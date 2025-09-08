Angelina Jolie podsjetila na kultni prizor s premijere i izazovnom prorezu na haljini
Holivudska glumica Angelina Jolie pojavila se na Toronto International Film Festivalu povodom premijere svog novog filma "Couture". Za taj je događaj odabrala baloner-haljinu u čokoladnoj nijansi od baršunastog materijala. Model je bio otvoren sprijeda, otkrivajući noge glumice u crnim prozirnim najlonkama i crnim lakiranim salonkama na petu.
Poza koju je napravila otkrivši jednu nogu, podsjetila je na njezino pojavljivanje na Oscarima 2012. Tada se pojavila u crnoj Versace baršunastoj haljini visokog proreza. Trenutak je postao viralan i jedan od najpoznatijih modnih trenutaka crvenog tepiha.
Ovoga puta Jolie je opet privukla pažnju, potvrdivši status modne ikone. Mnogi su komentirali kako s lakoćom kombinira eleganciju i zavodljivost, dok istovremeno ostaje vjerna svom prepoznatljivom stilu – jednostavnom, ali efektnom. Njezina nova kreacija podsjetila je na klasične modne trenutke s filmskog platna, ali i dokazala da Angelina i dalje zna kako stvoriti prizor koji će se dugo pamtiti.