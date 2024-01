Psiholog Boris Blažinić otkrio je tajne sretnih brakova koji traju

Ugledni psiholog Boris Blažinić već je četvrtu sezonu jedan od eksperata koji pomažu kandidatima RTL-ova showa 'Brak na prvu' u pronalasku najboljeg partnera za brak. U novoj, četvrtoj ovog sociološkog eksperimenta stručnjaci će biti još direktniji, imat će stroži pristup, a sve u svrhu poticanja napretka naših kandidata, i kao pojedinaca i kao parova.

No dok čekamo nove ljubavne avanture i brakove odlučili smo razgovarati sa stručnjakom za razvoj i emocionalno zdravlje upravo o braku. Koliko se brak promijenio u moderno vrijeme? Koliko je seks važan? A otkrio nam je i što je važno za sretan i dugotrajan brak.

Svjedočimo tome da se brak kao zajednica transformira i sve manje traje, ali opet s druge strane ljudi i dalje žele biti u braku, bez obzira na oblik zajednice i dalje žele biti uspješni. Imate puno iskustva i prema vašem mišljenju što najviše utječe na sve veći broj razvoda?

Jedan od ključnih faktora koji pridonose povećanju razvoda jest promjena društvenih vrijednosti i normi. Moderno društvo donosi promjenu u shvaćanju braka i partnerskih odnosa. Tradicionalni pogledi na brak, koji su često naglašavali dugoročnu obvezu i žrtvu individualnih interesa u korist zajedničkog dobra, postupno ustupaju mjesto modernijim shvaćanjima koja stavljaju naglasak na osobnu sreću, zadovoljstvo i emocionalno ispunjenje. Ovaj pomak u percepciji može dovesti do veće spremnosti na prekid braka ako on ne ispunjava očekivanja pojedinca.

Tradicionalni modeli braka koji su se temeljili na strogim društvenim ulogama i očekivanjima sve više se mijenjaju. Žene su postale ekonomski neovisnije, a rodne uloge su postale fluidnije. Očekivanja od braka također su se promijenila - naglasak se sve više stavlja na osobnu sreću i ispunjenje. Ovaj pomak prema individualizmu i autonomiji može dovesti do razvoda ako partneri više ne osjećaju da brak zadovoljava njihove potrebe ili ako se osjećaju nesretnima u njemu.

Promjene u kulturnim normama i očekivanjima također su važan faktor. Utjecaj medija, društvenih mreža i promjene u popularnoj kulturi mogu oblikovati kako ljudi gledaju na brak i što očekuju od njega. Važan faktor je dostupnost i prihvatljivost razvoda. Razvod je postao društveno prihvatljiviji, a pravni postupci su pojednostavljeni. Ovo može potaknuti parove da brže odaberu razvod kao rješenje za svoje bračne probleme, umjesto da traže načine za rješavanje tih problema.

Unatoč rastućem broju razvoda, važno je napomenuti da ljudi i dalje žele biti u braku ili u stabilnim partnerskim odnosima. Brak i obitelj ostaju važni dijelovi društva, a mnogi ljudi teže sreći i sigurnosti koje pružaju stabilni odnosi. Kako bi se smanjio broj razvoda i pomoglo parovima u očuvanju njihovih brakova, važno je pružiti podršku, edukaciju o partnerskim vještinama i promovirati zdravu komunikaciju unutar brakova. Za konačni uspjeh braka u današnjem kontekstu, ključno je pronaći ravnotežu između osobnih potreba i zajedničkih ciljeva, učinkovito komunicirati i prilagoditi se promjenjivim društvenim i ekonomskim uvjetima. Razumijevanje i prihvaćanje ovih promjena, kao i razvijanje sposobnosti prilagodbe i rješavanja konflikata, mogu biti ključni u smanjenju broja razvoda i izgradnji snažnijih i trajnijih brakova.

Što današnji parovi traže u braku i jesu li se promijenile želje u odnosu na protekla desetljeća?

