Potvrdila znanost: Parovi koji često imaju razmirice ostaju duže skupa

Možda poznaješ neki par koji se stalno svađa – kad god si u njihovom društvu pomalo ti je neugodno jer iskre ne prestaju frcati. Iako ne zvuči idilično, zapravo postoji nekoliko razloga zašto svađa može biti itekako dobra za vezu. Ovo dokazuje jedno od istraživanja provedenog na tu temu pod nazivom 'Able Arguers'. Rezultati ovog online istraživanja pokazuju kako parovi koji ulaze u zdrave sukobe imaju čak 10 puta veću vjerojatnost za sretnu vezu, u odnosu na one koji izbjegavaju 'teške' razgovore i takve konfliktne teme guraju pod tepih. Istraživanje su proveli znanstvenici i autori David Maxfield i Joseph Grenny. Inače, Grenny je koautor bestselera The New York Timesa 'Crucial Conversations: Tools for Talking When Stakes are High', a Maxfield je koautor knjiga iz iste serije koje su uslijedile, a također su sve redom postale bestseleri .

“Ne radi se toliko o tome da je svađa dobra, nego da su nesuglasice neizbježne. Izbjegavanje nesuglasica ne funkcionira, kao ni pretvaranje nesuglasica u veće svađe. Ključ uspješne veze je u tome kako se nosite s neizbježnim nesuglasicama. Oni koji im pristupaju pošteno, otvoreno te s poštovanjem i ljubavlju daleko su uspješniji od onih koji to ne čine tako“, objašnjava Maxfield.

Dakle, nesuglasice su dio svake veze, a ako se pitaš zašto su zapravo dobre za vezu, evo koje argumente navode stručnjaci:

POGLEDAJ VIDEO: Kako uspješno postaviti granice u odnosima?

Svađe pomažu oko frustracija

Čak i ako ti nije ugodno razgovarati s partnerom o nečemu što te uznemiruje, isplati se povesti takav razgovor.

„Ako to ne izađe kroz riječi, izaći će kroz djela. Kad ljudi ne izraze svoje brige, brige iscure na druge načine - postaju naglije, omalovažavajuće i nepristojne. Rješenje je razgovarati o tome na fer i otvoren način, s poštovanjem. Dijalog je rješenje. Šutnja samo uzrokuje nastavak problema“, savjetuje Maxfield.

Svađe mogu spriječiti razvod

Zvuči kontradiktorno, ali zapravo ima smisla. Vjerojatno znaš neki par koji se stalno žali jedno na drugo – a ovo nikako nije konstruktivan i zdrav način. Ovo može biti znak da su odustali od ideje da zajednički riješe svoje probleme i da su zapeli u tome da se međusobno okrivljuju.

“Neuspjeh izgleda ovako: nesuglasice se izbjegavaju dok se stvari ne zahuktaju to točke pucanja. Tada partner počne govoriti, ali bez poštovanja. Ovo nepoštivanje se ponavlja, postaje obrazac i prerasta u nesklonost prema drugoj strani. A nesklonost je najčešći put do razvoda. Ukratko: neslaganje stvara nepoštovanje koje prerasta u nesklonost - što dovodi do razvoda”, napominje Maxfield.

Razmirice i komuniciranje potreba

Kao što vjerojatno već znaš iz svoje prošle ili sadašnje veze, svađe dolaze u svim oblicima i veličinama.

"Govorim svojim klijentima da svojim partnerima pokažu svoj bijes. Svađanje je zdravo jer partneru prenosite svoje frustracije i potrebe. Svađanje ne mora biti zlonamjerno ili okrutno - možete imati sukob pun ljubavi i suosjećanja. Ljutnja je prirodna emocija i ona nas upozorava da ono što se događa osjećamo kao nešto loše za nas, a dobro je to dati svom partneru do znanja”, kaže Courtney Watson, seksualna terapeutkinja i bračna savjetnica.

Svađe pomažu da zagrebete ispod površine

Vjerojatno si ponekad doživjela situaciju u kojoj se svađaš s partnerom oko neke gluposti, a osjećaš da je zapravo nešto drugo u pozadini. No što više raspravljate, više se približavate pravom motivu vaše svađe.

„Da biste otkrili o čemu se zapravo radi, morate razgovarati. Na primjer: zašto vaš partner želi nešto učiniti baš na određen način? Nakon što saznate konkretne razloge koji stoje iza preferencija vašeg partnera, saznat ćete kako riješiti probleme za koje niste znali da postoje. Postoji li konkretan razlog - kao na primjer da je praktičnije, da se štedi novac? — ili je to samo ono što su naučili od mame i tate? Jednom kada shvatite međusobne razloge, lakše ćete doći do zajedničkog rješenja”, savjetuje Tina B. Tessina, psihoterapeutkinja i autorica knjige 'How to be Happy Partners: Working it out Together'.

Svađe mogu spasiti vašu vezu

Kad se uzrujaš radi nečeg što je tvoj partner kazao ili učinio, tvoj izbor može biti šutnja. Tada ON shvatiti da se nešto događa jer se ponašaš hladno i drugačije nego inače. Međutim, ovo zapravo nije dobar način. "

"Šutnja nije zlato. Kad ljudi izbjegavaju razgovor i ne uspije im izraziti svoje brige, one kao da se zakopaju. Tada postaju tabu teme – nešto o čemu više ne možemo razgovarati, iako su i dalje tu, kao slon u sobi. Tako brige eskaliraju i mogu uništiti vezu“, upozorava Maxfield.

Kao što vidiš, svađe imaju više korisnih strana, no ključno je da se ti i tvoj partner svađate na pristojan i fer način, bez međusobnog vrijeđanja, omalovažavanja ili udaraca ispod pojasa. Na kraju krajeva, vaš je zajednički cilj razriješiti nastali konflikt i nastaviti dalje s mirnim suživotom.