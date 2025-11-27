403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
BLAGDANSKI GLAMUR

Baršun se vraća u velikom stilu: Najljepši Zara komadi za prosinac

Žena.hr
27. studenoga 2025.
Baršun se vraća u velikom stilu: Najljepši Zara komadi za prosinac
Zara
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
U Zarinoj party kolekciji ponudi baršun je istaknut kao jedan od ključnih materijala sezone, a izbor modela jasno prati blagdanski ritam. Od mini i midi haljina pa sve do strukturiranih sakoa, high street brend ove godine nudi široku paletu komada koji nadopunjuju elegantan ili moderniji party stil

Blagdanska sezona ponovno vraća baršun u središte modnih trendova, i to s razlogom – ova mekana, luksuzna tkanina već desetljećima simbolizira eleganciju, toplinu i svečani šarm. Baršun svojom teksturom i profinjenim sjajem svakoj kombinaciji daje vizualnu dubinu, zbog čega se upravo u prosincu pojavljuje kao najpoželjniji materijal za festive outfite. Ove godine posebno se ističe Zarina ponuda, u kojoj baršun krasi raskošne haljine, glamurozne sakoe i moderne party krojeve u trendi blagdanskim bojama. 

Baršun se vraća u velikom stilu: Najljepši Zara komadi za prosinac
Zara

U Zarinoj party kolekciji ponudi baršun je istaknut kao jedan od ključnih materijala sezone, a izbor modela jasno prati blagdanski ritam. Od mini i midi haljina pa sve do strukturiranih sakoa, high street brend ove godine nudi široku paletu komada koji nadopunjuju elegantan ili moderniji party stil. Među najzapaženijim modelima ističu se haljine u različitim dužinama – od čistih, glatkih silueta do verzija s drapiranjem, jastučićima ili ukrasnim detaljima koji dodaju razigran, ali i sofisticiran karakter. Posebno atraktivni su modeli ukrašeni resama, čipkom ili metalnim akcentima koji baršunu daju dodatnu teksturalnu dimenziju te ga čine idealnim izborom za večernje prigode.

Uz haljine, pažnju privlače i sakoi od baršuna koji su dobar izbor za formalnije blagdanske prigode, a mogu se pronaći i elegantne hlače te suknje od ovog profinjenog materijala. Baršun se u Zari često kombinira s čipkom, satenskim detaljima i šljokicama, što olakšava slaganje kompletnog svečanog outfita u kojem se miješaju teksture, ali zadržava elegantna ravnoteža.

Baršun se vraća u velikom stilu: Najljepši Zara komadi za prosinac
Zara

Paleta boja prati sezonske trendove: duboka crna i bogata zlatna ostaju bezvremenski favoriti, dok smaragdna i tamnoplava nijansa unose dozu modernosti i efektne vizualne dubine. Takvi tonovi izgledaju posebno impresivno upravo u baršunu, jer materijal naglašava igru svjetla i pokreta. 

Na kraju donosimo favorite iz Zarine ponude – komade od baršuna koji spajaju suvremeni glamur, prepoznatljivu blagdansku estetiku i onu dozu luksuza zbog koje ova tkanina svake godine ponovno privlači pažnju.

Baršun se vraća u velikom stilu: Najljepši Zara komadi za prosinac
Zara - 129 €

Baršun se vraća u velikom stilu: Najljepši Zara komadi za prosinac
Zara - 59,95 €

Baršun se vraća u velikom stilu: Najljepši Zara komadi za prosinac
Zara - 35,95 €

Baršun se vraća u velikom stilu: Najljepši Zara komadi za prosinac
Zara - 29,95 €

Baršun se vraća u velikom stilu: Najljepši Zara komadi za prosinac
Zara - 35,95 €

Baršun se vraća u velikom stilu: Najljepši Zara komadi za prosinac
Zara - 55,95 €

Baršun se vraća u velikom stilu: Najljepši Zara komadi za prosinac
Zara - 55,95 €

Baršun se vraća u velikom stilu: Najljepši Zara komadi za prosinac
Zara - 89,95 €

Baršun se vraća u velikom stilu: Najljepši Zara komadi za prosinac
Zara - 69,95 €

Baršun se vraća u velikom stilu: Najljepši Zara komadi za prosinac
Zara - 35,95 €

Baršun se vraća u velikom stilu: Najljepši Zara komadi za prosinac
Zara - 39,95 €

Baršun se vraća u velikom stilu: Najljepši Zara komadi za prosinac
Zara - 39,95 €

Baršun se vraća u velikom stilu: Najljepši Zara komadi za prosinac
Zara - 59,95 €

Baršun se vraća u velikom stilu: Najljepši Zara komadi za prosinac
Zara - 39,95 €

Baršun se vraća u velikom stilu: Najljepši Zara komadi za prosinac
Zara - 35,95 €

Baršun se vraća u velikom stilu: Najljepši Zara komadi za prosinac
Zara - 29,95 €

Baršun se vraća u velikom stilu: Najljepši Zara komadi za prosinac
Zara - 29,95 €

Baršun se vraća u velikom stilu: Najljepši Zara komadi za prosinac
Zara - 45,95 €
Pročitajte još o:
Blagdanske KombinacijeBaršunZaraSvečani Komadi
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BLAGDANSKI GLAMUR
Baršun se vraća u velikom stilu: Najljepši Zara komadi za prosinac