Promjena prezimena nakon udaje. Zašto sve više žena ostavlja svoje prezime?

Promjena prezimena velika je odluka koja se najčešće javlja stupanjem u brak. Za neke žene preuzimanje muževog prezimena simbolizira jaču povezanost i ulazak u obiteljsku zajednicu, dok je za druge to samo dio tradicije. Mnoge žene odlučuju spojiti oba prezimena jer na taj način zadržavaju vlastiti identitet i istovremeno stvaraju osjećaj pripadnost novoj obiteljskoj zajednici te žele postići kompromis. No stvari se mijenjaju, sve češće se pojavljuju i slučajevi u kojima muž preuzima ženio prezime. Neke žene odlučuju zadržati isključivo svoje djevojačko prezime. Iako je u našoj kulturi uobičajeno da žena uzima muževo prezime, to nije uvijek bilo pravilo.

Ponekad su žene pod pritiskom da preuzmu muževo prezime kako bi se uklopile u društvene norme ili ispunile očekivanja svojih obitelji. S druge strane, sve više žena danas smatra da promjena prezimena nije nužna da bi brak bio uspješan. U mnogim slučajevima, žene biraju zadržati svoje ime jer im je važno sačuvati dio sebe u tom velikom životnom koraku.

Prezimena kod povijest Europe

U srednjovjekovnoj Engleskoj prezimena nisu postojala; ljudi su bili prepoznatljivi samo po svom imenu. No, kako je populacija rasla, postalo je izazovno pratiti identitete, zbog čega su prezimena postala standardni način prepoznavanja pojedinaca. Kroz povijest, od žena se često zahtijevalo da, osim prezimena, promijene i svoje osobno ime nakon braka. Kad bi napustile dom svojih roditelja, bile su dužne potpuno se distancirati od svoje prethodne obitelji. Ova praksa bila je vezana uz imovinska pitanja, jer bi, promijenivši prezime, žena gubila pravo na imovinu svog oca.

U Francuskoj je tradicija zadržavanja svojeg prezimena prisutna još od kraja 18. stoljeća, a Francuzima je zabranjeno korištenje bilo kojeg drugog prezimena osim onog koje im je pripalo rođenjem, samo se može dodati. Italija je zemlja koja ima sličnu praksu koja je prisutna od 1975. godine. U Belgiji su nešto rigorozniji i ne dopuštaju uzimanje muževog prezimena, a u Nizozemskoj je ženama dopušteno uzeti prezime samo u određenim situacijama. U Koreji, Maleziji, Čileu i Španjolskoj je tradicija da žene ne uzimaju muževo prezime te se većina žena zadržava svoje prezime.

Foto: Shutterstock

Kakva je praksa u Hrvatskoj?

Prema Obiteljskom zakonu, nevjesta i ženik mogu se dogovoriti u vezi s prezimenom. Svaka osoba može zadržati svoje prezime, odabrati jedno od njih kao zajedničko prezime, uzeti oba prezimena ili jedno od njih dvoje može dodati prezime partnera svom. Nakon braka, svaka žena ima mogućnost odlučiti kako će izgledati njezino ime u dokumentima. Prema podacima Odjela za središnje evidencije, sve je veći broj žena koje odlučuju zadržati svoje prezime nakon braka. Matični uredi u Hrvatskoj potvrđuju da je ovaj trend u porastu, iako u manjoj mjeri u odnosu na rast učestalosti uzimanja dvostrukog prezimena. U Zagrebu mnogo je više žena koje zadržavaju svoje prezime, dok je to u Dalmaciji i Slavoniji nešto manje uobičajeno.

Stvar osobne odluke

Razlozi zbog kojih se žene najčešće odlučuju zadržati svoje prezime uključuju papirologiju koja često može zadavati glavobolje. Nakon što odlučiš promijeniti svoje prezime, morat ćeš ažurirati sve važne dokumente. Također, jedan od razloga može biti teži pronalazak starijih zapisa i dokumenata bez odgovarajuće dokumentacije. Mnoge žene su ponosne na svoje prezime i žele očuvati nasljeđe svojih predaka pa zbog tog razloga odlučuju zadržati svoje prezime. Još jedan razlog zbog kojeg se žene odlučuju na zadržavanje djevojačkog prezimena jest karijera.

U današnjem društvu, gdje su opcije i mogućnosti za žene pristupačnije i šire, promjena prezimena za većinu žena nije samo tradicija već često predstavlja izraz osobnog izbora, identiteta i, najvažnije, odabira. Odabir što učiniti s prezimenom nakon udaje osoban je izbor i nije nimalo jednostavan. Bez obzira na to odlučiš li zadržati vlastito prezime, preuzeti muževo ili koristiti oba, važno je da odluka bude isključivo tvoja, bez utjecaja drugih.

Ako se uskoro udaješ ili si već udana, što misliš o promjeni prezimena nakon udaje?