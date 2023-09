Čvrsto vjerujemo kako su godine samo broj – a ova uzrečica još je više istinita kad je riječ o seksu. Naime, s godinama stječemo sve više iskustva u krevetu, gradimo samopouzdanje i znamo što nam odgovara - a što je apsolutni no-go. Dobro poznajemo svoje tijelo, razgovor o seksu više nam ne predstavlja tabu, a orgazam nije nemoguća misija. Više nema mjesta neugodnosti i nespretnosti koje su vjerojatno pratila naša ranija seksualna iskustva.

Sve u svemu, seks nakon 40-te, bez obzira na to kako i koliko često ga prakticiramo, trebao bi biti zadovoljavajuće iskustvo. Osim stečenog samopouzdanja, s godinama smo naučile i neke važne intimne lekcije zahvaljujući kojima danas, u našim srednjim godinama, možemo uživati u igrama pod plahtama.

Zagazila si u peto desetljeće, a još uvijek nemaš kvalitetan seksualni život? Provjeri jesi li u ovoj životnoj školi nešto propustila:

POGLEDAJ VIDEO: Bušimo mitove o veganstvu

Seksi donje rublje je precijenjeno

Kad si imala 20 možda vjerovala si kako trebaš sve te čipkaste tangice i grudnjake, haltere i svilene spavaćice - kako bi bila uistinu zavodljiva. Ubrzo si shvatila kako samo bacaš novac na neudobno donje rublje koje ON jedva da stigne i primijetiti. Možemo imati fetiš na erotsko donje rublje, no valja priznati kako će u svakom slučaju to biti odjeća koju ćemo najkraće imati na sebi. Tvom su partneru čipka i lateks možda seksi, ali ono što ga doista zanima ionako je ono što se nalazi ispod odjeće.

Muškarci su velike maze

Zbog pogrešne slike koju si stekla zahvaljujući filmovima za odrasle i onog što si čula da se govori u muškom društvu, vjerojatno si dugo bila uvjerena kako muškarcima nije do nježnosti u krevetu te da ih zanima samo žešća akcija. U srednjim godinama znamo kako se mnogi ljudi vole maziti, bilo u sklopu predigre ili poslije seksa – i to je nešto što nije rezervirano samo za nas žene. Naime, tijekom seksa u našem se tijelu oslobađa hormon oksitocin radi kojeg osjećamo povećanu potrebu za intimnošću.

Ti si kapetanica svog užitka

Iako je ženska masturbacija u našoj kulturi i dalje tabu tema, ovo se, srećom, polako i sigurno počinje mijenjati. Žene su sve bolje educirane po pitanju seksualnosti i znaju kako je masturbacija dobra za zdravlje – kako psihičko, tako i fizičko. Osim što otvorenije pričaju o tome što im paše, žene u srednjim godinama lakše će postići orgazam jer se ne libe partneru pokazati koji su pravi pokreti kojima ih mogu zadovoljiti.

Prirodno je sasvim uredu

Kao djevojka vjerojatno si puno vremena i energije posvećivala borbi se neželjenim dlačicama. Mislila si kako je ono što muškarci žele savršena intimna frizura i besprijekorno glatka koža na drugim dijelovima tijela. Negdje po putu počela si primjećivati kako tvom partneru nije bitno jesi li preskočila depilaciju. Neke žene o dluče se i na sasvim prirodan look i to je sasvim ok – na kraju krajeva, najvažnije je da osjećamo ugodno u svojoj koži.

Fantazije nisu nešto sramotno

Bilo da sanjariš o tome da budeš dominanta ili želiš uskočiti u kostim seksi medicinske sestre, svatko od nas ima neke seksualne fantazije. U dvadesetima vrlo vjerojatno nećemo pričati o tome jer će nam naprosto biti suviše neugodno, ali zato nakon 40-te znamo koliko je bitno fantaziju podijeliti sa svojim partnerom. Sada nam je jasno kako na taj način seks može biti samo bolji te da doista nema razloga za skrivanje.

Libido i praksa su povezani

Ako je tvoj seksualni život postao mrtav ili je seks nešto što je rezervirano samo za posebne prilike, bit će sve teže vratiti se u pravo raspoloženje za akciju u spavaćoj sobi. S druge strane, što češće prakticiraš igre pod plahtama, to će jača biti i tvoja želja za seksom. U zrelijim godinama spoznale smo da je dobro nekad se jednostavno prepustiti jer nećemo požaliti.

Znoj može biti seksi

Vjerojatno si u mladim danima pomalo prezirala od toga da se ti ili tvoj partner uznojite tijekom akcije u krevetu. Ali istina je zapravo ta da mnoge žene uzbuđuje miris muškog znoja. Ne samo što nas 'pali', ovaj miris navodno ubrzava otkucaje srca, utječe na krvni tlak i naše raspoloženje. S 40 znamo da za dobar seks nisu potrebni parfemi i mirisna ulja – strast može biti prljava i uključivati puno znoja.

Žene imaju prednost

Nakon mnogih nezadovoljavajućih iskustava u spavaćoj sobi - s 40 napokon znamo kako postići vrhunac. Osim toga, svjesne smo da će nam vjerojatno trebati više vremena i truda nego našem partneru, radi čega objeručke prihvaćamo nepisani dogovor da smo prve na redu. Nakon orgazma žene obično osjećaju polet energije pa će lakše uzvratiti uslugu – s druge strane, muškarac će nakon klimaksa najradije zaspati.

Nesigurnosti nisu slatke

Bez obzira na to smatramo li da trebamo jesti zdravije ili više vježbati no što to trenutačno činimo, u četrdesetim godinama naučile smo voljeti sebe i svoje tijelo – takvo kakvo je. U srednjim godinama znamo da nam ne trebaju ogromne grudi ili savršen nos kako bismo bile sretne, voljene – i željene. Višak kilograma ili opuštene grudi u kombinaciji s visokim samopouzdanjem uvijek su više seksi od utegnutog tijela u kombinaciji s osjećajem nesigurnosti.

Hormoni mogu biti 'zeznuti'

Kad uđeš u četrdesete, primijetit ćeš kako hormoni itekako mogu utjecati na tvoj seksualni život. Sve je to dio perimenopauze koja najavljuje skoru veliku primjenu u tvom životu. Simptom ove faze mogu biti smanjenje libida i suhoća vagine pa je moguće da ti seks baš i neće biti visoko na listi prioriteta. Ali, u međuvremenu smo također naučile kako ova faza neće trajati zauvijek – i radujemo se ponovnim seksualnim užicima koje nas očekuju u zrelim godinama.