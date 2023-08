Iako seks čini važan dio svake romantične veze (ili braka), brojnim parovima o toj je temi teško i neugodno razgovarati. Međutim, želimo li da veza bude kvalitetna, a seksualni život zdrav i ispunjen, otvorena i iskrena komunikacija je ključna.

No, što uopće znači zdrav seksualni odnos? Kako ističu stručnjaci, zdrav seksualni odnos je onaj u kojemu su potrebe obje strane zadovoljene. Drugim riječima, u takvom su odnosu oba partnera zadovoljna svojim seksualnim životom, imaju dovoljnu količinu seksa i nisu ni na koji način zlostavljana. U većini slučajeva, parovi sa zdravim seksualnim životom imaju snažnije i zdravije veze.

S vremenom, u svakom se odnosu mogu pojaviti određeni problemi, a mnoštvo je faktora koji mogu negativno utjecati i na seksualni život. Naš način života uvelike utječe na naš seksualni život. Mnoštvo obaveza, stres, briga o djeci i brojni drugi zadaci mogu dovesti do potencijalnih seksualnih problema u odnosu. Međutim, ako su oba partnera spremna raditi na rješavanju tih problema te dati prioritet svom odnosu, tada oni neće negativno utjecati na njihovu vezu.

Moguće je imati zdrav odnos, ali pritom je potrebno uložiti jako puno rada i brige. Karakteristike zdravog seksualnog odnosa ujedno su i karakteristike dobre intimne veze. Želiš li popraviti seksualni život i odnos s partnerom, ovo su neke od stvari koje je važno uzeti u obzir.

Komunikacija

Sa svojim bi partnerom trebala moći razgovarati o svemu, bez straha od osuđivanja. U njegovoj blizini trebalo bi ti biti ugodno. Ako se sramiš razgovarati s njim o svojim seksualnim potrebama, to bi trebao biti prioritet i na tome bi svakako trebala poraditi. Iskrena i otvorena komunikacija ključna je za izgradnju kvalitetnog seksualnog odnosa.

Zajedničko rješavanje problema

Kada ste u zdravoj seksualnoj vezi, to znači da ste spremni zajednički rješavati svoje probleme. Drugim riječima, ako jedna strana prolazi kroz nešto, to utječe na oboje. Također, ako se pojavi neki problem, o njemu ćete moći otvoreno razgovarati te zajednički pronaći rješenje koje će vam oboma odgovarati.

Ranjivost

Biti blizak s nekim podrazumijeva i određenu dozu ranjivosti. To znači da ti neće biti neugodno partneru pokazati sve svoje emocije. Ako želiš plakati, bit će ti ugodno kada je on pored tebe. Možda si imala loš dan, ali znaš da na njega uvijek možeš računati. To je pokazatelj da se u vašem odnosu ne vrti sve samo oko seksa, već da ste uvijek spremni biti tu jedno za drugo.

Povjerenje

Povjerenje je temelj na kojem se gradi kvalitetan odnos. Želite li imati zdravu seksualnu vezu, ključno je da vjerujete jedno drugome. Primjerice, ako nešto izgleda na određeni način, nećeš prerano donositi zaključke o tome, već ćeš dati partneru priliku da objasni o čemu je riječ. Iskreni razgovor omogućit će vam da postanete bliži kao par.

Otvoreni ste i iskreni po pitanju svojih očekivanja

Da bi seksualni odnos bio zdrav, partneri trebaju biti otvoreni i iskreni po pitanju svojih želja i potreba. Bilo da je riječ o seksualnim stvarima ili nekim drugima temama, važno je da jedno drugome kažete kako se osjećate. Nikad se ne bi trebala bojati govoriti ono što misliš. Osim toga, važno je i da svom partneru daš priliku da odgovori na ono što od njega tražiš i da ti kaže kakva su njegova očekivanja.

Ugodno vam je kada ste zajedno

Zdrava veza ne svodi se samo na seks. Parovi u zdravim vezama puno toga rade zajedno i pritom se osjećaju ugodno. Primjerice, možda uživate gledajući filmovi, volite ići na spojeve ili učite kako komunicirati govorom tijela. Sve te male stvari znače puno za intimnost i bliskost te osnažuju vaš odnos.

Prisutne su različite emocije

U svakoj su vezi prisutni i usponi i padovi. Nitko nije stalno sretan. Ponekad će te partner možda naljutiti ili ćeš se osjećati tužno. Nemoj ignorirati takve emocije, osjeti ih. U zdravom odnosu partneri će biti jedno uz drugo u takvim teškim trenucima te si pružati bezuvjetnu podršku.