Zašto mnogi stariji muškarci ne žele žene svojih godina?

Nova studija koju je objavila znanstvenica Lauren E. Harris, a koja je proučavala slobodne muškarce i žene u dobi od 60 do 83 godine, kako bi vidjela kako obiteljske obveze utječu na međusobnu privlačnost, rezultirala je vrlo zanimljivim zaključcima, prenosi portal Medium.

Anketirani muškarci većinom su smatrali da su slobodne žene u njihovoj dobnoj skupini manje poželjne, posebno ako su uvelike uključene u brigu o odrasloj djeci ili unucima. Međutim, neudane žene smatrale su muškarce u svojoj dobnoj skupini koji su bliski sa svojom obitelji poželjnijima od onih koji nisu, doživljavajući njihovu brigu za djecu i unuke znakom dobrog karaktera.

Razlog zašto mnoge ispitane muškarce ne privlače žene koje imaju unuke je taj što vjeruju kako im je obitelj ispred romantične veze te im je to bio dovoljan razlog da ne uđu u ljubavni odnos sa svojom vršnjakinjom.

U studiji je 62-godišnji muškarac koji je bio zainteresiran za vezu sa ženom s kojom radi objasnio zašto ista na kraju nije uspjela:

“Ona je bila još jedna od onih žena koje su previše uključene u brigu o djeci i unucima. Ja to ne razumijem. Zar je toliko važno biti baka?", iskreno se zapitao, prenosi portal Medium. Drugi muškarac (69), bio je razočaran jer se neke njegove izabranice nisu htjele preseliti k njemu, "samo zato" što su nekoliko puta tjedno čuvale unuke. Muškarci također nisu htjeli izlaziti s ženom koja još uvijek živi sa svojom doraslom djecom, vjerujući da to smanjuje vjerojatnost za seks.

Nekim se muškarcima također nije sviđala ideja da nisu ženin prioritet pa su tražili partnericu koja bi "ih stavila na prvo mjesto i prestala biti majka svojoj odrasloj djeci", navodi studija.

Osim nekoliko izuzetaka, žene su imale potpuno drugačije mišljenje. Štoviše, tražile su kod muškaraca upravo to da su orijentirani na obitelj, da vole biti sa svojom djecom i unucima jer vjeruju da su ti ljudi stabilni i predani.

Bez obzira na dob, rasu, obrazovanje te bračni i roditeljski status, žene su muškarčeve obiteljske vrijednosti smatrale pozitivnom karakternom osobinom i nečim što im je zajedničko, a ne negativnim znakom. Ženama nije toliko bitno koliko muškarcima da partneru budu prioritet, odnosno da budu ispred njegove obitelji.

Nisu bile zabrinute što muškarcu nisu prve u životu, ali opterećivalo ih je brinuti još i o njemu.

“Starije neudane žene bile su prilično svjesne načina na koji muškarci mogu zahtijevati njihovo vrijeme, pažnju i brigu. Iako su tražile romantične veze i prijatelje, neudane žene nisu htjele veze koje su podrazumijevale brigu o partnerovoj djeci, unucima ili pak o njemu”, otkriva autorica studije.

Neudane starije žene, osobito ako su razvedene ili udovice, uživaju u svojoj neovisnosti i malo ih se spremno odreći toga, stoji u studiji.

Starije singl žene žele društvo i seks, ali mnoge nisu spremne opet žrtvovati sebe i izgubiti slobodu. Zapravo, studija pokazuju da će radije biti usamljene, nego žrtvovati svoju neovisnost i mir. Zbog toga radije traže aferu ili "posebnog" prijatelja, nego supruga.

Muškarci vole da žena brine o djeci dok su ona malena, drži četiri kuta kuće i brine i o njima, no ne sviđa im se kada nastavi brinuti o djeci kada odrastu. Ostalo im je sasvim u redu - briga o njima i briga o kući. Khm...

Što na koncu znače rezultati ove studije?

Autorica Lauren E. Harris smatra da su stariji neoženjeni muškarci i žene očito u slijepoj ulici.

“Muškarci traže žene kojima je njihov romantični odnos prioritet nad obiteljskim obavezama, a žene su oprezne prema muškarcima koji to zahtijevaju”, objašnjava te dodaje kako bi po svemu sudeći, sve više starijih samaca moglo i ostati samo, no i kako to ne bi smetalo ženama ni približno toliko koliko muškarcima.

