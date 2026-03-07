Studija otkriva: Vođenje ljubavi ujutro povećava uspjeh i šanse za povišicu

Volite li dan započeti 'akcijom pod plahtama' ili su vam samo kava i doručak na pameti? Novo američko istraživanje otkriva da tajna veće energije, bolje koncentracije i potencijalnog napredovanja u karijeri možda leži upravo u spavaćoj sobi

U modernom svijetu opsjednutom optimizacijom i trikovima za produktivnost, od isprekidanog posta do digitalnog detoksa, potraga za tajnom formulom uspjeha nikada ne prestaje. No, što ako je najučinkovitiji poticaj za bolji radni dan jednostavniji, ugodniji i bliži nego što mislimo?

Studija, koju je provela internetska ljekarna ZipHealth na uzorku od tisuću stalno zaposlenih Amerikanaca, otkrila je iznenađujuće snažnu korelaciju između jutarnje intimnosti i poslovne učinkovitosti. Rezultati su pokazali da zaposlenici koji prakticiraju seks prije odlaska na posao bilježe znatno bolje rezultate u gotovo svim aspektima radnog dana.

Brojke ne lažu: veća plaća i napredovanje na poslu

Podaci iz istraživanja su uvjerljivi. Čak 71 posto ispitanika koji dan započinju intimnim odnosom izjavilo je da se osjećaju produktivnije, 70 posto ih je obavilo više zadataka, dok je 58 posto prijavilo bolji fokus. No, prednosti nisu samo subjektivne. Čini se da se jutarnja strast izravno preslikava i na bankovni račun.

Nevjerojatnih 51 posto onih koji prakticiraju jutarnji seks dobilo je povišicu u posljednjih godinu dana, što je znatno više od bilo koje druge skupine. Uz to, gotovo svaki peti (19 posto) dobio je promaknuće. Sveukupno, gotovo trećina radnika vjeruje da im je ispunjen seksualni život pozitivno utjecao na prihode i napredak u karijeri. Ovi rezultati sugeriraju da prednosti jutarnje intimnosti daleko nadilaze samo dobro raspoloženje.

Znanstveno objašnjenje iza 'jutarnjeg pogona'

Iako se može činiti kao puka slučajnost, znanstvenici nude konkretno objašnjenje zašto seks pozitivno utječe na radni učinak. Tijekom intimnog odnosa, tijelo oslobađa 'koktel' hormona sreće, uključujući dopamin, koji je povezan s motivacijom i sustavom nagrađivanja, te oksitocin, poznat kao hormon povezivanja, koji smanjuje stres i potiče osjećaj smirenosti.

Stručnjaci objašnjavaju da ovaj hormonalni poticaj djeluje kao prirodni antidepresiv i anksiolitik, čineći nas otpornijima na svakodnevni stres na poslu. Studija koju je proveo profesor Keith Leavitt sa Sveučilišta Oregon State potvrdila je da pozitivan učinak na raspoloženje i radni angažman traje najmanje 24 sata. Zaposlenici doslovno dolaze na posao s više elana, lakše se nose s izazovima i kreativnije pristupaju rješavanju problema.

Tko najviše koristi ovu 'jutarnju rutinu'?

Zanimljivo je da, suprotno stereotipima, u jutarnjem seksu ne prednjače najmlađi. Istraživanje je pokazalo da su u ovoj praksi najrevniji pripadnici generacije X i baby boomeri (20 posto), dok su milenijalci (17 posto) i generacija Z (16 posto) odmah iza njih.

Gledano po profesijama, zaposlenici u marketingu, ugostiteljstvu i industriji zabave najskloniji su započeti dan na ovaj način. Na ljestvici radnih uloga, na vrhu su rukovoditelji i vlasnici tvrtki (26 posto) te viši menadžeri (23 posto), što upućuje na to da su oni koji su već usmjereni na optimizaciju svojih jutarnjih rutina prepoznali i ovu, pomalo nekonvencionalnu, metodu za postizanje vrhunskih rezultata.

Bolje od kave, ali uz jedan rizik

Mnogima je prva jutarnja kava svetinja bez koje ne mogu zamisliti početak dana, no čini se da ima i boljih stimulansa. Više od trećine ispitanika (35 posto) tvrdi da im jutarnji seks podiže raspoloženje učinkovitije od kofeina. Ipak, ova navika nosi i jedan očit rizik: kašnjenje. Oko 21 posto ispitanika priznalo je da je barem jednom zakasnilo na posao zbog jutarnjih strasti, a taj je postotak najveći kod generacije Z, gdje se penje na 25 posto.

Na kraju, čini se da u kulturi koja neprestano traga za složenim rješenjima za postizanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života, odgovor može biti puno jednostavniji. Malo jutarnjeg povezivanja s partnerom moglo bi biti ključ ne samo za sretniji i samopouzdaniji dan, već i za uspješniju karijeru. Balans, čini se, počinje i prije nego što se uputimo na posao.