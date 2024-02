U 17 sati dolazite s posla, u 19 je večera, a u 22 sata vrijeme za maženje i – 'igrice u krevetu'. Na prvu zvuči smiješno jer tko bi planirao seks, zar ne? I mogu li se uopće planirati intimni trenuci? Pa, jasno je da tijek seksa nećeš odrediti u sekundu i da – nadamo se – nećeš gledati na sat kad je predigra počela, a kad je sve završilo, no određivanje termina u kojemu ćeš se biti intimna s partnerom uopće nije loša ideja posebice ako si u dugoj vezi u kojoj treba probuditi strast ili zbog djece i obaveza nemate puno samo vašeg vremena.

Mlađim parovima ideja "bukiranja" vremena za seks mogla bi biti jako neobična jer su intimni na početku veze obično jako česti, spontani i strastveni. Istina, tada puno ljudi ima malo više vremena pa im nije presudno hoće li se strasti razbuktati u 21 sat ili u četiri ujutro. Pa makar i radili nekoliko sati nakon.

Naravno, seksualne želje i potrebe razlikuju se i nema odgovora koliko je seksa dovoljno ili previše. Važno je da ste oboje zadovoljni i da pronalazite put do zadovoljstva ma koliko god dugo bili zajedno. Uvijek ima prostora za istraživanje i otkrivanje novih stvari, zar ne?

'Probudi' strast

No često se dogodi da parovi u dugim vezama ili u braku zbog obaveza, stresa ili nečeg trećeg intimnost ostave po strani pa ona postane sve rjeđa što, dugoročno, može dovesti do nezadovoljstva. Pronalaziš li se u tome, možda bi s partnerom trebala razmisliti o određivanju vremena za seks. Treba li, zapiši to u kalendar ili podsjetnik - naime, planiranje zapravo može poboljšati 'uspavani' seksualni život, piše portal Glamour.

Foto: Unsplash

Posve je normalno da libido s vremenom ili s vremena na vrijeme utihne i da se intimni trenuci prorjede zbog životnih okolnosti. Teško je reći koja je kritična točka – neki parovi će manjak intimnosti osjetiti za nekoliko tjedana, a drugi za nekoliko godina, tvrdi Glamour.

Planiranje je seksi

''Neki ljudi zakazivanje seksa smatraju dosadnim, no ne treba biti tako. Zauvijek ću govoriti da je planiranje seksi'', ističe trenerica za veze Beverley Andre za isti portal. Planirani seks ne treba biti monoton – to ne znači da nećete imati uzbudljive trenutke pune strasti. Glavna mu je prednost očita – planiranje seksa najčešće vodi do češćih odnosa. Osim toga, možda ta taktika tebe i tvog partnera podsjeti na to koliko su zajednički trenuci lijepi i vrijedni te da ih ipak ne treba propuštati – naravno, ako je želja obostrana i ako ne postoje ozbiljni problemi.

Foto: Unsplash

"Zakazivanjem seksa jedan bi partner mogao reći: 'Vau, stvarno nisam shvaćao/la koliko mi nedostaješ' ili 'Osjećam se puno opuštenije i povezanije', navode stručnjaci. Dodaju i da planiranje vremena samo za seks nije ništa neobično jer je radni tjedan često natrpan obavezama. Samo zato što ste odredili vaše vrijeme, ne znači da ste odredili svaku sekundu igre. Ona i dalje može biti zanimljiva, uzbudljiva, brza ili spora...

Kako ćete dogovoriti samo vaše vrijeme? Jednostavno: razgovorom. Možete dogovoriti čuvanje djece, izlazak u dvoje koji ćete začiniti kad se vratite ili štogod želite. Bitno je samo da ne zaboravite na važnost emocionalnog, ali i fizičkog povezivanja, gesti i dodira. To vam može značajno obogatiti vezu ili brak te 'probuditi' iskru.

"Budite kreativni i upotrijebite maštu - i razmislite o svojim i partnerovim fantazijama i ostvarite ih", savjetuje terapeutkinja Andre. Nastojte u svemu uživati.

Tko zna, možda će slatko iščekivanje samo vašeg vremena "zapaliti" strast kao nikada do sad. Što ti kažeš?

