Queefing, poznatiji i kao vaginalni vjetar, tema je o kojoj se malo priča, no ustvari je riječ o posve uobičajenoj pojavi koja se može dogoditi kod svake žene tijekom seksualnog odnosa ili drugih aktivnosti. Kod 'queefinga' dolazi do ispuštanja zraka iz vagine, što rezultira zvukom koji podsjeća na prdež, no važno je imati na umu da 'queef' nije isto što i prdež.

Riječ je o posve normalnoj i prirodnoj pojavi, a osim kod seksa, vaginalni vjetar može se pojaviti i tijekom istezanja, vježbanja ili promjene položaja, a s obzirom na to da se javlja iznenada, kod žena često izaziva sram i nelagodu.

Zvuči poput prdenja pa se ponekad naziva i vaginalnim nadimanjem, no 'queef' nema nikakve veze s prehranom. To je samo zarobljeni zrak u vaginalnom kanalu koji se oslobađa prilikom određenih pokreta, tijekom seksa, tjelovježbe i sličnih aktivnosti, pojasnila je ginekologica Tamika K. Cross.

Za razliku od plinova koji izlaze iz anusa, zrak koji izlazi iz vagine nema mirisa, napominju stručnjaci. Unatoč tome, kada se 'queef' iznenada pojavi tijekom seksa, zbog toga se možemo osjećati nelagodno. Ipak, žene bi trebale biti svjesne činjenice da je queefing normalna pojava i da to nije nešto zbog čega bi se trebale sramiti. Ustvari, queefing je toliko uobičajen da će ga vjerojatno iskusiti gotovo svaka žena u nekom trenutku u svom životu.

Međutim, kada bi postojao izbor između queefinga tijekom seksa i nequeefinga tijekom seksa, većina nas vjerojatno bi se priklonila opciji bez queefinga. Ne postoje načini koji će jamčiti da se queefing neće dogoditi tijekom seksa, no postoje neki načini da se rizik svede na minimum, pojašnjavaju stručnjaci. Zašto dolazi do 'queefinga' i može li se spriječiti - pročitaj u nastavku.

Zašto uopće dolazi do queefinga?

Naša je vagina poput slijepe ulice, a određeni činovi poput seksa, masturbacije, umetanja tampona ili čak i tjelovježbe mogu propustiti zrak. Budući da se taj zarobljeni zrak mora nekako osloboditi, onda dolazi do queefinga odnosno do ispuštanja zraka putem vagine. Iako je sama pojava možda neugodna, vrlo je uobičajena i nije štetna, ističu stručnjaci. Također, vrijedi napomenuti i da kod nekih seks poza kao što je, primjerice, 'doggy style' postoji veća vjerojatnost da će doći do vaginalnih vjetrova odnosno ispuštanja queefa.

Može li se queefing spriječiti?

Iako ti se možda čini da queef bježi iz tvoje vagine samo u onim najneugodnijim trenucima, tijekom joge ili predigre, ustvari se može dogoditi bilo kada. Dakako, najčešće se javlja upravo tijekom seksa jer tada lakše dolazi do propuštanja zraka. Budući da je život nepravedan i da imamo malo kontrole nad funkcijama našeg tijela, to znači da ćemo morati prihvatiti činjenicu da se queefing jednostavno može dogoditi u onim najseksi trenucima i da mi ne možemo puno učiniti po tom pitanju. U nekim položajima kod seksa šanse za pojavu queefinga su veće, a povećavaju se i kod grubog seksa. Nadalje, s obzirom na to da su naša tijela pa tako i naše vagine različite, neke su žene zbog svoje anatomije sklonije queefanju od drugih.

S obzirom na to da je riječ o posve prirodnoj fiziološkoj pojavi, čak i ako ti se queefing dogodi tijekom intimnih trenutaka s partnerom, to nije nešto radi čega bi se trebala sramiti niti bi te to trebalo spriječiti da uživaš u seksu. Ako znaš da si sklona queefanju, razgovaraj s partnerom o tome kako bi ublažila svoje brige. Ranjivost i iskreni razgovori ključni su za zadovoljavajući seksualni život.

Seks je neuredan, pomalo čudan i smiješan, a stvari poput queefinga jednostavno će se dogoditi. Najbolje što možeš učiniti u tom trenutku je nasmijati se i krenuti dalje.