Brak je institucija koja je evoluirala tijekom stoljeća, a isto tako i želje i očekivanja parova koji stupaju u brak. Danas je jedna od ključnih karakteristika braka koju parovi često traže je emocionalna povezanost i partnerstvo temeljeno na ljubavi. Dok su se brakovi u prošlosti često sklapali zbog ekonomske stabilnosti, političkih razloga ili društvenih očekivanja, današnji parovi obično teže partnerstvu koje se temelji na uzajamnoj privlačnosti i ljubavi. Romantizam i emocionalna bliskost često se smatraju ključnim aspektima uspješnog braka.

Također, promijenile su se i uloge unutar braka. Tradicionalne rodne uloge koje su često podrazumijevale jasno definirane uloge muškarca i žene u braku postale su manje česte. Današnji parovi često teže ravnopravnim odnosima i dijeljenju odgovornosti u braku. Očekuje se da oba partnera pridonose ekonomski, kućanski i emocionalno, a uloge su često fluidne i prilagodljive.

Osim toga, današnji parovi često postavljaju veći naglasak na osobni rast i razvoj unutar braka. Odnosno, brak se sve više smatra platformom na kojoj svaki partner može rasti kao osoba, podržavati svoje snove i ambicije te ostvarivati vlastite ciljeve. To uključuje i podršku u ostvarivanju karijere, hobija i osobnog zadovoljstva.

Komunikacija također igra ključnu ulogu u današnjim brakovima. Parovi sve više prepoznaju važnost otvorene i iskrene komunikacije kako bi rješavali konflikte, izražavali svoje potrebe i želje, te održavali emocionalnu povezanost. Terapija parova i edukacija o komunikacijskim vještinama postaju sve rašireniji kako bi se pomoglo parovima u izgradnji zdravih odnosa.

Unatoč ovim promjenama, postoje i neka kontinuirana očekivanja u braku, kao što su podrška, povjerenje, sigurnost i obiteljska stabilnost. Unatoč promjenama u društvu i kulturi, mnogi parovi i dalje žele brak kao osnovu za izgradnju obitelji i zajedničkog života. Sve u svemu, današnji parovi često traže emocionalno partnerstvo, ravnopravnost, osobni rast i komunikaciju kao ključne elemente uspješnog braka. Dok su se očekivanja i želje promijenile tijekom vremena, brak i dalje ostaje važna institucija u društvu, pružajući mnogim parovima priliku za ljubav, podršku i zajednički život.

Imaju li moderni brakovi previše romantičan pogled na brak ili im nedostaje romantike nakon nekoliko godina?

Pitanje o ulozi romantike u modernim brakovima složeno je i donosi sa sobom mnoge različite perspektive. Neki tvrde da moderni brakovi često imaju previše romantičan pogled na brak, dok drugi smatraju da romantike nedostaje nakon nekoliko godina.

S jedne strane, moderni brakovi često počinju s naglaskom na romantici. Parovi se zaljubljuju, provode zaljubljeni period upoznavanja i zaljubljenosti, a taj početni entuzijazam i strast često ih inspiriraju da zakorače u brak. Romantika se često vidi kao ključna komponenta ljubavi i privlačnosti među partnerima.

No nakon nekoliko godina braka, mnogi parovi susreću se s izazovima koji mogu utjecati na razinu romantike u njihovu odnosu. To uključuje stres odgovornosti roditeljstva, financijske izazove, svakodnevne obveze i rutinu. Ti faktori mogu uzrokovati da se romantika postupno smanjuje, a partneri se možda osjećaju manje strastveno i zaljubljeno nego na početku.

S druge strane, neki tvrde da brak može ojačati i produbiti romantične osjećaje tijekom vremena. Kroz zajedničke izazove, partneri mogu razvijati dublje emocionalne veze i intimnost. Romantika može evoluirati iz strastvenih trenutaka u dublje, emocionalno ispunjavajuće veze. Partneri mogu naučiti kako održavati romantiku živom svakodnevnim gestama pažnje, izražavanjem ljubavi i poštovanja jedni prema drugima te pronalaženjem zajedničkih interesa i strasti.

