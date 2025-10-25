Horoskop za nedjelju: Bikovima treba opuštenost u ljubavi, lavovi će smisliti rješenje

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Imat ćete dobru volju i jednake namjere da svoje privatne odnose dovedete u red. Ipak, drugi će vas sputavati u tome. POSAO: Danas će postati potpuno sigurno da prije ulaska u jedan posao ili projekt prvo treba završiti nešto što je ostalo nedovršeno. ZDRAVLJE&SAVJET: Uredite se i izađite van.

Bik

LJUBAV: Gledat ćete da u svoj odnos s voljenom osobom unesete više opuštenosti i mašte. Ipak, ne pričajte previše, nego samo djelujte. POSAO: Na tren će vam se učiniti kako vaši kolege nisu tako pouzdani kao vi, no to je samo prolazna slabost koja će brzo nestati. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u ljepše sutra.

Blizanci

LJUBAV: Vesela druženja, provodi i zabave danas će se miješati s intuitivnijim uvidima koji će vam činiti da lako čitate između redova. POSAO: Teško da vas išta može ugroziti ili odvratiti od onog što radite. Sve teče dobro, stabilno, a vi funkcionirate unatoč malim preprekama. ZDRAVLJE&SAVJET: Možete se malo opustiti.

Rak

LJUBAV: Male nervoze unosit će prolazni nemir u odnose, ali će vas i poticati da se više angažirate oko istih. POSAO: Borbe koje ste vodili donose pobjedu, a vas to potiče da svoje ideje razvijate dalje, smjelo i bez prepreka. ZDRAVLJE&SAVJET: Pozabavite se svojim hobijima

Lav

LJUBAV: Sve što imate rado biste podijelili s drugom stranom, osim malih obiteljskih peripetija i briga koje danas isplivavaju van. POSAO: Mučit će vas jedan problem povezan s financijama, ali je izvjesno da je rješenje na vidiku. No s tim se treba baviti. ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte na zraku.

Djevica

LJUBAV: Ako vam je već toliko stalo da kukate, onda to ispričajte osobi od povjerenja, a ne onoj s kojom ste u vezi, jer ćete joj biti naporni. POSAO: Vjerojatno ćete se naći tik do značajnih ulagača u vaš posao, ali stvari još neće biti definirane ni gotove. ZDRAVLJE&SAVJET: Odmorite, naspavajte se.

Vaga

LJUBAV: Vaša glavna dvojba danas bit će da li igrati otvorenih ili zatvorenih karata. U svakom slučaju, bit će dosljedni. POSAO: Vaši poslovni suradnici pokazat će svoje ozbiljno lice koje će se vama učiniti preturobni. Učinit ćete sve da unesete vedrinu u rad. ZDRAVLJE&SAVJET: Uzmite predah u slobodno vrijeme.

Škorpion

LJUBAV: Druga strana mogla bi se naći na rubu da vam povjeri neke svoje boljke i brige. Budite otvoreni i ne zaključujte ništa prerano. POSAO: Možda ćete poželjeti da vas svi puste na miru kako biste odradili svoj dio posla s koncentracijom. Ići će vam od ruke. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

Strijelac

LJUBAV: Ne čini vam se da vam okolnosti idu na ruku i analizirate zašto je tako. Zaboljet će vas glava. Jednostavno čekajte da prođe. POSAO: Sad vam je već potpuno jasno da ne držite konce u svojim rukama, ali vas to ne brine toliko koliko pitanje dokle će to trajati. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro.

Jarac

LJUBAV: Neki će razmišljati o promjenama u odnosu s voljenom osobom, ali neka ništa ne zaključuju ni ne odlučuju. POSAO: Bit će onih koji će vas potražiti za suradnika ili pitati za mišljenje, savjet. Budite objektivni i procjenjujte bez emocija. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite realniji.

Vodenjak

LJUBAV: Vaši osobni odnosi postaju sve liberalniji, a vi sve otvoreniji za razne ideje. Osjećate da se vraćate svojoj biti. POSAO Vjerojatno ćete dobiti mail, poruku ili glas u vezi jednog poslovnog problema koji nije mali, ali se sad može riješiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Sve ste sigurniji.

Ribe

LJUBAV: Dan je povoljan za svaku vrstu ljubavne komunikacije. Ako ste još sami prepustite se osjećajima i izrazite ih. POSAO: Nova faza poslovanja nakratko će vam postaviti i nove zahtjeve. No vi ćete se na njih naviknuti vrlo brzo. ZDRAVLJE&SAVJET: Živite i hranite se zdravo.