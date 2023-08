Queefing, poznatiji i kao vaginalni vjetar, tema je o kojoj se malo priča, no ustvari je riječ o posve uobičajenoj pojavi koja se može dogoditi kod svake žene tijekom seksualnog odnosa ili drugih aktivnosti. Kod 'queefinga' dolazi do ispuštanja zraka iz vagine, što rezultira zvukom koji podsjeća na prdež, no važno je imati na umu da 'queef' nije isto što i prdež.

Riječ je o posve normalnoj i prirodnoj pojavi, a osim kod seksa, vaginalni vjetar može se pojaviti i tijekom istezanja, vježbanja ili promjene položaja, a s obzirom na to da se javlja iznenada, kod žena često izaziva sram i nelagodu.

Zvuči poput prdenja pa se ponekad naziva i vaginalnim nadimanjem, no 'queef' nema nikakve veze s prehranom. To je samo zarobljeni zrak u vaginalnom kanalu koji se oslobađa prilikom određenih pokreta, tijekom seksa, tjelovježbe i sličnih aktivnosti, pojasnila je ginekologica Tamika K. Cross.

Za razliku od plinova koji izlaze iz anusa, zrak koji izlazi iz vagine nema mirisa, napominju stručnjaci. Unatoč tome, kada se 'queef' iznenada pojavi tijekom seksa, zbog toga se možemo osjećati nelagodno. Ipak, žene bi trebale biti svjesne činjenice da je queefing normalna pojava i da to nije nešto zbog čega bi se trebale sramiti. Ustvari, queefing je toliko uobičajen da će ga vjerojatno iskusiti gotovo svaka žena u nekom trenutku u svom životu.

Međutim, kada bi postojao izbor između queefinga tijekom seksa i nequeefinga tijekom seksa, većina nas vjerojatno bi se priklonila opciji bez queefinga. Ne postoje načini koji će jamčiti da se queefing neće dogoditi tijekom seksa, no postoje neki načini da se rizik svede na minimum, pojašnjavaju stručnjaci. Zašto dolazi do 'queefinga' i može li se spriječiti - pročitaj u nastavku.

