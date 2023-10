U krevetu ste i upravo se oporavljate od lude, seksi sesije. Oznojili ste se i uspuhali i vjerojatno se oboje osjećate kao da ste odradili trening u teretani. Možda biste rekli da ste u nekoliko minuta ludog seksa potrošili preko 200 kalorija pa imate izliku za propustiti teretanu. No to baš i nije slučaj.

Seks je sjajan jer vas zbližava, rješava stresa i podiže raspoloženje. Naravno, dobar je i za kondiciju, no koliko ćete kalorija dragi i ti potrošiti ovisi o trajanju, ali i pozi. Jasno je da mirnija poza žlice (koja je kao stvorena za lijene vikende) ne sagorijeva onoliko kalorija koliko stajaći seks pod tušem ili popularni 'doggy' u kojemu ipak trebaš uložiti malo napora te se održavati na dlanovima ili podlakticama.

I znanstvenici su pokušali odgovoriti na pitanje koliko jedan seks troši kalorija. Znanstvenici sa Sveučilišta u Montrealu zamolili su 21 heteroseksualni par da tijekom seksualnog odnosa nose mjerače kalorija te su ustanovili da tijekom prosječnog seksa muškarci potroše 100 kalorija, a žene sedamdesetak. U minuti 'akcije' frajeri u prosjeku potroše četiri, a žene tri kalorije.

Seks bi, dakle, bio pravi trening kad bi trajao 30 minuta (30 puta četiri daje lijepu brojku), no obično 'glavni dio' traje puno kraće – oko šest ili sedam minuta. Naravno, i poljupci troše kalorije, no teško je reći koliko jer to ovisi koliko ste 'zaigrani'. Traje li vam penetracija nekoliko minuta, potrošit ćete tridesetak kalorija, a produžite li čin, mogli bi doći do brojke od 100 kalorija. Pritom će se frajeri malo više 'umoriti' jer u su u prosjeku malo aktivniji pa brže troše energiju.

Seks ipak ne treba gledati samo u kontekstu trošenja kalorija. Rijetko tko tada razmišlja o kalorijama, no izdvojili smo nekoliko poza koje sagorijevaju najviše kalorija u pola sata seksa. Ako to imaš na umu, možda možeš izračunati koliko si potrošila kalorija tijekom zadnjih 'igrica pod plahtama' – ovisno o tome koliko su trajale.

Poza 'žabe'

Najviše se kalorija troši u pomalo uvrnutim pozama, onima koje nisu za svakoga i koje zahtijevaju poštenu aktivaciju. Jedna od takvih je – nazovimo je – poza žabe u kojemu muškarac leži na leđima, a ti sjediš na njemu oponašajući čučanj. Učini to pažljivo kako mu ne bi ozlijedila 'alatku', a onda pomiči bedra u ritmu koji vam odgovara. Sjajna je to vježba za noge, a sigurni smo i da ćeš se fino 'zagrijati'. Uglavnom, sve poze u kojima treba oponašati čučanj troše kalorije – u tim slučajevima žena u pola sata 'akcije' troši preko 100 kalorija, a muškarac tek četrdesetak. Zeznuta stvar kod ovih brojki jest to što je ipak teško očekivati 30 minuta 'efektive' u istoj pozi pa i to treba uzeti u obzir.

Kaubojka i obrnuta kaubojka

Već ti je do sada jasno da je potrošnja najveća u onim pozama u kojima ti preuzimaš 'kormilo'. U tu skupinu spada popularna kaubojka tijekom koje je žena 'gore' diktirajući tempo i dubinu prodiranja. Prema nekim istraživanjima, žena u 'kaubojki' može potrošiti otprilike 130 kalorija (u pola sata 'igre'), no samo ako se maksimalno aktiviraju. Ako je pak muškarac više energičan, onda to baš i ne vrijedi i on troši oko 100 kalorija. Uglavnom, sve varijacije popularne 'kaubojke' troše preko 100 kalorija, a rijetko tko ih ne voli.

Stajaći položaj

Stajaći seks kao stvoren je za brzinske, neplanske sesije. Dolazi u toliko varijacija pa je teško reći koliko ćete točno potrošiti kalorija, no mogla bi izgubiti i do 145 kalorija. Možda ti je poznata ona varijacija u kojoj frajer drži partnericu dok istovremeno penetrira. E, to je pravo trening. U tom bi slučaju on u jednoj sesiji mogao izgubiti i do 200 kalorija. Opet, to vrijedi u slučaju polusatnog seksa, no ova je poza jedna od najefektivnijih - pa računaj.

Lotus

U pozi lotusa partneri sjede jedan naspram drugog omotanih nogu oko partnera. Isprepleteni i povezani pa je poza idealna za izvođenje senzualnih pokreta. Posebno je romantična jer ste si blizu i možete se nježno dodirivati i gledati. Da bi se lotus pravilno izveo, potrebna je fleksibilnost, a za neke može biti prezahtjevan. Ipak, ova romantična poza može vam 'pržiti' preko 130 kalorija.

Poze 'naglavačke'

OK, ovo je isto širok pojam, no sve varijacije u kojima se nalaziš na rubu kreveta dok se istovremeno pridržavaš rukama o pod, a muškarac kleči iznad tebe kako bi penetrirao troše otprilike 200 kalorija u pola sata 'igre' – s tim da je potrošnja veća kod frajera. Možeš izračunati kolika je onda potrošnja po minuti i prepustiti se poigravanju sa zahtjevnijim položajima.

Pseća poza

Na listi seksi poza s najvećom potrošnjom kalorija našao se i popularni 'doggy' u kojemu si frajeru okrenuta stražnjicom. Na sve četiri si, odnosno rukama si oslonjena u podlogu dok on iza penetrira. Potrošnja ovisi o brzini, no polusatnom psećom pozom on može izgubiti 110 kalorija, a ti osamdesetak.