Nisu samo čokoladice i ruže: Romantične geste koje bi trebao isprobati svaki par

Što je tebi romantično? I voliš li uopće romantiku? Puno je to više od ruža i poklona kako nam to često prikazuju filmovi. U romantičnim su filmovima žene češće prikazane kao one koje se 'pale' na sladunjave riječi, poklone i intimnu atmosferu, no u stvarnosti je priča drugačija. Neke od nas obožavaju kad ih partner obraduje sitnicom i 'počasti' nadimkom, dok će neke na sve odmahnuti rukom i reći da je pretjerano.

Iako se često kaže da je jezik ljubavi univerzalan, prema konceptu Garyja Chapmana, postoji pet jezika ljubavi: riječi potvrde, kvalitetno provedeno vrijeme, usluge, fizički kontakt i pokloni. To znači da ljubav dajemo i primamo na drugačiji način pa romantična gesta koja je nekome preslatka, nekome može biti pretjerana. Slično je i nadimcima koje si parovi međusobno dijele – nekome je sasvim prirodno partneru reći 'šećeru', dok kod nekog to nije slučaj.

Dakle, različiti smo i privrženost pokazujemo na drugačiji način. Romantične geste itekako su dobrodošle jer produbljuju partnerski odnos i 'tjeraju' te da na čas zastaneš i uživaš u trenutku. Da voliš i da budeš voljena. Ako nisi ljubiteljica srcedrapajućih radnji i crvenih ruža, moramo ti reći da se romantika može iskazati i na drugačiji način. Izdvajamo sitnice kojima si možete pokazati da vam je stalo i da mislite jedno o drugom.

POGLEDAJ VIDEO: Martina je zbog ljubavi doselila u Zagreb

Poljubite se prije izlaska iz kuće

Zvuči suludo, no kad si zadnji put zagrlila i poljubila partnera, onako neplanski, u prolazu jer ti je tako došlo. Upravo ti nježni, suptilni dodiri kad on ili ti to najmanje očekujete može ojačati vašu vezu i dodatno vas zbližiti. Nažalost se često dogodi da parovi zbog posla i raštrkanosti zajedno provode malo vremena stoga treba iskoristiti svaki trenutak. Ne dopustite da vas takva razdoblje udalje nego svaki dan prije i nakon obaveza izdvojite malo vremena. Razgovarajte o danu, opustite se, a ne ustručavajte se ni sitnih nježnosti. Neka poljubac i zagrljaj prije izlaska iz kuće postane vaša rutina. Izmamit će vam osmijeh na lice.

Naruči partnerovu omiljenu hranu – ili on tvoju

I muškarci cijene romantične geste. Možda to neki neće priznati, no sigurno bi mu bilo drago kad bi naručila njegovu omiljenu hranu, onako bez povoda ili mu kupila nešto o čemu već dugo govori. Isto vrijedi i u obrnutom slučaju. Ako je istina da hrana ide kroz želudac, zajednički obrok itekako može biti romantičan. Poanta je da se vidi da misliš o njemu – i on o tebi – te da pamtite sitnice. Sigurne smo da bi se ugodno osjećala kad bi se partner ustao prije tebe, skuhao kavu ili ti pak očistio automobil bez da si ga zatražila. Baš to – takve sitnice oboje trebate činiti jer vam je stalo.

Izgovorite si ime dok se gledate

Uh, ovo je baš romantično. Zamisli da on, dok sjedite i razgovarate, šapatom izgovori tvoje ime gledajući te u oči. Možda njemu to nije palo na pamet pa i ti možeš isprobati taj trik. Sljedeći put kad budete sami lagano mu se približi, pogledaj ga i izgovori njegovo ime. To bi vas također moglo povezati i oraspoložiti. Ako uz to znaš gdje ga trebaš poljubiti, romantike neće nedostajati. Nama se čini da i muškarci i žene obožavaju kad njihovi partneri znaju što im odgovara.

…obratite pažnju jedno na drugog

Nije klišej – kad uhvatite slobodan trenutak pokušaj promatrati partnera kao da ste se jučer upoznali. Primijetiti detalje na njegovom licu, shvatiti kako se osjeća. Frajeri, ne zaboravite partnerici pružiti pažnju i prisjetite zašto vas je 'osvojila'. Baš je lijepo znati da nas partner voli baš takve kakve jesmo.

Doručak za dvoje

Možda nemate tu naviku, no vikendom si dajte oduška i uživajte u lijepom druženju. Doručak u krevetu ili kava na balkonu sjajna je navika koju treba održati. To je prilika da se malo mazite, ali i porazgovarate o planovima i željama. Znati da slično gledate na budućnost i da te on podržava u naumima divna je stvar.

Ostavi mu poruku

Potičemo i muškarce da ovo naprave i razvesele dragu. Živimo u vremenu kad se sve odvija putem poruka (koliko često zoveš partnera?), no kako bi unijela malo romantike ostavi mu rukom ispisanu poruku zašto ti znači. Ili samo 'Volim te'. Ili ono što taj dan treba napraviti plus 'Volim te'. Osim što će ga nasmijati, bit će mu drago jer će vidjeti da ti je stalo. Mislimo da bi baš bilo slatko kad bi nam partner ostavio malo pismo – s dobrim vijestima.

Pošalji mu vašu staru zajedničku sliku

I ovo je slatko. Ako mu usred radnog dana pošalješ fotografiju ili status koji te asociraju na njega ili neku vašu internu foru, mogao bi se nasmijati i još više jedva čekati da te vidi. Romantično je i kad mu pošalješ vašu staru fotografiju s kratkim opisom. Teško tko će na to ostati ravnodušan. Važno je da ste tu jedan za drugog čak i kad ste daleko.

Flertujte u javnosti

Ne kažemo da trebate biti neprimjereni. Daleko od toga. No nježan dodir, zagrljaj i osmijeh dok šetate ili sjedite u kafiću nije loša ideja. Osjećat ćeš se voljeno i poželjno, a ima li što ljepše od toga? Ako si uz to šapnete male tajne i otvoreno razgovarate o svemu, samo tako nastavite.

Uživajte u zalasku sunca

Odlučite se za vikend-izlet u prirodi i na nekom skrivenom mjestu uživajte u zalasku sunca. Učinite to prije dolaska tmurnih dana. Sigurne smo da ćeš uživati u tom trenutku sreće i zajedništva. Za sreću nije potrebno puno, no parovi bi trebali dati mašti na volju i svaki trenutak dobro iskoristiti. Da bi bila romantična, ne trebaju ti ruže i skupi pokloni nego samo malo domišljatosti, želje i volje. Isto vrijedi i za njega. Frajeri, sitnice puno znače.