Odaje ga nesigurnost: Evo kako znati da frajer potajno pati za bivšom

Kad kreneš dejtati, vjerujemo da se potajno nadaš da ćeš u masi muškaraca naići na onog koji je vrijedan pažnje. U idealnom scenariju, izlazit ćete određeno vrijeme, upoznavati se i shvatiti da se sve razvija u dobrom smjeru. Nekima ipak potraga traje duže ili se 'taj netko' pojavi kad najmanje očekuješ. Zvuči kao radnja romantičnog filma, ali čini nas se da nije rijetkost da se muškarac ili žena uvjeri u to da će vječno solirati, a onda 'naleti' na osobu koja ju uvjeri u suprotno.

To su te lijepe priče. One malo manje lijepe sastoje se od loših dejtova i frajera za koje pomisliš da je bolje da ih nisi ni upoznala. OK, vjerujemo da i frajeri često požale što su izašli s nekom ženom – osobe jednostavno ne 'kliknu' i to je to.

Još jedna kategorija ružnih crtica iz dejting svijeta je i onda kad on već od prvog spoja neprestano priča o bivšoj. Neki se dobro skrivaju pa se u prvih nekoliko izlaska ni ne primijeti da je on tek izašao iz veze. Svatko drugačijom dinamikom prelazi preko prekida, no jasno je da i muškarcima i ženama treba određeno vrijeme soliranja prije uskakanja u novi odnos. Ubrzaju li s odlukom – premda su se možda uvjerili da je bivši/a stvar prošlosti – to im se često vrati kao bumerang.

Nije ugodno živjeti u neznanju ili tek kasnije saznati da je frajer s kojim se viđaš nedavno prekinuo s bivšom. Možda je od prekida prošlo dosta vremena, no on i dalje potajno pati za bivšom ljubavi. Kako znati da se baš to događa? Frajer će u tom slučaju slati određene signale koje bi trebala 'pročitati'. Naravno, uvijek je najbolje razgovarati pa se nadamo da ćete tako raščistiti nezgodnu situaciju. Evo kako znati da je on i dalje opsjednut bivšom.

