30 favorita: Haljine sa sniženja do 30 eura koje izgledaju daleko skuplje

Pametan shopping nikad nije izgledao bolje – izdvojile smo 30 predivnih haljina s ljetnih sniženja, a svaka od njih stoji manje od 30 eura

Ljetna sniženja su u punom jeku, a to znači idealan trenutak za pametan shopping. Umjesto impulzivne kupnje, sada je pravo vrijeme za ulaganje u komade koje ćeš nositi sezonama. Fokus je na bezvremenskim klasicima koji se lako kombiniraju, traju dulje od jedne sezone i donose dobar omjer cijene i kvalitete. A što je bolji ljetni ulov od dobre haljine – komada koji nikad ne izlazi iz mode?

Haljine su ljetni must have, ali i mnogo više od toga. One su baza ženskog ormara – praktične, ženstvene, udobne i dolaze u bezbroj varijacija. Od lanenih i pamučnih modela za svaki dan, do lepršavih midi krojeva i svestranih slip haljina koje se jednako dobro uklapaju u dnevne i večernje kombinacije. Ljeti ih volimo jer su lagane, prozračne i traže minimum truda – s haljinom si odmah spremna za izlazak.

Upravo zato smo zavirile u aktualnu ponudu popularnih high street brendova i pronašle pravu malu riznicu stylish modela – i to po cijenama koje ne prelaze 30 eura! Od minimalističkih krojeva i pastelnih nijansi do trendi detalja poput vezova, volana i cvjetnih uzoraka, izbor je uistinu raznolik. Bilo da tražiš haljinu za svakodnevno nošenje, odlazak na plažu ili neku posebnu priliku, u nastavku donosimo 30 odličnih sniženim modela koji će ti olakšati potragu.

Zara - 29,99 €

Zara - 29,99 €

Zara - 25,99 €

Zara - 25,99 €

Zara - 19,99 €

Zara - 19,99 €

Zara - 29,99 €

Zara - 29,99 €

Zara - 29,99 €

Zara - 25,99 €

Zara - 29,99 €

Zara - 19,99 €

Zara - 25,99 €

Reserved - 22,99 €

Reserved - 27,99 €

Mango - 27,99 €

Mango - 27,99 €

Mango - 17,99 €

Mango - 29,99 €

Mango - 27,99 €

Mango - 27,99 €

Mango - 27,99 €

H&M - 24,99 €

H&M - 22,99 €

H&M - 18,99 €

H&M - 24,99 €

H&M - 24,99 €

H&M - 15,99 €

H&M - 27,99 €