27 proljetnih hitova iz omiljenih trgovina - od romantičnih bluza do jakni

Proljetne kolekcije u high street trgovinama već su donijele mnoštvo komada koji su savršeni za novu sezonu. Od midi haljina i romantičnih bluza do traperica, košulja i laganih prijelaznih jakni, ponuda je zaista raznolika. Pročešljali smo kolekcije omiljenih brendova te izdvojili favorite koji su nam odmah zapeli za oko

Dolaskom toplijih dana sve se više okrećemo laganijim i svježijim modnim kombinacijama, a upravo su proljetne kolekcije omiljenih high street brendova savršena inspiracija za osvježenje garderobe. Ove sezone ponuda je posebno raznolika pa se na policama trgovina mogu pronaći komadi koji prate najveće modne trendove, ali i oni bezvremenski koje ćemo nositi godinama. Brendovi poput Reserveda, Mohita, H&M-a, C&A i Zare ponovno su pokazali kako moda dostupna svima može izgledati vrlo chic i moderno.

Proljetne kolekcije obilježavaju lagani materijali, romantični krojevi i paleta nježnih boja koje savršeno odgovaraju prijelazu iz hladnijih u toplije dane. Posebno se ističu midi haljine koje su idealan izbor za različite prigode – od svakodnevnih šetnji gradom do nešto elegantnijih izlazaka. Uz cvjetne uzorke, pastelne tonove i lepršave krojeve, ove haljine unose dozu ženstvenosti u svaku kombinaciju.

Važan dio proljetne garderobe su i prijelazne jakne koje su neizostavne tijekom promjenjivog vremena. Lagani baloneri, kratke jakne od trapera ili moderni bomber modeli savršeni su za slojevito odijevanje koje je tipično za ovo doba godine. U kombinaciji s klasičnim trapericama visokog struka ili širokim modelima inspiriranima devedesetima, stvaraju opušten, ali vrlo trendi look.

U kolekcijama popularnih brendova posebno mjesto imaju i košulje te romantične bluze. Od klasičnih bijelih i prugastih košulja koje su uvijek siguran izbor, do modela s volanima, čipkom i puf rukavima koji svakom outfitu daju nježan i pomalo vintage prizvuk. Takvi komadi lako se kombiniraju s trapericama, suknjama ili elegantnim hlačama, pa su idealni za različite stilove i prilike.

Kako bismo olakšali potragu za savršenim proljetnim komadima, pročešljali smo aktualne kolekcije omiljenih high street brendova te izdvojili favorite koji su nas osvojili na prvi pogled. Riječ je o komadima koji spajaju trendi dizajn, nosivost i pristupačnu cijenu – savršena kombinacija za osvježavanje garderobe u novoj sezoni.

