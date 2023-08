Odaje ga nesigurnost: Evo kako znati da frajer potajno pati za bivšom

Kad kreneš dejtati, vjerujemo da se potajno nadaš da ćeš u masi muškaraca naići na onog koji je vrijedan pažnje. U idealnom scenariju, izlazit ćete određeno vrijeme, upoznavati se i shvatiti da se sve razvija u dobrom smjeru. Nekima ipak potraga traje duže ili se 'taj netko' pojavi kad najmanje očekuješ. Zvuči kao radnja romantičnog filma, ali čini nas se da nije rijetkost da se muškarac ili žena uvjeri u to da će vječno solirati, a onda 'naleti' na osobu koja ju uvjeri u suprotno.

To su te lijepe priče. One malo manje lijepe sastoje se od loših dejtova i frajera za koje pomisliš da je bolje da ih nisi ni upoznala. OK, vjerujemo da i frajeri često požale što su izašli s nekom ženom – osobe jednostavno ne 'kliknu' i to je to.

Još jedna kategorija ružnih crtica iz dejting svijeta je i onda kad on već od prvog spoja neprestano priča o bivšoj. Neki se dobro skrivaju pa se u prvih nekoliko izlaska ni ne primijeti da je on tek izašao iz veze. Svatko drugačijom dinamikom prelazi preko prekida, no jasno je da i muškarcima i ženama treba određeno vrijeme soliranja prije uskakanja u novi odnos. Ubrzaju li s odlukom – premda su se možda uvjerili da je bivši/a stvar prošlosti – to im se često vrati kao bumerang.

Nije ugodno živjeti u neznanju ili tek kasnije saznati da je frajer s kojim se viđaš nedavno prekinuo s bivšom. Možda je od prekida prošlo dosta vremena, no on i dalje potajno pati za bivšom ljubavi. Kako znati da se baš to događa? Frajer će u tom slučaju slati određene signale koje bi trebala 'pročitati'. Naravno, uvijek je najbolje razgovarati pa se nadamo da ćete tako raščistiti nezgodnu situaciju. Evo kako znati da je on i dalje opsjednut bivšom.

POGLEDAJ VIDEO: Evo kako uspješno postaviti granice u odnosima

Kad je s tobom, nije prisutan

Tu je tijelom, ali ne i duhom. Imaš osjećaj da frajer s kojim se viđaš drži distancu te da ga zapravo i ne zanima kako si ti i kako protječe tvoj život. Istina, tako se obično ponaša osoba kojoj nije stalo, no oni kojima je u mislima i dalje bivša ljubav, skloni su biti 'isključeni' i neodlučni. Kao da ni sam nije siguran što bi mislio i što bi ti rekao jer vjerojatno ni sam nije siguran u kojem smjeru vidi odnos. Nije raščistio s prošlosti pa je moguće da ga određena lokacija ili aktivnost podsjeti na bivšu vezu. Tad se na sekundu isključi, a onda se opravdava da mu nije ništa.

"Ljudi koji su još uvijek povezani s prošlom ljubavi i dalje će imati emocionalnu povezanost sa stvarima i mjestima koja povezuju s njom. Ako započnu novu vezu, a još su uvijek povezani s prošlošću, prirodno je da žele ponovno posjetiti ta mjesta i pokušavaju zamijeniti stara sjećanja novima", kaže edukatorica za odnose Jenna Ponaman za Bustle. Primijetiš li takvo ponašanje kod muškarca s kojim se viđaš, vrijeme je za razgovor.

Bivša mu je jedna od glavnih tema razgovora

Umjesto da sazna koje te teme zanimaju, predstavi sebe i pokaže interes, on stalno spominje bivšu. Koju da god temu otvorite, on se sjeti da je njegova bivša ljubav to činila ovako ili onako ili da biste vi to mogli jer je to radio s njom. Imaš li osjećaj da bi mogla napisati esej o njegovoj prijašnjoj vezi, imate ozbiljan problem.

Izgubio je vjeru u ljubav

Da je i dalje opsjednut bivšom primijetit ćeš i po tome što će s negativnim prizvukom govoriti o osjećajima i uspjesima u vezama. Nije još prošao preko bolnog prekida, a njegove reakcije pokazuju da je povrijeđen i razočaran. Možda ti to otvoreno priznaje – onda je to jasan signal da vjerojatno nije 'na duge staze – a možda to i skriva. Ipak, neke njegove rečenice otkrivaju da nije spreman na vezu i da se još neko vrijeme ne želi obvezati. Takvom nećeš promijeniti mišljenje. Moguće je da skriva osjećaje i da ti na pitanje o budućnosti vašeg odnosa kaže da ćete vidjeti i da mora razmisliti. Nesigurnost će ga odati.

Govori samo loše o bivšoj ljubavi

Neki frajeri koji nisu preboljeli prošlu vezu svaku priču 'vrte' oko nje. Nisu se uspjeli distancirati i pomiriti se da je gotovo i to je relativno lako prepoznati. Opasno je jedino ostati s takvim muškarcem i misliti da ćete odmah započeti ozbiljnu vezu. To se rijetko dogodi jer na vezu oboje trebate biti spremni i dovoljno predani te iskreni. Drugi tip muškaraca sklon je 'od starta' govoriti loše o bivšoj na dejtovima.

Ne samo da je ružno 'ocrniti' dio svog života, već je to i jasan znak da je nije prebolio. Možda se uvjerava da je ili pak želi ostaviti dobar dojam, no trebala bi se kloniti osoba koje ružno govore o bivšim vezama. To dovoljno govori o njima i poručuje da nisu spremne usredotočiti se na budućnost, ali ni prihvatiti prošlost.