Da zaključim, moderni brakovi često počinju romantičnim pogledom na brak, ali romantika može varirati tijekom vremena ovisno o mnogim čimbenicima. Važno je da partneri aktivno rade na očuvanju romantike putem komunikacije, pažnje i ljubavi kako bi njihov brak ostao zadovoljavajući i ispunjavajući.

Prema vašem iskustvu, što je najveća frustracija bračnih parova u Hrvatskoj?

Iz mojeg iskustva i rada s različitih bračnim parovima u Hrvatskoj, mogu istaknuti da postoji nekoliko uobičajenih frustracija koje se često javljaju među parovima. Važno je napomenuti da svaki par ima svoje jedinstvene izazove, ali neki se obrasci često ponavljaju.

Komunikacija: Jedan od najčešćih izazova s kojima se suočavaju bračni parovi jest nedostatak učinkovite komunikacije. Poteškoće u izražavanju potreba, osjećaja i očekivanja, kao i nedostatak slušanja i razumijevanja partnera, često dovode do razočaranja, povreda, nesporazuma i konflikata.

Financije: Financijski problemi često su izvor stresa i nesuglasica među parovima. To može uključivati nesporazume oko troškova, štednje, zaduženja ili nerazumijevanje partnerovih financijskih ciljeva i prioriteta.

Nedostatak duboke emocionalne povezanosti. Ako partneri osjećaju da ne mogu postići duboku emocionalnu povezanost sa svojim partnerom, to može uzrokovati frustraciju i osjećaj usamljenosti. Nedostatak razumijevanja i podrške za svoje emocionalne potrebe može biti izvor konflikata.

Nedostatak razumijevanja i prihvaćanja za različitosti. Ako partneri ne razumiju ili ne cijene njihovu jedinstvenost, to može izazvati frustraciju i osjećaj neprihvaćenosti.

Nedostatak vremena za sebe: Moderni način života često dovodi do toga da parovi imaju vrlo malo vremena za sebe i svoj odnos. Radni angažman, obveze prema djeci i svakodnevne obaveze mogu rezultirati smanjenim vremenom koje parovi provode zajedno, što može oslabiti njihovu povezanost. Ako partneri međusobno ne razumiju tu potrebu ili se osjećaju odbačenim kad drugi traži samoću, to može dovesti do konflikata.

Nedostatak intimnosti: Seksualni problemi i nedostatak intimnosti često su prisutni među bračnim parovima. Ovo može biti posljedica stresa, umora, nesigurnosti ili emocionalnog otuđenja u vezi.

Razlike u očekivanjima: Bračni partneri često imaju različita očekivanja u vezi s brakom, ulogom partnera i obavezama. Nesporazumi u vezi s ovim pitanjima mogu uzrokovati konflikte i frustracije.

Nedostatak podrške izvan odnosa: Nedostatak podrške obitelji ili prijatelja, kao i osjećaj izolacije, mogu biti izvor frustracije za parove.

Također je korisno potražiti stručnu pomoć i podršku kad god je to potrebno kako bi se prevladali izazovi i očuvala sretna i zadovoljavajuća veza.

Često čujemo "da je ljubav nestala". No ako je postojala ljubav, je li moguće da potpuno nestane nakon dugog broja godina? Mnogi parovi nakon godina i godina braka kažu da ne osjećaju više ljubav i odluče je potražiti negdje drugdje.

Ljubav se često percipira kao snažan osjećaj privrženosti i povezanosti s drugom osobom. Međutim, ljubav nije statična; ona se razvija, mijenja i sazrijeva. U početnim fazama veze, ljubav je često obilježena strašću i intenzitetom. S vremenom, ovi osjećaji mogu evoluirati u dublji osjećaj međusobnog poštovanja, podrške i zajedništva.

Promjena u prirodi ljubavi ne znači nužno da je ljubav nestala. No to može značiti da se ljubav transformirala u nešto drugačije, možda manje dramatično, ali ništa manje stvarno. Međutim, problemi nastaju kada jedan ili oba partnera ne prepoznaju ili ne cijene ovu evoluciju ljubavi.

