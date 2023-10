Ideja da uskočimo u krevet s nekim iz naše prošlosti probudit će u nama niz kompleksnih emocija, kao što su nostalgija, nesigurnost, neizvjesnost, a možda i prilično intenzivno uzbuđenje. Seks s bivšim partnerom definitivno nije za svakoga, no zapravo nema mjesta strahu. Tako nedavno provedeno istraživanje čiji su rezultati objavljeni u časopisu 'Archives of Sexual Behavior' otkriva kako seks s bivšim zapravo ne utječe na sam oporavak od prekida. Sudionici ovog istraživanja vodili su evidenciju vlastitih iskustava u periodu nakon prekida, uključujući i to jesu li se upustili u seks s bivšim partnerom ili nisu. Rezultati istraživanja pokazuju kako se osobe koje su ponovno bile intimne s bivšim partnerom nakon toga nisu osjećale loše.

"Ovo istraživanje sugerira da društveni pritisak koji se stvara vezano za ideju izbjegavanja seksa s bivšim partnerom možda nije opravdan", kazala je Stephanie Spielmann, glavna autorica studije.

Zapravo, čini se kako postoji dobar razlog zašto ponekad tražimo utjehu u zagrljaju bivšega:

"Ponovno razmatranje seksualne strane veze može pomoći u rješavanju povreda iz prošlosti", tvrdi Clarissa Silva, bihevioralna znanstvenica i terapeutkinja za parove.

Ipak, iako stvari izgledaju prilično optimistično, evo 5 važnih pravila kojih se valja pridržavati ako si naumila uskočiti u krevet s bivšim:

Opasnost od idealiziranja

Moguće je da nam se seks s bivšim čini kao izvrsna ideja jer se sjećamo samo pozitivnih strana prošle veze. Zato ne vidimo stvari onakvima kakve zapravo jesu.

"Kad gledamo svoju prošlost, lako je vidjeti samo dobre strane te romantizirati stvari koje više nemamo. Osim toga, mogli bismo biti skloniji zažmiriti na ono loše, ovisno tome kakav je naš društveni život u ovom trenutku. Ako trenutačno nemamo nešto čime smo zadovoljni, nešto na što smo fokusirani te ako nismo uzbuđeni zbog nekog odnosa ili pri pomisli na budućnost, željet ćemo to opet pronaći. A to nešto može doći iz naše prošlosti – poput bivšeg“, objašnjava Isabelle Morley, psihologinja i terapeutkinja za parove iz Massachusettsa.

Idealizacija u kombinaciji s neizvjesnošću koju donosi seks s bivšim može pojačati erotski naboj. Osim toga, u priči o seksu s nekim iz prošlosti, koliko god kontradiktorno zvučalo, postoji i taj moment novine - kao kad izgubiš omiljene traperice i onda ih pronađeš u stražnjem dijelu ormara pa se raduješ što ćeš ih ponovno nositi.

Osim toga, upuštanje u igrice pod plahtama s partnerom iz prošlosti može nam pomoći razbistriti situaciju:

"Vraćanje natrag da bismo krenuli naprijed ponekad nas može natjerati da uvidimo kako smo idealizirali odnos", kaže Silva.

Oprezno s osjećajima

Ako još uvijek gajiš snažne osjećaje prema bivšem partneru, radije budi na oprezu, moguće je da riskiraš iz ove priče izaći slomljenog srca. U tom smislu, najveća je crvena zastavica ako si primijetila kako se potajno nadaš da će vas seks ponovno spojiti.

"Nadati se da će seks s bivšim obnoviti vašu vezu daje vam lažnu nadu. Velika je vjerojatnost da problemi u vezi koji su uzrokovali prekid ionako nisu bili seksualni,“ pojašnjava Silva.

Morley upozorava kako ne možemo očekivati da će naši osjećaji prema nekadašnjem partneru jednostavno nestati - kao da smo mahnuli čarobnim štapićem:



"Kad je u pitanju želja za seksom s bivšim, mislim da nema ispravnog ni pogrešnog. No, ako još gajite osjećaje i imate očekivanja, stvarno morate dvaput promisliti o tome što ćete napraviti. Neozbiljno je misliti da seks s nekim s kim smo bili u vezi neće probuditi nikakve osjećaje.“

Možda te vodi strah

U nekim slučajevima pristajemo na seks s bivšim partnerom - iz straha. Ovo je pogotovo točno ako se stalno iznova vraćamo priči koja je trebala završiti.

“Mislim da se nakon gotovo svakog prekida ljudi brinu i pitaju se: ‘Što ako je to bila najbolja osoba za mene? Što ako sam propustila šansu?'”, kaže Morley.

Osim toga, dodaje ona, dejtanje može biti težak i iscrpljujući posao. Vratiti se bivšem iz straha da možda nikada nećeš naći nekog drugog mogao bi ti dati sigurnost i mir, ali također bi mogao postati način izbjegavanja suočavanje s nekim drugim dijelovima same sebe, dijelovima koje bi mogla otkriti nova veza.

Ključna je komunikacija

Bez prethodnog dogovora oko toga što očekujete od ovog koraka, uvući se bivšem u krevet može prouzročiti mnoge komplikacije. Kao i uvijek, ključ je u dobroj komunikaciji.

"Iako se u početku seks s bivšim može činiti kao bezopasna ideja, kako vrijeme prolazi tvoj bi bivši mogao pronaći nekog drugog i opet te ostaviti. Ako ti je teško odoljeti, psihički se pripremi na to i razgovaraj s njim o tome kako tko od vas stoji s dejtanjem“, predlaže Silva.

“Moguće je da ćete imati različita shvaćanja situacije. Ako ćete ući u to očekujući različite stvari, na kraju će netko od vas ostati povrijeđen,” upozorava Morley.

Razgovarati o uvjetima prije no što krenete u akciju važno je osobito ako nastojite ostati prijatelji.

'Točka na i'

Baš kao u spomenutom slučaju sa problemom idealiziranja, seks s bivšim partnerom može nam pomoći da napokon stvari privedemo svome kraju i razriješimo situaciju.

"Seks s bivšim može vam pomoći otkriti zašto ste se odlučili za prekid", smatra Silva.

Prema Morley, nakon ovog koraka lakše možemo zbrojiti korist i štetu nastalu od prošle veze. Uskočiti u krevet s bivšim radi čistog užitka ili kako bismo emocionalno razriješili situaciju ne mora nužno biti nešto loše, ali ne smijemo smetnuti s uma to da je vrijeme provedeno u njegovom krevetu također vrijeme provedeno daleko od naših prijatelja, obitelji – ili potencijalno novih partnera.

Kako god odlučila, bitno je da iza svoje odluke možeš stajati i da dobro znaš koje su moguće posljedice. Drugim riječima, ako se odlučiš pozvati bivšeg u svoj krevet, učini to širom otvorenih očiju.