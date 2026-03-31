Adriana Ćaleta-Car u Miamiju nosi zavodljive ljetne kombinacije koje ćemo rado kopirati

Lijepa Adriana još je jednom pokazala kako uspješno balansira između uloge majke, supruge i jedne od najutjecajnijih osoba na domaćoj lifestyle sceni

Poznata dubrovačka pravnica i influencerica Adriana Ćaleta-Car ponovno je oduševila svoje pratitelje serijom fotografija objavljenih iz sunčanog Miamija. Supruga nogometnog reprezentativca Duje Ćaleta-Cara, koja ga prati na pripremama reprezentacije u Sjedinjenim Američkim Državama, iskoristila je priliku da podijeli djelić svoje američke avanture, a njezina objava brzo je privukla pažnju. Uz jednostavan, ali samouvjeren opis "I decide the vibe" ("ja odlučujem o atmosferi"), Adriana je sažela duh svog boravka u jednoj od najživljih svjetskih metropola.

Spoj mode, opuštanja i tradicije

Niz fotografija i videa otkriva kako Adriana provodi dane na Floridi, vješto spajajući opuštanje, modu i obiteljske vrijednosti. Na Instagramu je objavila niz fotografija koji prikazuju luksuzan, ali i ležeran način života. Posebnu pažnju privukle su njezine modne kombinacije. Pratitelji su je tako mogli vidjeti kako uživa uz bazen s pogledom na impresivne nebodere Miamija, odjevena u upečatljivi roza kupaći kostim uparen s lepršavim kompletom leopard uzorka i Chanel torbicom, ali i kako šeće gradom u efektnoj bijeloj mini haljini na točkice, ispijajući zeleni smoothie.

Također je nosila još nekoliko zavodljivih ljetnih kombinacija. Za putovanje je odabrala bijele hlače, majicu iste boje s točkicama i praktičnu torbu srednje veličine. Udobna, ali vrlo efektna i prozračna kombinacija. Za odlazak na ručak najbolja je kratka ljetna haljinica - savršeno je izgledala u mini bijelo-plavoj haljini s V-izrezom. Uz statement detalje poput bijele torbice i sunčanih naočala.

Ono što ovu objavu čini posebno zanimljivom jest detalj koji pokazuje da Adriana i daleko od doma ne zaboravlja na tradiciju. Jedna od fotografija prikazuje je ispred ulaza u crkvu, kako u ruci drži maslinovu grančicu, obilježavajući tako Cvjetnicu. Za tu je prigodu odabrala elegantan bijeli komplet - sako i hlače širokih nogavica. Cijeli look podigla je na višu razinu luksuznim šalom.