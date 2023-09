Dobro je znati i na vrijeme: 5 načina kako će zajednički život promijeniti vašu vezu

Kad veza postane ozbiljna i partneri se viđaju više manje svakog dana te mnogo toga rade skupa, većini nekako prirodno dođe želja da se počnu živjeti skupa.

Bilo da se jedno useli kod drugoga ili da skupa potraže novi zajednički dom, parovi su obično uvjereni kako ovo neće imati nekog velikog utjecaja na samu vezu - ta ionako već gotovo svaki slobodan trenutak provode skupa. Zajednička adresa u tom se trenutku čini kao praktično rješenje - ali, naravno, i romantično.

Možemo idealizirati ideju o suživotu, ali samo toliko dugo dok se ona ne ostvari - jer čim par počne službeno živjeti skupa vrlo će brzo primijetiti kako je ovo odista velik korak koji naprosto sve mijenja. Neke stvari promijenit će se ne bolje, ali kao i u svemu drugome u životu, bit će i lošijih strana ove odluke. Dakle, budi spremna jer ako planiraš početi zajednički život sa svojim partnerom možeš očekivati ovih 5 promjena u vašoj vezi:

Pod povećalom

Kad živiš sama možeš odlaziti kamo i kada hoćeš. Tvoj partner ne zna svaki tvoj korak niti može uvijek znati gdje si, osim ako nije s tobom ili se prethodno niste čuli mobitelom. Jednom kad počne vaš suživot, ovo će se uvelike promijeniti. Ne mislimo da više nećeš moći izaći s prijateljicama kad to poželiš, nego na činjenicu da će se sada tvoje prisustvo ili neprisustvo u kući osjećati - tvoj će partner neminovno primjećivati kad odeš ili se vratiš.

Deblja kasica prasica

Jedna od pozitivnih strana suživota definitivno je i ta što ćete sada imati dva prihoda, a režije možete dijeliti po pola. Moguće je da ćete s vremenom i povezati svoje bankovne račune ili imati zajednički budžet za kućanstvo - u svakom slučaju možeš se veseliti boljoj financijskoj situaciji, a to znači da ćete si moći priuštiti više izlazaka i lijepih stvari. Nadamo se da dijelite isti ukus za namještaj i dekoracije.

Stalno i uvijek skupa

Lijepa strana dejtanja jest ta da, kad se umorimo od svog partnera i počne nam ići na živce, uvijek imamo opciju jednostavno otići svojoj kući. Onda možemo uzeti pauzu od dan ili dva, pričekati da se 'smire strasti' i s novom svježinom vratiti se vezi.

Kad živite skupa, otići kući podrazumijeva - otići kući skupa. Ako vaš zajednički stan ili kuća nisu dovoljno veliki da možete imati neki kutak samo za sebe, morat ćete smisliti kreativne načine kako da riješite nastali konflikt i kako da si međusobno date prostora.

Sada ste zajednica

Ti i tvoj partner ovim velikim korakom postajete obitelj i ljudi će se na taj način početi odnositi prema vama. Kad ti u posjet dođu prijateljice - one će doći i tvom partneru. Njegovi gosti bit će, htjela-ne htjela, i tvoji gosti.

Ako se odlučite udomiti ljubimca ili nabaviti novi komad namještaja - to će postati vaše 'zajedničko vlasništvo'. Budi spremna na to da ćete se morati dogovarati za svaku stvar u zajedničkoj svakodnevici, od nove boje zida u kuhinji do pozivanja sestre na nedjeljni ručak. Očekuj puno zajedničkog planiranja, a to ponekad može biti vrlo zamorno.

Ići će ti na živce

Da, primijetit ćeš da ti počinje jako smetati način na koji žvače, a s vremenom će te ručnik koji svaki put ostavi na pogrešnom mjestu u kupaonici dovoditi do ludila. No, isto možeš očekivati i s njegove strane - neke tvoje navike i banalne sitnice u tvom ponašanju dizat će mu tlak.

Nažalost, loša je vijest da će s vremenom stvari po tom pitanju biti samo gore, osim ako ne naučite postići kompromis i ne fokusirati se na nebitne detalje - jer bit će puno više onih bitnih s kojima se stvarno isplati baviti.