U slučajevima kada parovi kažu da više ne osjećaju ljubav, to može biti rezultat niza faktora. To može uključivati nedostatak komunikacije, zanemarivanje emocionalnih potreba drugog, ili jednostavno rastavljanje puteva u životu. Ponekad, ono što se čini kao "nestanak" ljubavi može biti zapravo gubitak povezanosti ili razočaranje u odnosu. U tim situacijama, neki parovi odluče potražiti ljubav negdje drugdje, vjerujući da će nova veza ponovno probuditi osjećaje koje su nekad imali. No važno je razmotriti je li problem zaista u nedostatku ljubavi ili je možda u nedostatku ulaganja u postojeći

Na kraju, pitanje - može li ljubav potpuno nestati nakon godina i godina, ovisi o tome kako definiramo ljubav i što od nje očekujemo. Ako ljubav shvaćamo kao nešto što stalno treba njegovati i razvijati, tada je moguće da se ona nikada zaista ne "izgubi", nego samo mijenja oblik. S druge strane, ako ljubav shvaćamo kao stalnu strast i uzbuđenje, tada je moguće da s vremenom osjetimo njezin "nestanak" jer su ti početni osjećaji splasnuli.

U mnogim slučajevima, parovi koji osjećaju da je ljubav "nestala" možda su jednostavno izgubili vidljivost kako se njihova ljubav transformirala. Možda su zaboravili na važnost sitnih gesti, komunikacije i zajedničkog rasta. U takvim situacijama obnova ljubavi možda ne zahtijeva pronalaženje nove osobe, nego dublje razumijevanje i reinvestiranje u postojeći odnos. S druge strane, u nekim situacijama, razlaz može biti zdrav izbor. Ako su se temeljne vrijednosti ili životni putevi partnera znatno promijenili, odvajanje može biti korak prema osobnom rastu i sreći. U ovim slučajevima, "nestanak" ljubavi može biti zapravo prirodni dio osobnog razvoja i evolucije.

Koliko seks, odnosno njegov nedostatak, utječe na brak i sreću u njemu i može li dugogodišnji nedostatak seksa ili manje odnosa i strasti dovesti do razvoda? Koliko utječe na dugoročnost braka?

Seksualni odnos i njegov nedostatak predstavljaju bitne aspekte bračnog odnosa, a njihov utjecaj na sreću i stabilnost braka ne može se zanemariti.

Prvo, seksualna intimnost je često ključan aspekt emocionalne i fizičke bliskosti u braku. Seks ne samo da zadovoljava biološke potrebe nego također služi kao izraz ljubavi, privrženosti i emocionalne povezanosti među partnerima. Ta bliskost može jačati bračnu vezu, promičući osjećaje sigurnosti, povjerenja i zajedništva. Nedostatak seksualne intimnosti, s druge strane, može dovesti do osjećaja udaljenosti, izolacije i nezadovoljstva u odnosu.

Drugo, seksualna kompatibilnost i zadovoljstvo važni su za održavanje zdravog i sretnog braka. Kada su seksualne potrebe oba partnera ispunjene, to može pridonijeti općem osjećaju zadovoljstva u braku. No seksualne nesuglasice ili frustracije mogu stvoriti napetosti i sukobe. Razlike u seksualnom libidu, interesima ili očekivanjima mogu postati izvor nezadovoljstva i razočaranja, što može utjecati na opću sreću u braku.

Treće, nedostatak seksa u braku može biti simptom dubljih problema u odnosu. To može uključivati nedostatak emocionalne povezanosti, nepostojanje komunikacije, stres, zdravstvene probleme ili psihološke prepreke. U ovim slučajevima, nedostatak seksualne intimnosti nije samo izvor frustracije nego također signalizira potrebu za adresiranjem temeljnijih pitanja u odnosu.

