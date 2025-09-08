Angelina Jolie podsjetila na kultni prizor s premijere i izazovnom prorezu na haljini

Njezina kreacija podsjetila je na klasične modne trenutke s crvenog tepiha, ali i dokazala da Angelina i dalje zna kako stvoriti prizor koji će se dugo pamtiti

Holivudska glumica Angelina Jolie pojavila se na Toronto International Film Festivalu povodom premijere svog novog filma "Couture". Za taj je događaj odabrala baloner-haljinu u čokoladnoj nijansi od baršunastog materijala. Model je bio otvoren sprijeda, otkrivajući noge glumice u crnim prozirnim najlonkama i crnim lakiranim salonkama na petu.

Poza koju je napravila otkrivši jednu nogu, podsjetila je na njezino pojavljivanje na Oscarima 2012. Tada se pojavila u crnoj Versace baršunastoj haljini visokog proreza. Trenutak je postao viralan i jedan od najpoznatijih modnih trenutaka crvenog tepiha.

Ovoga puta Jolie je opet privukla pažnju, potvrdivši status modne ikone. Mnogi su komentirali kako s lakoćom kombinira eleganciju i zavodljivost, dok istovremeno ostaje vjerna svom prepoznatljivom stilu – jednostavnom, ali efektnom. Njezina nova kreacija podsjetila je na klasične modne trenutke s filmskog platna, ali i dokazala da Angelina i dalje zna kako stvoriti prizor koji će se dugo pamtiti.

