5 modnih pogrešaka koje treba izbjegavati kod poslovnog odijevanja tijekom ljetnih vrućina

Ljeto donosi vrućine, opušteniju atmosferu i želju za što ležernijom garderobom. Ipak, iako nas vrući dani mame na lagane i prozračne kombinacije, posao i dalje zahtijeva određeni stupanj profesionalnosti u izgledu. Promjene u modnim pravilima u uredu donijele su veću slobodu, no postoje neke ljetne modne pogreške koje je pametno izbjegavati ako želiš zadržati ozbiljan i profesionalan dojam.

Iako svaka tvrtka i tim imaju svoje nepisane norme, postoje univerzalni savjeti koji će ti pomoći da izgledaš prikladno, a istovremeno ostaneš ugodno odjevena tijekom vrućih ljetnih dana.

Pexels

Izbjegavaj japanke, natikače za bazen i sličnu obuću

Iako su japanke i klasične natikače sinonim za ljeto i odmor, one su za plažu, bazen ili šetnju gradom – a ne za ured. Osim što su previše ležerne, zvuk hodanja u ovim cipelama može ometati kolege i narušavati profesionalnu atmosferu. Bolje je odabrati elegantne cipele poput balerinki ili loaferica koje prekrivaju veći dio stopala, što pruža i veću udobnost i tiši korak.

Majice s natpisima ostavi za slobodne dane

Majice s velikim natpisima, logotipima, političkim ili šaljivim porukama svakako imaju svoje mjesto u garderobi, ali nisu prikladne za radno mjesto. Umjesto da pažnja bude na onome što nosiš, bolje je da se usredotočiš na svoje ideje i riječi tijekom sastanka ili prezentacije. Zato ove komade čuvaj za slobodno vrijeme ili vikend.

Izbjegavaj prekratke suknje, šorceve i crop topove

Premda želimo istaknuti individualnost, određeni komadi ipak nisu primjereni za uredsku okolinu. Prekratke suknje, šorcevi i topovi koji otkrivaju previše kože mogu narušiti profesionalni dojam i privući neželjenu pažnju. Radije se odluči za midi suknje, krojene hlače ili lagane haljine koje ostavljaju dojam urednosti i elegancije.

Pexels

“Casual Friday" ne znači odijevanje za plažu ili teretanu

Ljetni petak u uredu je omiljen jer donosi opušteniju atmosferu, no to ne znači da možeš doći u trenirci, sportskom topu, kratkim hlačicama ili čak pidžami. Profesionalizam je i dalje na cijeni, zato biraj jednostavne, uglađene i udobne kombinacije poput klasičnih traperica, jednobojnih majica, suknji do koljena ili lepršavih haljina.

Nemoj nositi odjeću kao za glazbeni festival

Ljeto je idealno za koncerte i festivale, no odjevne kombinacije s takvih događaja nisu primjerene za ured. Topovi na tanke naramenice, otvorena ramena, duboki dekolte ili kratki šorcevi su bolje za privatno vrijeme, a ne za profesionalno okruženje.

Ljetno odijevanje za posao može biti i udobno i elegantno, samo je važno izbjegavati pretjerano ležerne ili provokativne komade. Pravilno odabrana garderoba neće samo podići tvoj profesionalni imidž, nego će ti i pomoći da se osjećaš samouvjereno i ugodno tijekom vrućih radnih dana. Uvijek imaj na umu da tvoj stil na poslu odražava i tvoju profesionalnost, pa biraj mudro i s dozom stila.