Četvrto, važno je naglasiti da seksualni odnosi nisu jedini pokazatelj sreće u braku. Mnogi parovi mogu imati ispunjavajuće i sretne odnose bez seksa ili s manjom seksualnom aktivnošću. Bitno je da oba partnera dijele zajedničko razumijevanje i zadovoljstvo svojim seksualnim životom, bez obzira na njegovu učestalost ili intenzitet.

Važno je naglasiti da je za zdrav i sretan brak bitna otvorena komunikacija o seksualnim potrebama i željama, kao i razumijevanje i poštovanje partnerovih granica i potreba. Seksualni odnos je samo jedan aspekt bračnog života, ali njegovo zdravo i ispunjavajuće upravljanje može imati dalekosežne pozitivne učinke na ukupnu kvalitetu braka.

Koje su najvažnije komponentne dobrog braka u kojem se oboje osjećaju sigurno? Što bi parovi trebali najviše njegovati?

U potrazi za tajnom dobrog braka, gdje se oba partnera osjećaju sigurno i ispunjeno, potrebno je razmotriti različite aspekte koji pridonose uspjehu i stabilnosti bračne zajednice.

Prva i možda najvažnija komponenta je komunikacija. Otvorena, iskrena i poštovana komunikacija je kamen temeljac svakog zdravog odnosa. Omogućuje partnerima da izraze svoje misli, osjećaje, strahove i želje bez straha od osude ili odbacivanja. Učinkovita komunikacija također pomaže u rješavanju konflikata na konstruktivan način, sprječavajući da se manji nesporazumi pretvore u veće probleme.

Druga ključna komponenta je povjerenje. Povjerenje se gradi tijekom vremena dosljednošću, pouzdanošću i iskrenošću. To je temelj na kojem se može graditi sigurnost u odnosu. Bez povjerenja svaki odnos postaje ranjiv na nesigurnost i sumnju.

Treća važna komponenta je međusobno poštovanje. Poštovanje znači cijeniti svog partnera kao osobu i poštovati njihove misli, osjećaje, izbore i granice. To također uključuje priznavanje i cijenjenje doprinosa svakog partnera u odnosu i obiteljskom životu.

Četvrto, emocionalna i fizička intimnost također su vitalni aspekti dobrog braka. Intimnost omogućuje parovima da stvore duboku povezanost, što pridonosi osjećaju ljubavi i pripadanja. Seksualna intimnost, dok je važna, samo je jedan dio šireg spektra intimnosti koja uključuje dijeljenje osjećaja, misli i iskustava.

Peta komponenta je podrška. To znači biti tu za svog partnera tijekom teških vremena, ali i slaviti njihove uspjehe. Podrška također uključuje ohrabrivanje partnera u njihovim nastojanjima i interesima te pružanje emocionalne i praktične pomoći kada je potrebno.

Što se tiče onoga što bi parovi trebali najviše njegovati, to su upravo ove ključne komponente. Održavanje zdrave komunikacije, izgradnja i očuvanje povjerenja, međusobno poštovanje, njegovanje intimnosti i pružanje podrške vitalni su za dugoročnu sreću i stabilnost braka.

Na kraju, važno je naglasiti da dobri brakovi ne nastaju preko noći. Oni su rezultat stalnog rada, predanosti i prilagodbe. Uspješni parovi su oni koji kontinuirano ulažu u svoj odnos, razvijajući zajedničke ciljeve i vrijednosti, te se suočavajući s izazovima i promjenama zajedno. U takvom okruženju, oba partnera se mogu osjećati sigurno, cijenjeno i voljeno, što je suština sretne i ispunjavajuće bračne zajednice.

U konačnici, očuvanje i njegovanje ovih ključnih komponenti zahtijeva neprestani trud i posvećenost. Svaki brak je jedinstven, a izazovi s kojima se parovi suočavaju su različiti. No usredotočenost na te temeljne vrijednosti i kontinuirano ulaganje u odnos pomažu u izgradnji čvrstog temelja na kojem se može razvijati i cvjetati sretan i trajan brak.