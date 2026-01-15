Bella Hadid zapalila New York u crvenom: Privlačila poglede ljepotom i Schiaparelli haljinom

Bella Hadid opet je pokazala da je modna ikona, ali da je i spremna za velike korake u svom životu jer je predstavila seriju u kojoj igra veliku ulogu

Supermodel Bella Hadid potvrdila je svoj status neosporne kraljice crvenog tepiha pojavivši se na premijeri svoje nove serije "The Beauty" u New Yorku. U srijedu se u prestižnom Muzeju moderne umjetnosti (MoMA) okupila impresivna glumačka postava, no upravo je dvadesetdevetogodišnja Bella bila u središtu pozornosti, i to ne samo zbog svoje prve velike glumačke uloge, već i zbog modnog odabira koji je oduzeo dah.

Za ovu važnu večer, koja označava njezin ozbiljan iskorak u Hollywood, Hadid je odabrala zanosnu crvenu kreaciju iz Schiaparelli jesen/zima haute couture kolekcije za 2025/2026. godinu. Riječ je o dugačkoj haljini krojenoj od satena i svile koja je savršeno pratila njezinu figuru, s visokim ovratnikom i dramatičnim šlepom koji se vukao po podu. Posebnu pažnju privlačio je skulpturalni korzet koji je suptilno otkrivao kožu, dajući cjelokupnom izgledu dozu odvažnosti i sofisticiranosti. Mnogi su se složili kako ovo nije bila samo još jedna haljina za premijeru, već pravo umjetničko djelo.

Njezin stilistički tim, predvođen slavnom Mimi Cuttrell, pobrinuo se da svaki detalj bude besprijekoran. Kosa boje meda, u koju se nedavno vratila nakon brinete faze, bila je zalizana u elegantnu nisku punđu, stavljajući naglasak na visoki ovratnik haljine. Šminka je bila profinjena i suptilna, s brončanim sjenilom koje je istaknulo njezine zelene oči te usnama u boji mesa, dok je minimalistički nakit u obliku svjetlucavog dijamantnog prstenja i naušnica zaokružio cijeli izgled.

Mračna strana ljepote u novom hitu Ryana Murphyja

Serija "The Beauty" najnoviji je projekt proslavljenog tvorca Ryana Murphyja, poznatog po hitovima poput "Američka horor priča" i "Glee". Ovaj znanstveno-fantastični triler s elementima tjelesnog horora temelji se na istoimenom grafičkom romanu i istražuje mračnu stranu opsesije savršenstvom. Radnja prati širenje spolno prenosive bolesti koja zaraženima daruje besprijekoran izgled, ali uz zastrašujuću cijenu – jezivu i smrtonosnu nuspojavu.

Priča započinje misterioznim smrću supermodela, što dovodi agente FBI-a, koje glume Evan Peters i Rebecca Hall, u Pariz kako bi istražili slučaj. Njihova istraga vodi ih do tajanstvenog tehnološkog milijardera (Ashton Kutcher) koji je potajno stvorio čudesni lijek nazvan "The Beauty" i spreman je učiniti sve kako bi zaštitio svoje carstvo vrijedno bilijune dolara. Bella Hadid glumi Ruby, međunarodnu manekenku na vrhuncu slave, a trailer serije već je nagovijestio da njezin lik doživljava jednu od najgorih reakcija na "injekciju ljepote", pretvarajući se u nasilno biće.

Na premijeri su se Belli pridružili i njezini kolege Ashton Kutcher, Evan Peters, Rebecca Hall, Isabella Rossellini, Anthony Ramos i Jeremy Pope, čime je potvrđen status serije kao jednog od najočekivanijih naslova godine.

Od modne piste do glumačkog platna

Ova uloga predstavlja krunu Belline tranzicije iz svijeta mode u glumačke vode, nakon što je 2022. godie debitirala u seriji "Ramy". Njezin dolazak na premijeru bio je tim snažniji s obzirom na njezinu nedavnu i vrlo javnu borbu s kroničnom neurološkom lajmskom bolešću. Prošle godine otvoreno je govorila o "gotovo petnaest godina nevidljive patnje" i bila hospitalizirana, no poručila je obožavateljima da ne odustaje. Njezina hrabrost i ranjivost, poput odgovora obožavateljici nakon revije Victoria's Secreta kada je priznala da joj je "snaga bila smanjena nakon bolnice", samo su je dodatno približile publici.

Upravo zbog te iskrenosti i snage njezin trijumf na premijeri u New Yorku odjeknuo je još jače. Bella Hadid nije samo pokazala da je modna ikona, već i talentirana žena spremna za nove izazove, dokazujući da je njezina ljepota, za razliku od one u seriji, stvarna i dolazi iznutra