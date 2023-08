Ako su ti dosadili položaji u kojima ostaneš 'zakinuta' za orgazam i želiš jednom ti biti ona koja je u centru pažnje, 'labudica' bi mogla postati tvoja nova omiljena poza. Zašto bi uvijek tvoj partner imao prednost kad je užitak u pitanju? Zauzmi se za sebe, nauči ga ovoj novoj seksi praksi u krevetu i doživi senzaciju kakvu zaslužuješ.

Osim toga, kad tvoj partner vidi koliko si uzbuđena i do kakvog te vrhunca uspio dovesti – malo je reći kako ni on neće ostati ravnodušan. Muškarcima su ženski orgazmi nevjerojatno uzbudljivi. Dakle, slobodno možemo zaključiti kako je poza 'labudice' win-win situacija. Evo kako funkcionira.

Kako se izvodi ova poza

Kod položaja 'labudice' partner treba leći na leđa sa skupljenim nogama. Žena sjedne na njega, baš kao u poznatoj pozi 'jahačice'. No, umjesto da ostane sjediti uspravno, patnerica se kod ove vruće poze iz Kama Sutre treba nagnuti naprijed do točke u kojem doslovno leži na svom parteru. Zatim treba saviti noge kako bi se stopalima 'uhvatila' za njegova bedra. Sada će žena uhvatiti oba svoja stopala i nagnuti se unatrag koliko god je to moguće. Kako bi bila stabilnija, partner ju može pridržavati za bokove.

Zašto će ovo biti tvoja nova top poza

U ovom položaju žena može pomicati svoju zdjelicu lijevo-desno ili kružno te tako istovremeno stimulirati i sebe, ali i svog partera. Što je najbolje, kod poze 'labudice' ne dolazi samo do vaginalne stimulacije, žena će, naime, imati dovoljno manevarskog prostora da trlja klitoris o partnerovu stidnu kost kako bi postigla klitorisni orgazam. Zato, nije teško pogoditi da je ovaj egzotični položaj iz Kama Sutre osobito uzbudljiv ženama.

U pozi 'labudice' ti si ona koja odlučuje o tome koliko će duboka biti penetracija, a ako ti tako više odgovara, možeš se kretati sasvim polagano i meko - baš kao da ploviš. Što se partnera tiče, on će imati raskošan pogled na tvoje grudi, moći će se igrati tvojim bradavicama, a kad osjeti koliko ti intenzivan užitak pruža poza 'labudice' – poletjet će skupa s tobom.

