentaciju.

Profimedia

Vjernost modnoj kući Balenciaga

Ranije istog dana, na konferenciji za medije i photocallu, glumica je također ostala vjerna pariškoj modnoj kući, pojavivši se u nešto ležernijoj, ali jednako chic crnoj kombinaciji, koju je upotpunila prepoznatljivim crnim sunčanim naočalama. Te naočale, koje su postale njezin zaštitni znak, skidala je tek na večernjoj premijeri, dopuštajući fotografima da zabilježe njezin prodoran i prepoznatljiv pogled.

Profimedia

Njezina suradnja s Balenciagom i kreativnim direktorom Demnom Gvasalijom nije slučajnost. Huppert je poznata po tome što preferira jednostavne, ali upečatljive siluete koje naglašavaju stav, a ne podilaze trendovima. Njezina modna formula,, kako ju je opisao Vogue, često uključuje duge, pripijene haljine visokog ovratnika i naglašenih ramena, a berlinsko izdanje u hlačama predstavljalo je svježu interpretaciju te prepoznatljive estetike.

Profimedia

Isabelle Huppert jedna je od najcjenjenijih i najnagrađivanijih glumica u povijesti, s rekordnih 17 nominacija za francusku nagradu César, Zlatnim globusom i nominacijom za Oscara. Kroz više od 150 uloga surađivala je s najvećim redateljskim umovima, od Claudea Chabrola do Michaela Hanekea, uvijek birajući hrabre i beskompromisne projekte.