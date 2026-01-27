403 Forbidden

Moda
10 savršenih: Izdvajamo najljepše torbe iz nove Massimo Dutti kolekcije

Žena.hr
27. siječnja 2026.
10 savršenih: Izdvajamo najljepše torbe iz nove Massimo Dutti kolekcije
Brendovi su započeli s predstavljanjem kolekcija za novu sezonu, a posebnu pažnju privukla je nova kolekcija Massimo Dutti torbi koja spaja kvalitetnu izradu, bezvremenski dizajn i aktualne trendove. Kožni modeli u neutralnim nijansama, kao i torbe u obliku polumjeseca, pleteni detalji i brušena koža, potvrđuju da ovaj brend i dalje nudi sofisticirane komade u koje se isplati investirati

Brendovi su ovih dana počeli predstavljati kolekcije za novu sezonu, a modna scena već sada daje naslutiti koji će komade biti IN na proljeće i ljeto. Među prvima koji su privukli pažnju istaknuo se Massimo Dutti, poznat po spoju suvremenog dizajna, kvalitetnih materijala i bezvremenske elegancije. Njihova nova kolekcija torbi posebno se izdvaja kao jedan od najsnažnijih modnih aduta sezone.

Massimo Dutti već godinama gradi imidž brenda koji nudi sofisticirane, nosive komade s naglaskom na kvalitetu izrade. Njihovi modeli namijenjeni su ženama koje cijene jednostavne linije, klasične krojeve i dugotrajnost, umjesto prolaznih trendova. Upravo zato torbe iz njihove nove kolekcije djeluju kao pametna modna investicija – estetski su profinjene, ali i dovoljno praktične za svakodnevnu upotrebu.

Poseban naglasak stavljen je na kožne modele koji odišu luksuzom i trajnošću. Torbe izrađene od glatke i brušene kože dolaze u neutralnim nijansama poput bež, smeđe, crne i kaki, što ih čini iznimno zahvalnima za kombiniranje. Takvi klasici lako se uklapaju u svaki ormar, bilo da ih nosiš uz poslovne kombinacije, ležerne dnevne outfite ili večernje stylinge. Upravo u toj svestranosti leži njihova najveća vrijednost.

Kada je riječ o trendovima, Massimo Dutti uspješno prati aktualne modne smjernice, ali ih interpretira na suptilan i elegantan način. U novoj kolekciji posebno se ističu torbe u obliku polumjeseca, koje su posljednjih sezona postale pravi modni hit, zatim pleteni modeli koji unose dozu ljetne lakoće, kao i torbe od brušene kože koje vraćaju osjećaj retro sofisticiranosti. Ovi modeli zadržavaju minimalistički potpis brenda, ali istovremeno djeluju moderno i svježe.

Nova kolekcija Massimo Dutti torbi potvrđuje da se trendovi mogu nositi na profinjen i dugoročan način. Umjesto impulzivne kupnje, riječ je o komadima koji imaju potencijal trajati više sezona i zadržati svoju estetsku vrijednost. Upravo zato ove torbe nisu samo modni dodatak, već i promišljena investicija.

Na kraju, iz nove kolekcije izdvajamo 10 favorita koji najbolje spajaju kvalitetu, dizajn i aktualne trendove te predstavljaju savršen izbor za nadolazeću sezonu.

Massimo Dutti - 149 €

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 169 €

Massimo Dutti - 169 €

Massimo Dutti - 169 €

Massimo Dutti - 169 €

Massimo Dutti - 249 €

Massimo Dutti - 249 €

Massimo Dutti - 169 €

Massimo Dutti - 249 €

