Zajedno, a sami: Što trebaš poduzeti ako se u partnerskom odnosu osjećaš usamljeno

Brak nije garancija protiv usamljenosti – ali može biti prostor u kojem se zajedno naučimo ponovno pronaći. Jer, ponekad je najveća bliskost ona koja se rodi tek nakon što priznamo da smo se izgubili

Na prvi pogled sve izgleda savršeno – imate zajednički dom, rutinu, možda djecu, čak i fotografije s putovanja koje na Instagramu djeluju kao slika sreće. No, između tih trenutaka ponekad se krije tišina koja boli. Usamljenost u braku nije uvijek glasna ni dramatična – često se pojavljuje tiho, kao osjećaj udaljenosti koji raste između dvoje ljudi koji su se nekada savršeno razumjeli.

Bez obzira na to kako se manifestira, osjećaj usamljenosti u braku može biti izuzetno bolan i zbunjujuć. Možda se pitaš kako je moguće osjećati se tako izolirano pored osobe koju voliš. Treba znati da je ovo, nažalost, vrlo česta pojava. Mnoge žene prolaze kroz to, ali psiholozi ističu da taj osjećaj nije nužno znak neuspjeha samog odnosa, već signal da vašoj vezi treba pažnja.

Zašto se osjećaš usamljeno

Usamljenost se često ušulja tiho. Ponekad su uzrok nerealna očekivanja vezana za bračni život, potaknuta idealiziranim prikazima na društvenim mrežama. Pritisak posla, briga o djeci i obaveze mogu vas udaljiti, pretvarajući u dva "pusta otoka". Komunikacija postane površna, a neriješeni konflikti stvaraju emocionalni zid.

Prvi koraci prema ponovnom povezivanju

Komuniciraj svoje osjećaje i ne optužuj

Prvi je korak priznati sebi kako se osjećaš. Zatim, ključno je razgovarati s partnerom. Umjesto optužbi u stilu "Ti me nikad ne slušaš", bračni terapeuti savjetuju tako zvane "ja-izjave". Reci: "Osjećam se usamljeno i povrijeđeno kad gledaš u mobitel dok razgovaramo. Voljela bih da se možemo povezati." To otvara vrata za razumijevanje, a ne obranu.

Moć malih trenutaka i okretanje prema partneru

Poznati stručnjak za veze, dr. John Gottman, govori o važnosti okretanja prema partneru. To znači prepoznati i pozitivno odgovoriti na partnerove pokušaje povezivanja, ma koliko mali bili. Kad ti partner nešto ispriča, odloži mobitel i pogledaj ga. Kad kaže da je imao težak dan, odgovori s empatijom, umjesto da odmahneš rukom. Upravo ti mali, svakodnevni trenuci grade povjerenje i intimnost. Stvori male rituale, poput zajedničke jutarnje kave ili 10 minuta razgovora prije spavanja, bez ometanja.

Ulaganje u sebe je ulaganje u vezu

Ponekad se toliko fokusiramo na sam brak da zaboravimo na sebe. Važno je imati vlastite interese, hobije i prijateljstva. Kada ispuniš svoj život aktivnostima koje te vesele, donosiš novu, pozitivnu energiju u vezu. To smanjuje pritisak na partnera da mora ispuniti svaku tvoju potrebu, a osim toga takav stil života dobro utječe na naše samopouzdanje.

Osjećaj usamljenosti predstavlja izazov za ljubavnu vezu, ali ne mora nužno značiti njezin kraj. Ako razgovori ne pomažu, ne ustručavaj se potražiti pomoć stručnjaka za partnersku terapiju. Taj korak je znak snage i želje da se odnos popravi - uz volju i uložen trud, moguće je ponovno pronaći bliskost s partnerom kakvu svatko od nas treba i zaslužuje.