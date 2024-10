Ovi znakovi otkrivaju da mu se (jako) sviđaš

Zagledaš se u zgodnog muškarca koji sjedi s druge strane bara, on pogleda tebe, a tebi odmah kroz glavu prostruji tisuću pitanja - je li solo? Smatra li te privlačnom? Sjedi li sam samo zato što njegova pratnja kasni? Ali kad se kontakt očima nastavi, tada znaš da traži razlog da ti priđe. Bilo da se radi o načinu na koji tvoja nova haljina grli svaki centimetar tvog tijela, ili načinu na koji tvoja kosa bezbrižno pada niz ramena - moraš se zapitati o čemu razmišlja i smisliti kako shvatiti sviđaš li mu se zaista.

To će možda biti lakše nego što misliš. Iznenađujuće, muškarci su unaprijed programirani za slanje fizičkih znakova kada su zainteresirani za ženu i svaka od nas može naučiti kako s lakoćom dekodirati govor tijela svakog muškarca.

Legenda kaže da su muškarci uglavnom ti koji čine prvi korak, i dok žene biraju između najmanje 52 poteza kako bi pokazale muškarcima da su zainteresirane, prosječan muškarac bira najviše 10 da privuče ženu. Dobre vijesti - prosječna žena obično vrlo dobro dešifrira govor tijela, a evo na koje sve znakove moraš obratiti pažnju kako bi otkrila je li muškarac uistinu zainteresiran za tebe.

Podići će obrvu

Kad prvi put vidimo nekoga tko nas privlači, obrve nam se dižu i spuštaju. Ako se i mi njima svidimo, podignu obrve. Cijela stvar traje otprilike petinu sekunde i događa se svugdje u svijetu, svima - bez obzira na dob, rasu ili klasu. Podizanje obrva otvara oči i dopušta više svjetla da se reflektira s površine, čineći ih sjajnim, velikim i privlačnim. Podizanje obrve se može lako propustiti, ali ako ga uočiš, znat ćeš da si mu se svidjela.

Usne mu se razdvajaju

Ako mu se sviđa ono što vidi, njegove će se usne automatski otvoriti na trenutak kad vam se oči prvi put susretnu. Podignute obrve, razdvojene usne, raširene nosnice i široke oči daju cijelom licu prijateljski "otvoren" izraz, a kod muškarca uglavnom znače da mu se žena koju gleda sviđa.

Pokušat će privući tvoju pozornost

Za neke muškarce to bi moglo značiti suptilno prilagođavanje kravate u nadi da ćeš primijetiti bljesak pokreta. Drugi se pretvaraju u klauna i postaju toliko glasni i bučni da praktički žongliraju i stoje na rukama. Svaki pretjerani pokret ili gesta obično znače da se pokušava izdvojiti iz grupe. Još jedan znak - ako mu se sviđaš, on će se nesvjesno odvojiti od svojih prijatelja, nadajući se da ćeš ga vidjeti kao pojedinca.

Foto: Unsplash

Zagladit će ili razbarušiti kosu

Koje će geste odabrati ovisi o njegovoj frizuri i o tome što će joj izgledati laskavije. Muškarci to rade nenamjerno i češće nego što mislimo. Kad se sljedeći put odjuriš do toaleta, osvrni se i ruke će mu sigurno biti na putu da mu dodirnu kosu kako bi ju "popravio".

Obrve mu ostaju blago podignute dok razgovarate

Pomalo iznenađen, upitni izraz znači da te smatra fascinantnom. Ili potpuno ludom. No, iskreno rečeno, oboje je bolje od muškarca koji te gleda opuštenim obrvama i nedokučivim izrazom lica.

Dopustit će ti da vidiš kako odmjerava tvoje tijelo

Neki stručnjaci to zovu "vizualno putovanje" - njegove oči krstare tvojim tijelom, na trenutak se zaustavljajući u najljepšim lukama. Nemoj se zavaravati: automatski je skenirao tvoje tijelo čim te je ugledao. Razlika je u tome što ti sada dopušta da primijetiš kako to radi. Poruka priče - smatra te seksualnim partnerom.

Raširit će noge dok sjedi nasuprot tebi

Dopušta ti da dobro pogledaš što se nudi. A ako ne sjedi, stajat će s rukama na bokovima - to naglašava njegovu fizičku veličinu i sugerira samopouzdanje, a to je i gesta pokazivanja. Rukama pokazujemo na svoje najbolje seksualne resurse, a također i na dijelove tijela gdje bismo najviše voljeli da nas dodirnu. Ako večer provodi s rukama na bokovima, raširenih prstiju usmjerenih prema dolje, spreman je na to da pogledaš, dodirneš i diviš se dijelu na koji je najponosniji. Sve podsvjesno, naravno.

Igrat će se s gumbima na jakni

To je aktivnost premještanja i petljanja, jer si ga učinila malo nervoznim, a tu je i nesvjesna želja da skine svu odjeću sa sebe. Sljedeća je faza otkopčati jaknu i držati je tako da ruke stavi na bokove. A ako ju potpuno skine, zamišlja svoje cipele ispod tvog kreveta.

Dodirivat će svoje lice dok te gleda

Ako je zainteresiran, milovat će svoje obraze stražnjim dijelom prstiju, dodirivat će uši ili trljati bradu. To je kombinacija živčanog uzbuđenja i autoerotskog dodira. Kad nas netko privuče, naša koža, a najuočljivije usne i usta, postaje sve osjetljivija na dodir i drugu stimulaciju. Počet će više dodirivati vlastita usta jer su usne ultra osjetljive i dobar je osjećaj dodirivati ih. Osim toga, to znači i da te želi poljubiti.

Vodit će te stavljajući svoju ruku na tvoj lakat ili leđa

Ovo nije samo lijepo ponašanje i pristojan način da te vodi kroz gomilu - vodi računa da točno zna kamo idete vodeći te na taj način. To pokazuje da te ne želi izgubiti, ali i da si "zbrinuta" pa da ne trebaš ni jednog drugog muškarca.

Foto: Unsplash

Posudit će ti svoj kaput ili džemper

Najljepša, a ujedno i vrlo zaštitnička i seksi gesta je kada ti muškarac ponudi svoju jaknu kada ti je hladno. Ta gesta govori "što je moje, tvoje je", a nešto što je bilo blizu njegove kože sada je blizu tvoje (i obrnuto kad to vratiš). Mirisalo je na njega za početak, a mirisat će na tebe kad mu vratiš. Osim toga, to vas jako povezuje.