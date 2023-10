7 znakova koji pokazuju da trebaš pustiti partnera - čak i ako ga voliš

Romantične veze su teške, komplicirane i u njih je potrebno uložiti jako puno truda da bi one potrajale. Iziskuju puno žrtvovanja i kompromisa. Iako se na početku svake veze sve čini savršenim pa smo skloni previdjeti neke partnerove mane, kada leptirići iz trbuha nestanu, nastupa realnost i tada se počnu javljati prvi problemi.

Samo ljubav, kakva god bila, nikad nije dovoljna za održavanje zdravog, sretnog i stabilnog odnosa. Ako ti je stalo do partnera i voliš ga, no unatoč tome se osjećaš nesretno, trebala bi se zapitati ima li takva veza uistinu smisla.

Ponekad dođe vrijeme kada trebamo realno sagledati situaciju i donijeti odluke koje možda nisu lake niti jednostavne, ali su ispravne. Iako se u svakoj vezi povremeno javljaju trzavice, neki parovi naprosto ne funkcioniraju zajedno – bez obzira na to koliko se voljeli.

Možda ti određeni znakovi pokazuju da je vrijeme da prestaneš biti nesretna, da pustiš partnera i vašu vezu te da započneš novo poglavlje u svom životu – bez njega.

POGLEDAJ VIDEO: Kako uspješno postaviti granice u odnosima?

Vaši se dugoročni ciljevi jako razlikuju

Ponekad ljudi čak i kada se vole imaju različite vrijednosti ili ideje za budućnost. Primjerice, on želi putovati svijetom ili graditi karijeru, a ti maštaš o obitelji s djecom. Očigledno je da su ta dva stava različita i da ćete jako teško pronaći situaciju koja će vam oboma odgovarati. Možda rastete kao osobe u nekim posve različitim smjerovima, a takvi odnosi najčešće nemaju svjetlu budućnost.

Voliš ga, ali...

Iako ga voliš, ne osjećaš strast niti požudu u vezi. Osjećaš kao da ti je on najbolji prijatelj, ali vašoj vezi nedostaje strasti. Stalo ti je do njega, želiš mu sve najbolje i uživaš u njegovom društvu, no između vas dvoje nema kemije. Ako je tako, bilo bi bolje da ste samo prijatelji.

U toj se vezi stalno osjećaš anksiozno

U svakom će odnosu prije ili kasnije nastupiti problemi i to je posve uobičajeno. Međutim, ako je loših trenutaka puno više nego onih dobrih, trebala bi se zapitati kamo to sve vodi. Kada on spomene zajedničku budućnost, dobivaš iznenadne napadaje panike ili si pod stresom, a možda se čak i osjećaš anksiozno. Na taj način tvoje ti tijelo zapravo pokušava dati do znanja da u budućnosti ne želiš biti s tim tipom. Ako te muškarac i život s njim ne uzbuđuje, ljubav je nestala.

Ne možeš mu vjerovati

Možda te je već jednom iznevjerio ili je na neki način izgubio tvoje povjerenje. Ili samo nije učinio ništa što bi te natjeralo da mu vjeruješ. Ako ti se on čini kao nepouzdana osoba, vjeruj svom instinktu i nemoj duže ostajati u lošoj vezi.

Sretnija si bez njega

Iako se s njim dobro provodiš, čini ti se da se bolje osjećaš kada si sama. Možda je to zato što voliš svoju neovisnost ili se ne osjećaš toliko opterećeno kada on nije u blizini. U svakom slučaju, taj osjećaj ti govori da je vrijeme da odabereš sebe umjesto njega.

On sputava tvoj rast

Ako se osjećaš kao da s njim ne možeš biti u potpunosti svoja, ostvariti svoje snove ili živjeti život kakav želiš jer je on u tvom životu, onda je to siguran znak da on sputava tvoj osobni rast i sprečava te da budeš sretna.

Izgubila si sebe

Možda su tvoji prijatelji primijetili da više nisi ista osoba otkako si s njim. Ako nisi sretna, nemaš vremena za svoje hobije i strasti, ne znaš što misliš ili osjećaš te uvijek pokušavaš usrećiti njega, a ne sebe, moguće je da si se malo izgubila u tom odnosu. Možda je vrijeme da odeš i da se vratiš sebi.