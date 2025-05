U vezi si u kojoj nema seksa? Možda bi trebala poraditi na ovome

Postoje mnogi razlozi zbog kojih se seks u vezi razrijedi, a na koncu moguće i "ispari" pa ti postane nezamislivo voditi ljubav sa svojim partnerom. Da, voliš ga svim srcem, no seks kao da ste prerasli. Ako se to uopće može tako reći. Neki od razloga za izostanak seksa i manjak seksualne želje, mogu biti fizički - poput menopauze ili mjesečnice ili pak psihički - izgaranje na poslu, previše stresa, depresija, brojne brige koje nosi svakodnevica.

Osim ovih vrlo konkretnih razloga, tu su i neki za koje možda uopće ne misliš da bi te mogli koštati seksa u vezi. Prepoznaj ih i spriječi da utječu na vaš seksualni život. Niste cimeri, već ljubavnici (iako ste to možda zaboravili), partneri ili bračni par i seks bi trebao biti jedan od sastavnih elementa kvalitetne ljubavne veze.

Izostanak bliskosti

Vrlo je lako udaljiti se pod teretom briga, obveza i svakodnevice koja melje sve pred sobom. Užurbani način života itekako uzima danak i perfidno se uvlači i u vašu spavaću sobu. Ne dozvolite si da se udaljite. Pronađite u svakom danu barem pokoju minutu za vas dvoje, porazgovarajte, pogledajte se u oči. Onako pravo. Činite stvari zajedno i izvan spavaće sobe, kako bi u spavaćoj sobi zadržali bliskost.

Nesigurna si

Godine nose svoje i možda prije nisi bila nesigurna u sebe, no sada jesi. Umjesto da se povučeš u sebe, razgovaraj s partnerom o tome što te muči. Povjeri mu se, oktrij mu svoju ranjivost. To će vas ponovno približiti jedno drugome, i ako je osoba kakvu bi svaka od nas trebala imati kraj sebe, pružit će ti sigurnost i podršku te ti pomoći da vratiš samopouzdanje. Jako dobro znaš, samo te treba podsjetiti, da atraktivnost i seksepil ne leže u fizičkom izgledu. To je samo celofan u kojem je slatkiš zamotan.

Više misliš na sebe, nego na druge

Osobito ako si majčinski tip, tuđe potrebe i probleme uvijek ćeš stavljati ispred svojih. Bilo da je riječ o partneru, djeci, braći, sestrama, roditeljima, prijateljima pa čak i kolegama na poslu. Zanemarujući svoje želje i potrebe, malo po malo ubijaš seksualnu želju u sebi i time ugrožavaš vaš seksualni život. Obrati pažnju na sebe, ugodi si, probudi u sebi tu vatru koja tinja. Ne daj joj da se ugasi.

Konflikti u odnosu

Odnosi koji traju jako dugo, a to je upravo ono što jedni drugima obećajemo na dan vjenčanja, svašta podnose. Kada si s nekim desetljećima, nagomila se tu svega. Lijepih stvari, divnih uspomena, ali i zamjeranja, ljutnje, "trpanja pod tepih" radi općeg dobra i frustracija. Jako je teško sa svom tom prtljagom leći u krevet, prepustiti se partneru na kojeg si (potajno) ljuta i uživati u seksu. Stoga, razgovarajte, napravite generalku. Ne morate sve odjednom krenuti rješavati, no bitno je početi i uvidjeti pozitivne pomake kako biste oboje dobili vjetar u leđa. Za početak, budite bolji jedno prema drugome. Već danas.