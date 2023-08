Sam sebi najbolji i najvažniji: 6 znakova koji odaju 'egomanijaka'

Velike su šanse da ćeš u životu naletjeti na frajere različitih osobnosti. Pritom mislimo na dejtanje. Neki će (ili onaj Jedan) zadržati u tvojoj svakodnevici, dok ćeš za neke poslije požaliti vrijeme koje si na njih potratila. U tu skupinu spadaju i frajeri koji su puni sebe. Uvjereni su valjda da se svijet vrti oko njih i da vrijede više od drugih. U prvi plan stavljaju vlastite želje i potrebe, dok tuđe zanemaruje. Isprva bi mogla misliti da se radi o samouvjerenom tipu muškarca, no imaj na umu da samopouzdanje nije isto što i narcizam i egoizam. Samopouzdana osoba svjesna je svojih mogućnosti i cijeni se, no ne omalovažava druge nauštb toga. Sebični ljudi pak iz drugih izvlače korist, ne vole dijeliti i gledaju samo sebe.

Takvi su ljudi opasni jer, među ostalim, 'isisavaju' energiju. Provođenje vremena s takvim čovjekom ili, još gore, veza s njim moglo bi ti ostaviti posljedice po psihičko zdravlje.

Na vrijeme prepoznaj egomanijaka – onog koji je 'My, myself and I…' doslovno shvatio.

Uvijek mora biti u središtu pažnje

Muškarac koji ima problem s egom neće se osjećati ugodno kad je netko drugi (a ne ON) pod svjetlima reflektora. Takav uvijek sebe stavlja na prvo mjesto i želi zasjeniti ostale. Mogla bi se naći u situaciji kad on stalno govori o sebi bez da ti da prostora za reakciju ili nadovezivanje. Koje god da se teme dotaknete, on se vraća na sebe i temu okreće u svoju korist. Čini ti se da te nastoji uvjeriti da sve zna najbolje te da ima hrpu iskustva? Ili pak konstantno – kako se ono kaže – mlati praznu slamu kako bi pozornost bila usmjerena na njega? Velike su šanse da provodiš vrijeme s egomanijakom.

Glavni je u dramama, glavni u društvu

Gdje je zabava, tu je on. Sve mora čuti i vidjeti i to čini kako bi sve 'zasjenio'. Također, egomanijaci često imaju probleme s drugima, a rijetko kad su (ili nikada) spremni preuzeti odgovornost. Uvijek su im drugi krivi. Pritom ih se ne libe ni uvrijediti. Takav bi te čovjek mogao uvjeriti da je njemu najgore, a pritom izmoriti praznim pričama. To je zato što ljudi s napuhanim egom obično misle da su bez mana, a drugi stalno griješe. Baš zato vole drame – zbog njih se osjećaju važni.

Ne podnosi kritiku

Egomanijaci traže pažnju, potvrdu i pohvale jer ih to hrani. Duboko su uvjereni u besprijekornost života i postupaka pa će te, udijeliš li mu konstruktivnu kritiku, smatrati neprijateljicom broj jedan. Izmotavat će se, pokušati ti dokazati suprotno ili 'lopticu' odgovornosti prebaciti na tebe. Čuvaj se takvog.

'Hvalite me'

Istini za volju, svi vole čuti lijepu riječ. No, egomanijaci konstantno gledaju samo sebe. Stalno objavljuju sadržaje na društvenim mrežama pa s nestrpljenjem broje lajkove i komentare. Život mu se vrti oko toga da bude viđen i pohvaljen jer je ipak on Mr. Najbolji.

Želi imati glavnu riječ

S obzirom na to da se uvjerio da je Savršeni, želi imati dominirati. S njim nema normalnog dogovora jer on uvijek misli da zna što je najbolje za druge i gdje biste trebali ići. Sebičan je i rijetko kad se trudi zadovoljiti tvoje želje i potrebe ili te upitati što bi mogao unaprijediti. To je zato što mu manjka empatije, a to je ozbiljan problem. Tuđi problemi i želje ne tiču ga se, ali zato je uvjeren da se njegovi problemi tiču svih.

Ponizit će te

On konstantno 'bilda' ego. Arogancija postaje sve gora, a kako bi uspio u svom naumu Mr. Najboljeg, počinje ponižavati druge. Možda to čak i tebi čini iza leđa ili ti pak govori loše o prijateljima s kojima se do jučer viđao. Ne veseli se tuđem uspjehu jer to smatra prijetnjom te svim silama želi zadržati svoj status. Takvom je samo jedna stvar na pameti – on sam. Prepoznaj to na vrijeme.