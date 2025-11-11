10 savršenih: Crni kaput je bezvremenski klasik koji nikad ne izlazi iz mode

Zima je pred vratima, a s njom počinje i sezona toplih, elegantnih kaputa. I dok svaka godina donosi nove trendove, jedan komad uvijek ostaje u modi - crni kaput. Bezvremenski klasik koji se lako kombinira, pristaje uz svaki stil i svaku priliku te predstavlja modnu investiciju koja nikada ne gubi vrijednost

Crni kaputi poznati su po svojoj svestranosti – podjednako dobro pristaju uz poslovne kombinacije, dnevne casual lookove, kao i večernje outfite. Mogu izgledati profinjeno uz kožne čizme i vunu, opušteno uz traperice i tenisice ili moderno uz haljinu i visoke čizme. Upravo ta lakoća kombiniranja čini ih jednim od najpraktičnijih i najisplativijih komada zimske sezone.

Iako se u ponudi svake godine pojavljuju novi krojevi i materijali, vrijedno je uložiti u kvalitetan crni kaput koji će trajati godinama. Od klasičnih modela ravnog kroja, preko oversize varijanti, pa do elegantnih strukiranih silueta, izbor u high street trgovinama i ove je sezone uistinu raznolik, no zajednička im je sofisticiranost i sposobnost da podignu svaku kombinaciju.

U nastavku izdvajamo 10 favorita iz high street ponude koji potvrđuju da crni kaput nikada ne izlazi iz mode.

Zara - 99,95 €

Zara - 69,95 €

Zara - 149 €

COS - 299 €

COS - 279 €

COS - 349 €

Mango - 179,99 €

Massimo Dutti - 299 €

Massimo Dutti - 449 €