Možeš mirno spavati - ovo su znakovi da te tvoj partner nikad neće prevariti

O tome zašto ljudi varaju provedene su brojne studije, a iako je svaki odnos drugačiji, činjenica je da je nevjera jedna od najgorih situacija s kojima se možemo susreti kada smo u vezi.

Razlozi zbog kojih ljudi varaju, čak i kada su s nekim koga vole, različiti su i vrlo složeni pa ih je teško generalizirati. Međutim, varanje u odnosu nije poželjno i za takav čin nema opravdanja. Nesumnjivo, svaka će afera uzrokovati bol i povrijeđene emocije te narušiti povjerenje u ljubavnom odnosu.

Ako si zabrinuta da bi te partner mogao prevariti ili se pitaš kako ćeš znati je li ti vjeran, stručnjaci za odnose ističu da postoje neki znakovi, odnosno karakteristike, koje uglavnom imaju svi oni muškarci koji vjerojatno nikada neće prevariti svoju partnericu. Najčešćih 7 otkrivamo u nastavku.

Ne skriva vašu vezu

Svi znaju da ste u vezi. On te ne skriva pred prijateljima niti obitelji, a možda je i objavio zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Ne pokušava sakriti da ste u vezi, kao što to rade oni frajeri koji su skloni nevjeri.

Foto: shutterstock.com

Nikada prije nije prevario

Pažljivo slušaj na koji način govori o svojim prošlim vezama. Je li prevario koju od svojih bivših djevojaka? Je li bio samac kada si ga upoznala ili je još bio u vezi? Nažalost, tko prevari jednom, vjerojatno će to učiniti opet pa svakako obrati pažnju na takve detalje. Ako nikad prije nije prevario partnericu, male su šanse da će to učiniti tebi.

Ne skriva mobitel pred tobom

Kada ga netko zove, nikad ne odlazi razgovarati u drugu sobu. Ne skriva se pred tobom kada piše poruke. Frajeri koji varaju ili samo razmišljaju o prevari najčešće će mobitel imati stalno uz sebe i sigurno ga neće ostaviti negdje na svima vidljivom mjestu.

Njegovi prijatelji nisu 'varalice'

Nitko od njegovih prijatelja nije loš. Svi su pristojni i poštuju žene, a većina njih je u ozbiljnoj vezi ili traže nekoga za ozbiljnu vezu. Ako se kreće u takvom društvu, to je svakako pozitivan znak.

Kada niste zajedno, često ste u kontaktu

Znaš gdje je u toku dana i ne moraš se šuljati po njegovim društvenim mrežama da bi ga provjeravala. Često se čujete i nikada te neće ostaviti da čekaš da ti uzvrati pozivi ili odgovori na poruku. Ako je na ručku s kolegama, ti ćeš to znati. Ako odlazi ranije s posla kako bi se s nekim našao, reći će ti. Ti si važan dio njegovog života i on ti to jasno daje do znanja.

Iskren je

On je uvijek iskren. Ne govori ti što želiš čuti, već ono što zaista misli, čak i kada ti se to ne sviđa. Nepotrebno je reći da te takav muškarac vjerojatno nikada neće prevariti.

Foto: Pexels

Ništa ti ne taji

On nije misteriozan. Bez obzira na to koliko ste dugo zajedno, nikada ti nije dao razloga da sumnjaš u njega ili njegove namjere. Kada ga nešto pitaš, uvijek ti odgovara bez oklijevanja. Intuicija ti govori da je vrijedan povjerenja, a njegovi postupci samo podupiru tu teoriju.

