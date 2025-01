Zaručnički prsten i zaruke - treba li žena dati do znanja što želi ili čekati iznenađenje?

Zaručnički prsten i prosidba teme su o kojima mnogi parovi prije ili kasnije razmišljaju, no pitanje kako doći do njih pomalo je zbunjujuće. Ponajviše za žene koje ne žele biti previše očite i direktne, a ipak očekuju inicijativu od svog partnera. Iako mnoge žene smatraju da bi prosidba trebala biti iznenađenje i dogoditi se spontano, neki parovi otvoreno razgovaraju o toj velikoj odluci. Razgovori o budućnosti, zajedničkim planovima i vizijama važni su kako bi par mogao zdravo graditi svoj odnos. No, kad su u pitanju zaruke, ženama je romantika vrlo bitna i žele zadržati malu dozu tajanstvenosti, no je li to uvijek moguće?

Zaručnički prsten i odabir

Svaka žena mašta o vlastitom vjenčanju i zarukama, a prvi korak prema tom planu jest zaručnički prsten. Simbol koji će ovjekovječiti ljubav i učvrstiti temelje veze. Većina žena zna kakav prsten želi, no za muškarce to često predstavlja veliki izazov. Kakav oblik odabrati, koji materijal će joj najviše odgovarati, dijamant ili kamen, koju veličinu odabrati? Sve su to pitanja koja muče naše bolje polovice, a kako bi olakšale i dobile što žele, diskretno i otvoreno pokažu što žele.

Neki parovi biraju zajedno zaručnički prsten što može biti zabavan i emotivan proces, ali neke žene ipak žele da to bude spontan čin, pa čekaju ili diskretno šalju signale.

Prsten je najvažniji simbol zaruka i početka zajedničkog života, stoga ne čudi da mnogim ženama on predstavlja simbol novog zajedničkog života. Uz vjenčani, zaručnički prsten nosi se na ruci cijeli život pa je ženama bitno da odgovara njihovim preferencijama i stilu. Kako se društvo i tradicija mijenja, danas sve više susrećemo i primjere u kojima žena preuzima inicijativu i sama zaprosi muškarca. A pojedine žene se odlučuju na zajedničku kupnju prstena je znaju da postoji garancija da će im se prsten svidjeti jer će ga nositi do kraja života, a kao najbolji dio izdvaja osjećaj bliskosti koji se razvio između nje i njenog dečka prilikom odabira prstena.

Zanimljivo je da često i žene raspravljaju o tome kakve zaruke trebaju biti i treba li partneru naglasiti detalje o zaručničkom prstenu ili se pak prepustiti i čekati.

Bez obzira na tvoj stav i odluku, ono što je najbitnije jest da ste oboje spremni za zaruke i brak. Brak je velik korak, a zaruke bi trebale biti rezultat osjećaja sigurnosti i ljubavi. Svaka veza je drugačija i možda ćeš morati više ili manje čekati, no ako je veza čvrsta i osjećaji obostrani prije ili kasnije svaka će žena čuti pitanje: "Hoćeš li se udati za mene?"

Ako razmišljaš o zarukama ili planiraš vjenčanje, što misliš treba li potaknuti pitanje zaruka ili čekati partnera?