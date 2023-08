Sam sebi najbolji i najvažniji: 6 znakova koji odaju 'egomanijaka'

Velike su šanse da ćeš u životu naletjeti na frajere različitih osobnosti. Pritom mislimo na dejtanje. Neki će (ili onaj Jedan) zadržati u tvojoj svakodnevici, dok ćeš za neke poslije požaliti vrijeme koje si na njih potratila. U tu skupinu spadaju i frajeri koji su puni sebe. Uvjereni su valjda da se svijet vrti oko njih i da vrijede više od drugih. U prvi plan stavljaju vlastite želje i potrebe, dok tuđe zanemaruje. Isprva bi mogla misliti da se radi o samouvjerenom tipu muškarca, no imaj na umu da samopouzdanje nije isto što i narcizam i egoizam. Samopouzdana osoba svjesna je svojih mogućnosti i cijeni se, no ne omalovažava druge nauštb toga. Sebični ljudi pak iz drugih izvlače korist, ne vole dijeliti i gledaju samo sebe.

Takvi su ljudi opasni jer, među ostalim, 'isisavaju' energiju. Provođenje vremena s takvim čovjekom ili, još gore, veza s njim moglo bi ti ostaviti posljedice po psihičko zdravlje.

Na vrijeme prepoznaj egomanijaka – onog koji je 'My, myself and I…' doslovno shvatio.

POGLEDAJ VIDEO: Kako uspješno postaviti granice u odnosima?