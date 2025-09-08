10 kožnih torbi iz Zare koje su na našoj listi želja za jesen
Dolazak jeseni uvijek znači i novi početak – vraćamo se u rutinu, na posao i u svakodnevni ritam, a to je savršena prilika za malo osvježenje garderobe. Torbi nikad nije dovoljno, a ako tražiš onu koju ćeš nositi godinama, pravi je izbor uložiti u kožni model. Posljednjih godina i high street brendovi nude sve kvalitetnije torbe izrađene od prave kože, a među njima posebno se ističe Zara.
Za jesensku sezonu Zara je pripremila pregršt modela koji spajaju klasiku i trend, savršeni i za dnevne i za večernje prilike. U ponudi su veliki shopper modeli idealni za posao i svaki dan, chic bowling torbe koje unose dašak retro šarma te praktične crossbody torbe za sve one dane kada želiš slobodne ruke i ležeran look. Dolaze u glatkoj i brušenoj koži, u tipičnim jesenskim nijansama – od toplih smeđih tonova, preko elegantne bordo i sive, pa sve do vječne crne koja nikad ne izlazi iz mode.
Ove torbe prava su modna investicija jer ćeš ih nositi sezonama, a kombiniraju funkcionalnost, kvalitetu i stylish izgled. U nastavku smo izdvojili 10 najboljih modela koji se ove jeseni nalaze na našoj listi želja.