10 kožnih torbi iz Zare koje su na našoj listi želja za jesen

Zara za jesen ima savršenu kolekciju kožnih bezvremenskih torbi – od velikih shopper modela do praktičnih crossbody i chic bowling torbi u tipičnim jesenskim nijansama. Izdvojili smo 10 najboljih koje se ove jeseni nalaze na našoj listi želja

Dolazak jeseni uvijek znači i novi početak – vraćamo se u rutinu, na posao i u svakodnevni ritam, a to je savršena prilika za malo osvježenje garderobe. Torbi nikad nije dovoljno, a ako tražiš onu koju ćeš nositi godinama, pravi je izbor uložiti u kožni model. Posljednjih godina i high street brendovi nude sve kvalitetnije torbe izrađene od prave kože, a među njima posebno se ističe Zara.

Zara

Za jesensku sezonu Zara je pripremila pregršt modela koji spajaju klasiku i trend, savršeni i za dnevne i za večernje prilike. U ponudi su veliki shopper modeli idealni za posao i svaki dan, chic bowling torbe koje unose dašak retro šarma te praktične crossbody torbe za sve one dane kada želiš slobodne ruke i ležeran look. Dolaze u glatkoj i brušenoj koži, u tipičnim jesenskim nijansama – od toplih smeđih tonova, preko elegantne bordo i sive, pa sve do vječne crne koja nikad ne izlazi iz mode.

Ove torbe prava su modna investicija jer ćeš ih nositi sezonama, a kombiniraju funkcionalnost, kvalitetu i stylish izgled. U nastavku smo izdvojili 10 najboljih modela koji se ove jeseni nalaze na našoj listi želja.

Zara - 69,95 €

Zara - 189 €

Zara - 109 €

Zara - 119 €

Zara - 119 €

Zara - 79,95 €

Zara - 89,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 109 €