7 znakova koji pokazuju da je tvoj partner zaljubljen u drugu osobu

Strah od toga da će se partner zaljubiti u drugu osobu dijele i muškarci i žene. Koliko god veza bila snažna, nikad ne postoji jamstvo da će ljubav trajati zauvijek. Saznanje da se partner zaljubio u drugu osobu jedna je od najgorih stvari koje se mogu dogoditi u vezi.

Dakako, zaljubljivanje u drugu osobu ne mora nužno značiti da će te prevariti, no emocionalna afera može biti još gora i bolnija od klasične prevare, osobito ako su uključene i emocije.

Ako sumnjaš da se tvoj partner zaljubio u drugu ženu jer se čudno ponaša ili ti intuicija govori da nešto nije u redu, postoje određeni znakovi koji na to ukazuju, a u nastavku pročitaj koji su. Ako si ih uočila u vašem odnosu, za početak pokušaj iskreno porazgovarati s partnerom i tek nakon toga odluči koji će biti tvoj sljedeći korak.

Ne pokazuje interes za vašu vezu

Ako ti se čini kao da nije oduševljen što provodi vrijeme s tobom te ne pokazuje pretjerani interes za vašu vezu, možda podsvjesno želi biti s nekim drugim. Rijetko koji muškarac će moći glumiti da mu je sve super ako gaji emocije prema nekoj drugoj ženi. Ako većinu vremena djeluje odsutno, to bi moglo značiti da je zaljubljen u drugu osobu.

Obrati pažnju na male geste

U svakoj kvalitetnoj vezi postoje one neke sitnice i male geste koje parovi čine jedno za drugo. Možda te povremeno iznenadi cvijećem ili ti donese omiljenu poslasticu jednom ili dva puta tjedno samo da bi ti pokazao koliko mu je stalo. Ili ti svako jutro kuha kavu. Kakve god te geste bile, ako ti partner odjednom prestane pokazivati naklonost, to bi mogao biti znak da mu je netko drugi na pameti. Dakako, promjene u njegovu ponašanju mogu uzrokovati i brojni drugi razlozi stoga nemoj prebrzo donositi zaključke. Ipak, ako mu više nije stalo do toga da te usreći, to predstavlja problem.

Odsutan je tijekom seksa

Čak i ako dalje imate seksualne odnose, obrati pažnju na to kako se ponaša tijekom seksa. Ako mu nije stalo do toga da zadovolji tvoje seksualne potrebe, to je loš znak. Ako se udaljio i čini ti se da više ne obraća pozornost na tebe, postoji vjerojatno da zapravo razmišlja o drugoj osobi.

Izbjegava te gledati u oči

Muškarac će te obično izbjegavati pogledati u oči ako ti nešto skriva. Ako si primijetila da izbjegava direktni kontakt s očima, to bi mogao biti znak da se upustio u emocionalnu aferu s nekim drugim.

Ne želi s tobom izlaziti na javna mjesta

Ako on ne želi ići s tobom na javna mjesta, u vašoj vezi definitivno postoji problem. Čak i ako se pojavite negdje zajedno, ako si primijetila da izbjegava držati te za ruku ili se ponaša kao da niste par, to bi moglo značiti da ga interesira netko drugi. Vjerojatno ne želi da žena koja mu se sviđa vidi vas dvoje zajedno. U tom slučaju, ili te već vara ili planira prekid, ali ovakvo ponašanje signalizira da je emocionalno rastrgan između tebe i neke druge žene.

U vašem odnosu više nema 'iskre'

Ona strast s početka odnosa nestat će u svakoj vezi, prije ili poslije. Zaljubljenost ne može trajati vječno, no ipak u zdravom odnosu uvijek će postojati neka kemija, ono nešto što vas drži skupa i pokazuje da se još volite. Ako toga nema, onda s vašim odnosom definitivno nešto nije u redu. Jedno od mogućih objašnjenja je i da se tvoj dečko zaljubio u drugu pa su mu osjećaji prema tebi naprosto ishlapili.

Sumnjaš da ti laže

Kada se muškarac zaljubi u neku drugu, samo je pitanje vremena kada će ti početi lagati i skrivati određene stvari pred tobom. Ako sumnjaš da ti laže, moguće je da je već razvio osjećaje prema nekoj drugoj.