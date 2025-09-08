Moda
10 kožnih torbi iz Zare koje su na našoj listi želja za jesen

8. rujna 2025.
10 kožnih torbi iz Zare koje su na našoj listi želja za jesen
Zara
Zara za jesen ima savršenu kolekciju kožnih bezvremenskih torbi – od velikih shopper modela do praktičnih crossbody i chic bowling torbi u tipičnim jesenskim nijansama. Izdvojili smo 10 najboljih koje se ove jeseni nalaze na našoj listi želja

Dolazak jeseni uvijek znači i novi početak – vraćamo se u rutinu, na posao i u svakodnevni ritam, a to je savršena prilika za malo osvježenje garderobe. Torbi nikad nije dovoljno, a ako tražiš onu koju ćeš nositi godinama, pravi je izbor uložiti u kožni model. Posljednjih godina i high street brendovi nude sve kvalitetnije torbe izrađene od prave kože, a među njima posebno se ističe Zara.

10 kožnih torbi iz Zare koje su na našoj listi želja za jesen
Zara

Za jesensku sezonu Zara je pripremila pregršt modela koji spajaju klasiku i trend, savršeni i za dnevne i za večernje prilike. U ponudi su veliki shopper modeli idealni za posao i svaki dan, chic bowling torbe koje unose dašak retro šarma te praktične crossbody torbe za sve one dane kada želiš slobodne ruke i ležeran look. Dolaze u glatkoj i brušenoj koži, u tipičnim jesenskim nijansama – od toplih smeđih tonova, preko elegantne bordo i sive, pa sve do vječne crne koja nikad ne izlazi iz mode.

Ove torbe prava su modna investicija jer ćeš ih nositi sezonama, a kombiniraju funkcionalnost, kvalitetu i stylish izgled. U nastavku smo izdvojili 10 najboljih modela koji se ove jeseni nalaze na našoj listi želja. 

10 kožnih torbi iz Zare koje su na našoj listi želja za jesen
Zara - 69,95 €

10 kožnih torbi iz Zare koje su na našoj listi želja za jesen
Zara - 189 €

10 kožnih torbi iz Zare koje su na našoj listi želja za jesen
Zara - 109 €

10 kožnih torbi iz Zare koje su na našoj listi želja za jesen
Zara - 119 €

10 kožnih torbi iz Zare koje su na našoj listi želja za jesen
Zara - 119 €

10 kožnih torbi iz Zare koje su na našoj listi želja za jesen
Zara - 79,95 €

10 kožnih torbi iz Zare koje su na našoj listi želja za jesen
Zara - 89,95 €

10 kožnih torbi iz Zare koje su na našoj listi želja za jesen
Zara - 39,95 €

10 kožnih torbi iz Zare koje su na našoj listi želja za jesen
Zara - 109 €

10 kožnih torbi iz Zare koje su na našoj listi želja za jesen
Zara - 69,95 €
10 kožnih torbi iz Zare koje su na našoj listi želja za jesen