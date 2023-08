'Sijedi' razvod nakon pedesete godine života- sve je češći, a tri su glavna razloga

Istraživanja sugeriraju da su najsretniji parovi koji su zajedno 20 i više godina jer su se povezali u svim segmentima i izgradili zajednički život. Nakon dva desetljeća braka djeca su im najčešće odrasla pa se sad supružnici imaju vremena posvetiti sebi, aktivnostima i hobijima. Jasno, u braku nije sve med i mlijeko, no upravo u zreloj dobi parovi imaju više mogućnosti za uživanje – pod uvjetom da ih zdravlje služi.

Unatoč svim usponima i padovima, velika im je želja dočekati zajedničku starost. No nije kod svih taj slučaj. Neki se upravo nakon pedesete godine života odluče razvesti. Bračni stručnjaci tvrde da su razvodi u pedesetima i šezdesetima sve češći na globalnoj razini. Zato se raskid braka u toj dobi naziva 'sijedi razvod'. Da su danas česti razvodi tik prije mirovine pokazuju i statistike Pew Research Centera. Prema njima, ljudi nakon pedesete danas dvostruko više raskidaju brakove nego što su to činili 1990-ih.

''Razvod je prije bio društveno neprihvatljiv i često neizvediv jer su kućanstva imala jedan izvor prihoda. Zato vjerujem da se porast razvoda kod starijih od pedeset može pripisati društvenim promjenama'', kaže Holly J. Moore za She Knows, odvjetnica i stručnjakinja za obiteljsko pravo koja se sve češće susreće sa slučajevima kasnog razvoda.

Svaki par ima vlastite razloge razdvajanja, no ipak postoje neki čimbenici koji objašnjavaju zašto se 'sivi razvodi' sve češće događaju. Izdvajamo očite.

Djeca su odrasla

'Sivi razvod' najčešće se ne događa zbog jednog konkretnog problema, već je rezultat međusobnog udaljavanja partnera. I dok jedni uživaju u tome što su im djeca odrasla i zajedničkom vremenu, drugi – nesretni parovi – shvate da su se s godinama razdvojili. Često se događa da parove, nažalost, spajaju zajednička djeca, a onda kad ona odrastu osvijeste da nisu sretni jedno s drugim. Uz to, kako tumači J. Moore, puno se lakše razvesti kad su djeca punoljetna. Sad kada su djeca iselila iz doma ili barem postala manje ovisna o njima, parovi mogu sagledati što žele od života. Zato su pedesete često godine velikih životnim promjena.

Žene su financijski neovisne

Prije mnogo godina u društvu je razvod bio 'sramota', a žene su ovisile o muškarcima. Zbog toga su razvodi bili gotovo nemogući i rijetko tko je mogao zamisliti 'maknuti' se od partnera s kojim je desetljećima. Danas žene uglavnom samostalno zarađuju i financije im nisu prepreka za razvod. ''Uz to što su supruge i majke, žene se sada ostvaruju u različitim ulogama i osjećaju se više spremne zatražiti razvod'', tvrdi odvjetnica J. Moore.

Žele živjeti sretno

Većina ljudi želi doživjeti starost pa zašto to ne učiniti onako kako oni to žele. Na razvod se odlučuju jer ne žele biti u nesretnom braku 'dok ih smrt ne rastavi'. Iza pedesete, čini se, okreću novi list i više se posvećuju sebi (jer su djeca odrasla). Kako tvrde bračni stručnjaci, upravo se zato pitaju je li taj brak doista ono što oni žele ili bi trebali krenuti u drugačijem, ispunjenom smjeru. Shvate li da to nije 'to' i da nema prostora za napredak, supružnici odlučuju da je bolje da svatko krene svojim putem.

Naravno, to obično ne ide preko noći. Par prvo razmisli ima li smisla 'spasiti' brak i što staje na put sreći, a potom se pitaju što bi oni htjeli. Osobna sreća danas je na cijeni i ljudi shvaćaju da nije (pre)kasno napustiti loš odnos. Jasno, razvod u pedesetima (ili kasnije) nosi određene prepreke.

Oboje trebaju promisliti o financijskoj sigurnosti, odlučiti kamo će otići i na adekvatan način vijest reći odrasloj djeci.